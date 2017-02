Los elefantes blancos a los que se refiere Goded son, entre otros, el edificio de la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur), que costó alrededor de $44 millones; $1.503 millones en movimiento de tierras, asesorías, estudios ambientales, sueldos y otros rubros para una nueva refinería de $12.000 millones cuya construcción aún no ha empezado y para la cual no se ha conseguido el financiamiento; la repotenciación de la principal refinería del país, que de un costo de $187 millones anunciado en el 2007 terminó en $1.200 millones cuando se inauguró la obra y aun así no funciona al 100% de su capacidad; una Universidad destinada a ser la "Silicon Valley" del país, pero que no ha logrado mayor avance desde su inauguración hace 3 años. La lista es larga. Dice Goded.