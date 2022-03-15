МОК присуджує стипендії шести австралійцям у прагненні конкурувати в Парижі 2024

A visualisation of the 2024 Paris Olympic Games opening ceremony is pictured in this undated handout obtained December 13, 2021. Paris 2024/Florian Hulleu/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY NO RESALES. NO ARCHIVES





Логотип Олімпійського комітету Австралії (AOC)

Австралійський олімпійський комітет (AOC) нагородив шість спортсменів олімпійськими стипендіями для Парижа 2024 року. Кошти підтримають свою мету змагатися в Олімпійських іграх. Кожен спортсмен отримає 25 000 доларів, щоб підтримати свою мету пройти кваліфікацію та конкурувати в Парижі 2024 року.

Переможцями стипендій є: Кейтлін Паркер (бокс), Ейлін Сікаматана (важка атлетика), Лаура Пегліс (стрільба з лука), Джейден Лоуренс (боротьба), Ніколас Лум (настільний теніс) та Урос Ніколіч (дзюдо).

Ці спортсмени були частиною збірної молодіжних Олімпійських ігор 2018 року, яка проходила в Аргентині. Cikamatana - багаторазовий світовий рекордсмен та чемпіон Ігор Співдружності 2018 року, тоді як Лоуренс та Ніколіч виграли кілька титулів австралійських юніорів та отримали нагороди на міжнародному рівні.

Паркер - єдиний австралійський одержувач, який змагався на Tokyo 2020, а решта п'ять спортсменів прагнуть зробити свій олімпійський дебют у Парижі.

Генеральний директор AOC Метт Керролл привітав шести спортсменів з обранням на Олімпійську стипендію в Парижі 2024 року.

«Погоня за олімпійською мрією приймає неймовірну рішучість і талант - ці шість спортсменів продемонстрували, що вони мають те, що потрібно. Але їм також потрібна підтримка, щоб тренуватися, конкурувати та максимізувати свої можливості для виконання у всьому світі, щоб забезпечити найкращу можливість представляти Австралію на Паризьких іграх.

22-річна Сікаматана вже показала свій потенціал, вигравши кілька золотих медалей на рівні Кубка світу в своїй ваговій категорії 81 кг.

«Я відчуваю велику честь бути обраними для цієї стипендії», - сказав Чікаматана. «Для мене це означає, що мої виступи, працьовитість і жертвопринесення були визнані і що я гідний допомоги»

«Я знаю, що в Австралії так багато чудових спортсменів, я такий вдячний, що я був обраний».

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Західний австралійський боксер Кейтлін Паркер сказала, що її досвід у Токіо ще більше орієнтований на Париж.

«Дивно, що мій потенціал визнаний і для цієї стипендії, щоб підтримати мою дорогу до Парижа 2024», - сказав Паркер.

За допомогою стипендії Паркер зможе конкурувати в стільки турнірів, скільки вона може між зараз і 2024, що дозволяє їй йти в ногу з її змагальним духом.

«Представляти Австралію в Парижі було б мрією. Ця стипендія зменшує мою стурбованість витратами, пов'язаними з навчанням, подорожами на місцевому та міжнародному рівні, конкуруючи та частою заміною навчального спорядження - я можу залишатися зосередженим та повністю відданим бути найкращим, яким я можу бути».

Стипендіальна підтримка, надана Міжнародним олімпійським комітетом (МОК), допоможе цим спортсменам досягти своєї олімпійської мети та реалізувати свої спортивні мрії.

Паркер продовжував «Я так вдячний за цю стипендію. Це допоможе моїй працездатності, моєму розумовому благополушенню, і дозволить мені повністю зосередитися на навчанні з цією підтримкою та гнучкістю робити те, що мені потрібно, щоб бути в моєму абсолютному кращому.

Спортсмени, будуть отримувати виплати $8,333 щороку протягом наступних трьох років.