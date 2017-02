César Dommar, pediatra egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y ex jefe del Servicio pediátrico Menca de Leoni, consultado por el periódico, explicó que a la miseria se suma el desabastecimiento. "El seguimiento debe hacerse, pero el Estado abandonó esas políticas. Entonces, la gente desiste de ir a los controles porque no hay vacunas o insumos. Los programas de atención a las embarazadas únicamente quedó para medir barrigas y más nada. Ya no les dan ningún tipo de proteínas ni productos lácteos", sentenció.