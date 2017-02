La reacción de Glas no se hizo esperar: afirmó que se trata de una campaña sucia justo cuando el candidato presidencial Lenín Moreno habla de adecentar la política; acusó a la oposición de estar desesperada por las encuestas y de tratar de poner sombra a su gestión. "Se da crédito a un ladrón confeso como Carlos Pareja Yannuzzelli", aseguró. "Soy el hombre más auditado del país y no han encontrado nada… Soy el funcionario probablemente más auditado de toda la historia de Ecuador y no me molesta".