A estos opositores los unen no solo sus ideas políticas sino también la familia: la hija de Luis, Melissa Gomez, es la esposa de Norberto con quien tiene una niña de apenas un año que ha quedado en Cuba. "Aunque tenga que dejar de verlos por años yo no quiero que regresen aquí, decidimos que ellos se irían primero pues eran los que más asediados estaban por la seguridad del Estado. Hemos vendido mucho y yo solo quiero saber que al menos allá van a estar libres y no van a ser presa de su ideología", reveló a Infobae por vía telefónica la hija de Gomez.