Incluso periódicos como The New York Times y The Washington Post revelaron hace años que el gobierno de Obama tenía bajo la lupa a las empresas petroleras del gobierno venezolano PDVSA y Citgo por corrupción y posible lavado de dinero proveniente del narcotráfico militar venezolano, conocido como el Cartel de los Soles, con el que también está vinculado el Aissami.