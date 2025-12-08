La falsa escena del crimen de caballito
El caso inicialmente se presentó como un acto de defensa propia en un contexto de violencia de género: Maidana sostuvo ante la policía de la ciudad que la víctima tenía una restricción perimetral y que le disparó al verlo ingresar a su domicilio.
Sin embargo, la investigación ha dado un giro dramático en las últimas horas. La fiscal a cargo acusa a la oficial de haber asesinado a su ex marido a sangre fría y de haber montado una falsa escena del crimen para ocultar su responsabilidad.
Por Federico Fahsbender
8 de diciembre de 2025, 11:07 p. m.