Бора Мілутинович попросив повірити в Тата Мартіно і отримати кваліфікацію після закінчення чемпіонату світу в Катарі

БораМілутинович, який на своєму першому етапі біля кермамексиканськоїфутбольної команди брав участь учемпіонаті світу з футболу в Мексиці 1986 року, просить, щоб процесХерардо «Тата» Мартінопо відношенню до Катару 2022 року був дотриманий наступного листопада

В інтерв'ю ESPNБора уникав говорити, чи ризиковано змінювати національного тренера в цей момент, коли чинний очолив краватку і виграв квиток на чемпіонат світу і підкреслив, що «в такому випадку ви повинні бути дуже аналітичними» і сказав, що ідеал «це те, що коли все закінчується (з Чемпіонат світу) ви побачите результат».

Колишній сербський тренер, який вже був звільнений до Франції 1998 року з квитком на чемпіонат світу на біржі, вказує, що якщо ви вже кваліфіковані, ви повинні бути дуже шанобливими «і вірити в роботу тренера; ось що ви повинні зробити: вірити в людей, яких ви наймаєте».

Фото файлу Херардо Мартіно дає вказівки на тренуванні національної збірної Мексики. Мехіко, 11 лютого 2019 року. РЕЙТЕРИ/Генрі Ромеро

Після полегшення Мігеля Меджі Барона в технічному напрямку в 1995 році, Бора два роки очолював національну збірну Мексики , і, на його думку, «ми зробили успішний зв'язок»; однак, цього національного представника критикували за його гру , і хоча він отримав квиток рано, федеративи вирішив припинити сербсько-мексиканський тренер і найняти Мануеля Лапуенте, який повинен був очолити команду на чемпіонат світу у Франції, досягнувши раунду 16, ліквідований Німеччиною 2-1.

Бора каже, що залишив Три з великою гордістю, оскільки залишив його начетвертому місці рейтингу FIFA «у січні», хоча він не мав на увазі те, як національна збірна кваліфікувала Францію, тому що «те, що говорять інші; але я був щасливий, тому що на моєму другому етапі в Національній збірній ми зробили хорошу команду що кваліфікувалося на Чемпіонат світу, і ми були четвертими у списку ФІФА; Я буду дотримуватися цього».

Напитання, чи подобається йому стиль гри, який реалізував Мартіно, п'ятиразовий тренер на чемпіонатах світу сказав:

Відбіркові турніри CONCACAF гарячі, і цієї неділі, 27 березня, будуть визначені як відбіркові матчі чемпіонату світу | Фото: FMF

Нарешті, він сказав, що, мабуть, попереду багато часу, щоб працювати і якнайкраще потрапити на подію Кубка світу «, але не важливо, скільки часу є; важливо те, що ви робите. Мійдосвід говорить мені, що час не важливий, а як готується Національна збірна всіляко: технічно, тактично і розумово».