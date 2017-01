La relación de amor y odio entre los vecinos no es nueva. En 2010, luego de que muchos uruguayos celebraran la eliminación de Argentina del Mundial de Fútbol de Sudáfrica, el entonces presidente José Mujica se refirió al tema. "Hay algo peor que soslayan los odiadores y es que en el país de los argentinos viven cientos de miles de uruguayos que encontraron en esas tierras las posibilidades de desarrollo que no tuvieron en su pago natal. Que en esta hora de triunfos la euforia no nos vuelva mezquinos y desagradecidos", reflexionó.