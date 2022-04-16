Мария Пас Герреро: ощущение поэзии в костях

Если вы введете свое имя в поисковую систему, сбоку появится ваш профиль, взятый из интервью, которое Infobae проводила с вами в то время. Под его фотографией написано, что он родился в Боготе 3 мая 1982 года. Он изучал литературу в Университете Анд и сравнительную литературу в Университете Сорбонна-Новый Париж 3. Он говорит, что в 2018 году опубликовал книгу God is also a dog, с издательством Cajón de Sastre, что его работа размышляет о насилии в Колумбии, письме и мысли, с безудержным ритмом, который объясняет хаотичные текущие дела. Она говорит, что в настоящее время является профессором кафедры литературного творчества Центрального университета. Затем на сайте Отро Парамо есть несколько его стихов, а ниже приведены статьи о его творчестве и другие интервью.

Биографический обзор, который появляется на лоскуте ее последней книги, говорит, что она является автором стихов Los illiterates, которые она опубликовала с издательством Cajón de Sastre в 2018 году, подборки и пролога «Поколения без имени». Антология, которая была опубликована годом позже с редакционной печатью Центрального университета, и эссе «Боль быть живым в «Посмертных стихах» Сезара Вальехо, опубликованное в 2006 году Андским университетом. Он говорит, что его стихи фигурируют в антологиях Shadow Birds. Семнадцать колумбийских поэтов, 1989-1964 годы («Разбитое стекло», 2019) и «Внутренние обители». Четыре колумбийских поэта (Universidad Javeriana, сборник стихов, 2016). Speak of God также является собакой и говорит, что она переведена на английский язык издательством Ugly Duckling Press в Нью-Йорке. Она упоминает, где она училась и что, и указывает, что она преследует степень доктора философии по теории литературы в Университете Сарагосы и до сих пор работает штатным профессором в Центральном университете в Боготе.

Вот где я её впервые увидел. Это было в 2017 году, я только что закончила обучение в области лингвистики и литературы и планировала начать специализацию. Она была преподавателем одного из предметов, которые я изучал в Специализации по созданию повествований, на кафедре, возглавляемой в то время Роберто Бургосом Кантором. Помню, первое впечатление у всех студентов было одинаковое: какая умная и самая красивая женщина. Если вы спросили на других курсах кафедры, все думали так же. Я думаю, что ясность, которую она имеет как учитель, имеет ее как поэта. Он был тем человеком, который больше всего направлял меня в то время о том, каким может стать мое сочинение, куда я должен идти, куда я должен смотреть.

Занятия проходили ночью, потому что большинство из них работали. Я писала рецензии на книги в прессе и время от времени заигрывала с идеей написания историй. И до сих пор знаю. В конце занятий я продолжала задавать вопросы Марии Пас, и она удивила меня, задав мне в два раза больше вопросов. Мы вместе шли на автобусную станцию и поговорили о книгах и о том, о чем вы хотите написать, но не знаете, как это сделать. Каждый выбрал свой путь, и через двадцать четыре часа мы сделали это снова. Когда наступил конец года, я скучал по ней. Благодаря ей я знал больше, чем в начале, и меньше терялся внутри себя. Я закончила учебу, и это была единственная, которую я продолжила посещать еще долго.

Я работал книготорговцем и работал в издательстве, продолжал писать о книгах в прессе и еще не написал свою первую книгу. Она, Мария Пас, уже опубликовала три с тех пор, как мы познакомились. Я продолжаю идти по его следу, за пределами расстояний, которые накладывает повседневная жизнь. Недавно я узнала о последнем из них. Его редакционная статья связалась со мной, чтобы рассказать мне об этом, и когда я получила ее дома, я взяла ее в руки и открыла на случайной странице: «Нет вопросов, нет фразы, нет списка, нет слога...» Я все время думал об этих его словах, таким образом, он должен говорить самые трудные вещи, как будто это самая тонкая вещь в мире, как будто страх - это листок бумаги, который сминается в кармане, как будто смерть - это вода, которая испаряется, как будто проходящие дни - пыль на лоскуте книги.

Розовый язык снаружи, слепой кот - это книга, которая экспериментирует с языком, как хорошая книга стихов, в которой подробно описывается животное, дикое, грубое в человеке, в разговоре, в действии; она деликатно рисует поиски голоса, который издевается, который отражает, который сожалеет о том, что было прожито и живет. Голос Марии Пас Герреро — один из таких. Сегодня она является одним из самых выдающихся колумбийских поэтов. Мало-помалу он стоит на радаре читателей. Я уже была в своем. Эта книга проникла мне в кости, потому что именно так ощущается поэзия, когда она декантирует ее на страницах, глубоко внутри, в костях.

Это не Ида Витале или Вилариньо, но в них есть что-то сильное, а также Мария Мерседес Карранса и даже Мистраль, Боланьо и многие другие. Он поэт, плод поэтов. Поэт, который читает, видит мир. Это она, и этими стихами она издает голос, который течет, как река. Через некоторое время, не разговаривая, я решил написать ему. Она в Испании и я в Колумбии рассказывали о своей книге, о том, что такое писать стихи и что значит быть поэтом сегодня в Колумбии. Его книга будет доступна у Himpar Editores, который только что начал свой сборник стихов с этого красивого названия, на новом издании Международной книжной ярмарки в Боготе, которая стартует 19 апреля и продлится до 2 мая.

Imagen del último libro publicado de María Paz Guerrero (Foto: Santiago Díaz Benavides).

При создании стихотворения, независимо от его происхождения, что нужно, чтобы придать ему точный тон?

Рерайт. Прочтите переписанное вслух. Запишите его. Послушайте его. Перечитайте его. Пусть пройдет время. Измените нужные слова. Повесьте тексты на стену. Снова и снова. В цикле. Пусть пройдет время. резюме. Прочитайте тексты, висящие на стене. Вычеркнутые слова. Посмотрите на эти тексты издалека.

Как вы называете страх? Откуда вы знаете его ритм?

В фильме «Розовый язык, слепой кот» я работал над страхом смерти с юмором, который причиняет боль. Умножение клеток производит язык ускорения, все постоянно движется. Меня также интересуют изменения осей органов тел.

Что чувствуется в костях, как это материализуется в письменной форме?

Я читал голоса, которые приходят в это место, «что чувствуется в костях», транскрибировал их, изучал, сосал, мацерировал. Потом я высунула язык.

Судьба тех, кто становится поэтом, а также тех, кто становится художником или плотником, слишком неопределенна. Каковы пути поэзии, когда вы решаете использовать ее как двигатель жизни?

Я бы сказал, что человек пытается вращаться вокруг своей страсти. Как дервиш или спиннинг.

Пусть дорога станет поворотом.

Что здесь похожего с точки зрения опасений на предыдущие книги? Эти стихи вырвало?

Я считаю, что то, что «похожее» в словах «Бог — тоже собака», «Неграмотный» и «Розовый язык, слепой кот» — это языковой проект. Я заинтересован в захвате жизненно важных сил и насилия, которое проходит через них. На этом пути я обнаружил, что животное является движущей силой, которая позволяет мне расширить от ощущения человеческие чувства неграмотным языком.

До сих пор меня никогда не рвало писать. Для меня письмо не имеет ничего общего с рвотой. «Розовый язык, слепой кот» не является линейным текстом и имеет ткань, указывающую, скажем, на хоровую структуру. Это больше, чем сборник стихов, это отличное стихотворение, в котором слепая кошка появляется, исчезает и ложится спать с толстым животом. Здесь болезни, технологии, смерть, женское начало, насилие и поэзия появляются как язык, который распространяется, подобно медовому пятну на коврике.

Трудно было сесть и отредактировать книгу? Были ли какие-то эпизоды?

Himpar — это издательство, которое предлагает сообщество для диалога о литературе на всех уровнях: коллективное чтение рукописи, переход от текста к макету, с большой осторожностью, к распространению. Я говорю «сообщество», потому что есть шесть редакторов, которые назначают, согласно проекту, редактора, который возглавляет его. В этом случае я работал с Аной Сесилией Калле, которая является читателем с сильным взглядом на каждый стих, собеседницей, у которой в голове литература, смотрителем произведения.

Как насчет направления, в котором поэзия движется сегодня в Колумбии? Иногда кажется, что это что-то из нескольких, и почти всегда одно и то же с одними и теми же.

Ну, я вижу панораму независимых издательств, которые распространяют свои книги в книжных магазинах, также независимых, и на ярмарках страны, очень интересная. Это пространство, в котором допускаются разные поэтические голоса с рискованными изданиями. Существует постоянное программирование поэтических чтений в альтернативных пространствах. Там вы можете послушать поэтов, которые начинают писать, а также поэтов, у которых уже есть работа. Существует отношение выслушивания и чтения появившихся предложений. Есть проекты, которые, кроме того, направлены на поощрение чтения стихов. Я вижу, напротив, место для кипения.

Наконец, снаружи был розовый язык? Кошка ослепла?

Как думаешь?





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