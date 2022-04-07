«Пузырь», комедия о безумии съемок во время пандемии

«Пузырь» — это сатира на киноиндустрию во время пандемии, особенно на кассовые франшизы, которые не знают, когда остановиться. (Netflix)

Было несколько попыток запечатлеть пандемию в фильмах. Некоторые лучше, другие неизвестны, многие просто оправдываются, чтобы снимать с небольшими ресурсами и не умирать от скуки. Но The Bubble (The Bubble), пожалуй, первая высокобюджетная комедия и знаменитые звезды, критически подошедшие к безумию, которое пережили из-за пандемии. Мало того: в то же время он делает сатиру на мир кино, в частности кассовые франшизы, которые не знают, когда остановиться.

В данном случае Cliff Beasts - это серия фильмов, придуманных для The Bubble. Успешная сага, шестая часть которой будет снята, поэтому актеры воссоединяются в особняке в английской сельской местности, чтобы иметь возможность снимать внутри пузыря в разгар пандемии.

Между безумием социальных последствий коронавируса и личностями актеров съемка становится все сложнее. Режиссер, который раньше был независимым режиссером, находится под давлением продюсера и руководителей студии, в то время как все съемки проходят на зеленых экранах на заднем плане, что является критической нотой о том, как делается нынешнее кино.

Кинорежиссер, сценарист и продюсер - Джадд Апатоу, почти герой американской комедии последних десятилетий: он режиссировал такие фильмы, как «Дева в 40 лет», «Слегка беременная», «Смешные люди», «Король Стейтен-Айленда» и продюсировал «Хэппи Гилмор», «Кабельщик», «Лучшие из моих свадеб», «Ведущий», «Леди на войне» и многие другие. Нет ни одного первоклассного современного комика, который не участвовал в фильме, снятом или сценаристом Апатоу.

Именно слава режиссера позволила ему собрать столь важный актерский состав и — не предвосхищая имен — получить несколько удивительных камео известных личностей. Карен Гиллан, Айрис Апатоу, Питер Паскаль, Лесли Манн, Фред Армисен, Дэвид Духовны, Киган-Майкл Ки и Кейт Маккиннон — одни из главных фигур. Побежденные актеры, наркоманы, семейные проблемы или невыразимые секреты. Знакомые истории, замеченные во многих сатирах, хотя здесь Апатоу достигает моментов необычной свирепости. Вы все еще должны помнить, что люди в кино любят подшучивать над собой. У каждого есть свой момент, но именно Паскаль в своей роли бредового актера добивается чего-то, кроме издевательств.

Фильм слишком напоминает фильм «Война кино» (Tropic Thunder, 2008) режиссера Бена Стиллера со Стиллером, Робертом Дауни-младшим, Джеком Блэком и Томом Крузом. При сравнении видно, что он не на этом уровне.

Апатоу с некоторым недоверием смотрит на мир кино, снятый с таким количеством зеленого экрана на заднем плане, и тем более режиссеров, которые называют себя независимыми и отказываются от всех своих принципов, чтобы делать что угодно. Но неожиданно, что он достигает наилучших результатов, когда он демонстрирует безумие времен пандемии, когда он рассматривает несколько нелепых ситуаций и авторитарных злоупотреблений, от которых пострадали люди. Этот бред уравновешивает The Bubble, который не так оригинален в других отношениях и который теряется в очень плохих шутках, прежде чем он скажет, что хочет.

По сравнению с остальной фильмографией Джадда Апатоу, этот фильм, доступный на Netflix, является возвратом, даже несмотря на множество хороших моментов. Но когда многие забыли, что испытало человечество за последние два года, The Bubble может напомнить нам о некоторых вещах, которые здесь забавны, но не были на самом деле.

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