"Ante esta situación de crisis, el gabinete tampoco ha dado muestras muy optimistas, lo vemos poco operativo en términos de la procuración de justicia, un canciller que está empezando a aprender, Gobernación no ha podido reducir la delincuencia; un ministro del Trabajo que no ha generado empleos, un ministro de Salud que paree que ahí va, pero en general un gabinete que no ayuda", dijo en entrevista la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Candelaria Ochoa.