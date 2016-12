Esta noticia se replicó inmediatamente en los medios de comunicación más destacados del mundo. El diario británico The Guardian, los periódicos estadounidenses The Wall Street Journal y The Washington Post, el español El País, el francés Le Figaró, la cadena alemana Deutsch Welle y los de mayor influencia de Latinoamérica informaron sobre las multas que aceptó pagar Odebrecht tras reconocer su rol en el esquema de sobornos.