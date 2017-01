"Nadie se va a regresar a Cuba porque el gobierno no nos va a ayudar. Estamos todos esperando que este hombre -Trump- nos ayude, tenemos fe, pero si no nos queda otra vamos a pedir asilo aquí en México porque el cubano lo que quiere es trabajar y sobrevivir y en Cuba no hay nada", dijo a Infobae desde Tapachula, Norlan Brito, quien desde hace una semana se encuentra en el albergue Jesús El Buen Pastor, junto con otros 55 isleños.