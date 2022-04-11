Вірусний виклик «Флоридський чоловік», з чого він складається і які його стосунки з днями народження людей

Коли ви введете в пошуковій системі «Florida man» (чоловік у Флориді) та будь-яку дату, ви побачите, що заголовки новин з'являються з цією фразою. Це частина вірусної проблеми , яка виникла в 2013 році і триває до теперішнього часу: користувачі мережі шукають згадані слова, будь-яку дату, наприклад, дні народження, а потім ділитися скріншотами екранів з новинами, пов'язаними з цією темою.

Цей виклик, який став особливо відомим у Сполучених Штатах, в останні роки почав циркулювати по всьому світу, і час від часу відновлює свої вершини популярності. Історії, які поділяються, привертають увагу з різних причин: по-перше, що є так багато заголовків, які починаються з однієї фрази; по-друге, що вони часто є повідомленнями про незвичайні події.

Деякіісторії, які найбільше перейшли вірусними за ці роки з вищезгаданим заголовком:

11 червня 2012 року: Флорида чоловік заарештований за виклик 911 після того, як його кошеняті було відмовлено у в'їзді до стриптиз-клубу.

8 червня 2017 року: Чоловік Флориди, відчайдушний поїхати до Hooters називає 911.

27 квітня 2018: Флорида людина «практикує карате» з лебедями в парку.

4 січня 2019 року: Чоловік Флориди пробив свого тата в обличчя піцою, дізнавшись, що він допоміг у його народженні.

11 червня 2020 року: Чоловік з Флориди бореться з алігатором, який напав на його собаку.

20 липня 2020 року: Чоловік Флориди намагається ухилитися від арешту, відійшовши від поліції.

Учому причина, чому в цьому регіоні так багато нетипових звітів? Тутвступають у гру різні теорії. Перший говорить, що в такому стані не обов'язково трапляються більш дивні епізоди, але про них є більше інформації.

Miami, se encuentra en el sudeste de Florida (EE.UU). EFE/Ana Mengotti EFE

Трапляється, що закони про публічні записи Флориди, також відомі як Закони сонячного світла, полегшують журналістам отримання повідомлень про поліцейські інциденти та створювати історії, які привертають увагу читачів.

Вищезазначенізакони дозволяють журналістам легко вводити запит на публічний запис і таким чином отримувати інформацію про різні поліцейські інциденти, які є суттєвими для їхніх статей.

Інша теорія підкреслює той факт, що Флорида - це велика держава, з великою кількістю жителів, що робить інциденти більш імовірними через питання кількості. На додаток до цього, оскільки у нас вологий і жаркий клімат, люди проводять більше часу поза своїми будинками, і тому є більше шансів, що різні події відбуватимуться в громадських сферах, або контекстах, в яких вони легко піддаються впливу.

Існує також фактор психічного здоров'я. Це те, що Аль Томпкінс, старший викладач Інституту медіадосліджень Пойнтера в Санкт-Петербурзі, штат Флорида, у статті, опублікованій у 2019 році CNN.

Флорида має низьке фінансування, присвячене психічному здоров'ю. «Було б помилкою думати, що у Флориди шалений рівень злочинності; наш рівень насильницької злочинності насправді знижується», - сказав він. Він додав: «Однак дуже висока епідемія психічного здоров'я».

Він також зазначив, що поза сміхом, який можуть породжувати ці заголовки, важливо проаналізувати, чи є більша проблема для відвідування. У деяких випадках інциденти можуть включати людей, яким потрібна допомога для боротьби з несприятливою ситуацією психічного здоров'я, підкреслив експерт у цій статті.

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