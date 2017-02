"Hay opositores que dicen: 'Esperemos al año que viene, que las cosas continúen en su propio cauce y entonces ganamos las elecciones'. Pero nada lo garantiza, porque no sabemos si los próximos comicios no van a ser a la nicaragüense, sin la participación de la oposición. No tengo la menor duda de que el Gobierno está jugando a eso. Que lo logre o no va a depender de la fuerza democrática del país para parársele en frente y decirle basta. Pero hasta hace poco nadie pensaba que se iba a poder suprimir de hecho al Poder Legislativo, porque el Tribunal Superior de Justicia no lo iba a permitir, y sin embargo ha ocurrido eso", dijo Sifontes.