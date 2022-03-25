Фестиваль стерео пікніка відроджує харчову промисловість

Фестивальпікніка Estéreo знову прибув повний хороших художників та якості після двох років паузи мрії повернутися до гойдалки колумбійців через пандемію. Це одна з найважливіших музичних подій, яка зібрала понад 90 тисяч людей у 2019 році, попереднє видання, і яке породило зайнятість понад 10 000 людей під час його виробництва, відбудеться цього 25 березня і триватиме до наступної неділі, 27 березня в центрі подій Briceño 18, розташованому на північне шосе, кілометр 18, через Богота-Сопо.

На заході, на якому будуть представлені такі артисти, як Foo Fighters, J Balvin, The Strocts, Мартін Гаррікс , серед інших, оголосив про партнерство з додатком iFood з діяльністю в фуд-корті.

Слід зазначити, що в країні сектор мистецтва, розваг та відпочинку був одним із найбільш постраждалих від пандемії. Однак, за даними DANE, хоча в останньому кварталі 2019 по 2020 рік спостерігалося падіння на -4,6%, якщо порівняти той самий період часу в 2021 році з 2020 роком, очевидно, відновлення 34,1%, перевищивши показники до пандемії більш ніж на два мільярди песо, цифра, в якій iFood запропонував внести свій внесок завдяки до його участі в деяких гастрономічних і розважальних заходах країни.

За останні 6 місяців iFood був союзником на 7 регіональних фестивалях та заходах у Колумбії, включаючи Fritanga Fest (Богота), Медельїн Гурман, Сабор Барранкілья та Козехандо Саборес (Калі), а в 2022 році компанія продовжуватиме сприяти підтримці та спонсорству заходів як на національному, так і регіональному рівні.

Cashless — платіжна система Stereo Festival Picnic. Фото: FEP.

Компанія також прагне надати підтримку підприємцям та весь ланцюжок роботи в цілому, який рухається завдяки проведенню такого типу заходів.

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Ну, якщо ви один з тих, хто буде мати цю зустріч з більш ніж 60 національними та міжнародними художниками, які пройдуть чотири етапи, ми розповімо вам, що це той неминучий одяг , який ви повинні включити у свій вибір , ці важливі елементи, а також що, безумовно, найкраще залишили у вашому домівсе для того, щоб пережити три дні одного з найбільших музичних фестивалів Колумбії:

Богота - це місто, яке характеризується непередбачуваним у кліматичних питаннях, за словами Ideam, цього місяця кількість опадів може відбутися вище, ніж зазвичай в столиці Колумбії, що підтверджує прогноз Accuweather, який передбачає дощ, особливо для суботи та неділі вдень.

Але тоді, чи повинен він принести парасольку? ні, вказівки фестивалю заборонені , тому найкраще озброїтися хорошим плащем.

Пандемія не закінчилася, тому необхідно мати на увазі, що в рамках фестивалю необхідно дотримуватися стандартів біобезпеки. Організатори визнають, що однією з найскладніших викликів цього нового видання було узгодження з протоколами, яких вимагають художники, і їм зрозуміло, що пандемія навчила нас ставитися до невизначеності делікатно і не поспішати з можливістю відростання.

Маскабуде обов'язковою для входу, і хоча учасники можуть видалити її під час вживання їжі та коли вони перебувають на вулиці. Будепотрібно повний графік вакцинації. У разі біопрепаратів Pfizer, Moderna, Sinovac та AstraZeneca потрібно не менше двох доз. Для випадку Янсена достатньо одного. Якщолюдина не має повного розкладу, вона повинна мати негативний результат тесту на антиген, проведений принаймні за 72 години до цього.

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