Кристиана Куэва взбодрили аплодисменты по прибытии в Трухильо

Празднования продолжаются после квалификации на утешительный поединок за квоту на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре. Одной из фигур решающей встречи во вторник, где Перу обыграла Парагвай, является Кристиан Куэва, который исполнил передачу тремя пальцами за первый перуанский гол. Также известный как «Аладино», он воспользовался возможностью остаться в стране и решил поехать в свой родной город Трухильо, где его приветствовали по прибытии в аэропорт Карлоса Мартинеса де Пинильос.

Под аплодисменты людей, находившихся на аэровокзале, Куэва сел в фургон, который ждал, когда он начнет свое пребывание в городе Трухильо. Несмотря на то, что это были небольшие моменты, полузащитник сборной Перу подписал несколько футболок и поблагодарил за любовь своих людей, которые гордятся тем, что являются «десяткой» сборной.

Кристиан Куэва: это был его приезд в Трухильо. ВИДЕО: Канал N

С другой стороны, в социальных сетях стало вирусным видео, в котором Кристиан Куэва выделяется, исполняя популярную песню «Niña Tonta» на встрече с оркестром кумбии La Bella Luz. 'Aladino' продемонстрировал свои лучшие танцевальные движения и был поощрен взять микрофон, чтобы спеть популярную песню группы.

Это происходит не в первый раз, поскольку в прямом эфире в его аккаунте в Instagram его видели, как он пел «Дежаме» со своей женой. Однако это заставило Памелу Лопес схватить лицо мужа, что вызвало реакцию футболиста, который с сожалением сказал ей: Не покидай меня. «Люди, которые сопровождали его в машине, смеялись, и все продолжали петь песню, сыгранную голосом Тони Росадо.

Кристиан Куэва пойман на пении Silly Girl и является вирусным | Видео: Twitter.

ОНИ ПРОСЯТ, ЧТОБЫ СТАДИОН УАМАЧУКО НОСИЛ ЕГО ИМЯ

Название национального флаера продолжает вызывать волнение у перуанских фанатов, даже в стране, где он провел большую часть своего детства, Уамачуко. Это произошло после решения городских властей просить региональный совет, чтобы стадион был назван в честь Кристиана Куэва .

«Хотя это правда, что он родился в Трухильо, но его детство, детство и юность прошли здесь (Уамачуко). Он приехал отсюда, из академии педагогического института по футболу, а затем воевал в великую команду Трухильо, затем на национальном и зарубежном уровнях. Помимо того, что он был архитектором нашей команды в последнем матче против Парагвая, именно с его гениальными, важными пасами породили две цели, которые поставили нас на чемпионат мира в Катаре», - сказал советник провинциального муниципалитета Санчес Каррион Альберто Мендоса Акоста, напоминая о матче, в котором полузащитник сборной играл против «Гуарани».

Помните, что Кристиан Куэва родился в Трухильо (Ла-Либертад) в 1991 году и переехал в Уамачуко в детстве в этом городе в горах Либертенья, откуда родом его родители. Он вырос с 2 лет в этом городке, расположенном почти в четырех часах езды от Трухильо, столицы Ла-Либертад.

НОЧЬ «КУЭВИТА» ПЕРЕД ПАРАГВАЕМ

Как и в случае с Венесуэлой и в других матчах в этом отборочном процессе, Кристиан Куэва положил команду на плечи и продемонстрировал свой хороший уровень. 5 минут от Перу против Парагвая дал предупреждение, что это будет его ночь. Он увидел, как Джанлука Лападула бежал и положил пас тремя пальцами за спинами защитников Гуарани, оставив «Бамбино» лицом к воротам, которые открылись оценка.

После этого он отдал роскошный ход перед голом Ёсимара Йотуна. Он схватил мяч, сделал «шляпу» одному сопернику, ускользнул от другого коротким заминкой и передал его Эдисону Флоресу, который в итоге получил прострел за 2-0.

Наконец, они пробежали 67 футов и были очень близки к линии. Фулл-бэк Роберт Рохас вышел на свою отметку, но ни разу не было никакой нервозности у перуанца. «Аладдин» наступил на него, как будто он был в своем районе, и когда он почувствовал давление другого соперника, он потянул его за левую ногу. Настоящая демонстрация «шоколада».

Кристиан Куэва был фигурой победы Перу со счетом 2:0 против Парагвая, которая принесла ему пас на утешительный матч к чемпионату мира в Катаре 2022

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