La megaestafa de los 0KM
El caso de la concesionaria Grupo Central: con la ilusión de comprarse un auto 0km, las víctimas entregaban sus vehículos como parte de pago junto a depósitos en efectivo, pero nunca obtuvieron el vehículo nuevo.
La Justicia procesó con prisión preventiva a Gladys Jezabel Pallone, identificada como la supuesta jefa de una asociación ilícita y cabeza de las tres sociedades detrás de la maniobra. Su hijo, Alejandro Facchinetti, también fue imputado y embargado en el marco de la causa.
Por Federico Fahsbender
21 de noviembre de 2025, 09:04 p. m.