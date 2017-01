"Hemos tenido discusiones sobre si vamos a participar en el 2018, no lo hemos definido, pero después de cuantos años, cuántos gobernadores que no han hecho buen trabajo, es posible que Morris vaya por la presidencia. Su única competencia hasta ahorita es AMLO (el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, el puntero en las últimas encuestas de preferencia electoral). No es posible de que en lugar que no haya avance va en retroceso", dice Sergio a Infobae.