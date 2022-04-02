Що таке комаха, виявлена в льодовику Періто-Морено і невідомі науки

При розмірі, який не перевищує двох сантиметрів, Дракон Патагонії народжується, розвивається, розмножується і гине на льоду льодовиків півдня Аргентини та Чилі. Це Андиперла, виявлена в 1952 році,личинки якої живуть невеликими раковинами і струмками на льоду, в той час як дорослі особини бродять по крижаній поверхні в пошуках мату і їжі.

У 2019 році вони виявили, що на льодовику Періто-Морено був вид з іншим аспектом, і, порівнявши його з оригінальною колекцією, вони підтвердили, що це новий вид, який вони назвали Andiperla morenensis , натякаючи на те, що він живе на льодовику Періто-Морено. Ів лютому минулого року експедиція вирушила на пошуки комахи до льодовика Уппсала.

«Нам довелося пройти багато кілометрів через велику кількість льоду, яку втратила Уппсала. І ми знайшли кілька популяцій Андіперли Віллінкі, і ми також могли записати їх рухи та охарактеризувати їх середовище проживання, щоб почати порівнювати з даними, отриманими за останні роки на льодовику Періто-Морено», Даніель Тестон, фахівець з ботаніки Регіонального управління, пояснив Infobae Даніель Testoni Південної Патагонії Адміністрації національних парків , який був частиною дослідницької групи.

undefined

«Його адаптація до низьких температур, безсумнівно, найяскравіша річ. Вважалося, що він досяг цього, маючи в крові антифриз; однак це не можна було перевірити досі . Було навіть підтверджено, що діапазон допуску до температури для життя Андіперли повинен перевищувати 0° C і до 10° C, нижче і вище цих крайнощів, люди вмирають», - додав експерт.

Самки відкладають свої ікри в раковини або тануть басейни різної глибини над крижаним полем і там з'являються личинки. Про личинкової стадії також не відомо багато, але це може бути кілька років, линька і навіть досягаючи розміру майже два сантиметри. Личинкивиключно водні, дихають через зябра і отримують повітря з розчиненого у воді кисню. Дорослі, у яких немає крил, дихають киснем з атмосфери і бродять по поверхні льодовика, шукаючи пару і їжу.

undefined

Про їх раціон мало відомо, але вони бачили, як їдять органічні залишки, які накопичуються у водоймах, таких як листя та лишайники та інші комахи, які випадково потрапляють під час польоту над льодовиком. «У Періто-Морено, який так близько до лісу, залишилися сліди довжини, вишні дуже близько до льоду. УУппсалі через велике втягування льодовика через кліматичну кризу ліс був ще більше видалений. Насправдіми також вивчаємо, як танення льоду може впливати на цей вид», - сказав Тетоні.

Два види Андиперли відрізняються своєю морфологією, головним чином, геніталіями самців, саме це використовують ці комахи для розмноження, а також відмінностями в генах.

«В даний час проводяться генетичні дослідження, щоб зрозуміти, яким був еволюційний процес , який дозволив адаптації цього виду мати можливість постійно жити на льоду, не регулюючи температуру тіла, і як його фізіологія, адаптована до функціонування в цій крайності температури», - додав експерт.

undefined

Про його екосистемне значення відомо не так багато, однак вчений вказує, що дослідження навколо цього виду можуть дати нам нові підказки. «Немає доказів того, що andiperla реагує на ті ж моделі сім'ї, яку вона складає, нелітаючий плекоптер,які нетерпимі до забруднення; хоча, на щастя, льодовики все ще підтримують свою екосистему без забруднення», - сказав Тестоні.

На цьому новому етапі планується продовжити пошуки цього виду через льодове поле на північ від Національного парку Лос-Ґласіарес.

undefined

Як Андіперла Віллінкі, так і Andiperla morenensis були знайдені та описані на основі захищеного населення Національного парку Лос-Ґласіарес, одного з найбільш відвідуваних місць в країні для місцевого та міжнародного туризму, але яке також має унікальне багатство та різноманітність життя, як це відбувається з цього виду.

Андіперла вивчається з різних аспектів мультидисциплінарною командою, до складу якої входять д-р Роландо Рівера-Помар (спеціаліст з генетики UNNOBA), Рональд Кюнлейн (фахівець з енергетичного обміну Інституту молекулярних біонаук, Австрія), Пабло Пессак (CIEMEP-UNPSJB таксономіст)

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ

Перевстановлення20 видів у ключові місця проживання може допомогти відновити пошкоджені екосистеми та стабілізувати біорізноманіття криза



