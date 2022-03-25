Фестиваль Stereo Picnic возрождает пищевую промышленность

Фестиваль пикника Estéreo снова прибыл полным хороших артистов и качества после двух лет паузы в мечте о возвращении колумбийцев на качели из-за пандемии. Это одно из самых важных музыкальных событий, которое собрало более 90 тысяч человек в 2019 году, его предыдущее издание, и которое создало рабочие места для более 10 000 человек во время его производства, состоится 25 марта и продлится до следующего воскресенья, 27 марта, в центре событий Briceño 18, расположенном на северное шоссе, 18-й километр, через Богота-Сопо.

Мероприятие, в котором примут участие такие артисты, как Foo Fighters, J Balvin, The Strokes, Мартин Гаррикс и другие, объявило о партнерстве с приложением iFood с мероприятиями в фуд-корте.

Следует отметить, что в стране сфера искусства, развлечений и отдыха была одной из наиболее пострадавших от пандемии. Однако, по данным DANE, хотя в последнем квартале 2019-2020 годов наблюдалось падение на -4,6%, если сравнить тот же период времени в 2021 году с 2020 годом, то очевидно восстановление на 34,1%, превысив показатели до пандемии более чем на два миллиарда песо, и iFood предложила внести свой вклад благодаря к участию в некоторых гастрономических и развлекательных мероприятиях страны.

За последние 6 месяцев iFood была союзником на 7 региональных фестивалях и мероприятиях в Колумбии, включая фестиваль Fritanga Fest (Богота), Medellín Gourmet, Сабор Барранкилья и Cosechando Sabores (Кали), а в 2022 году компания продолжит поддерживать и спонсировать мероприятия как на национальном, так и на региональном уровне.

Cashless — это платежная система фестиваля Picnic Stereo. Фото: УОТ.

Компания также стремится оказывать поддержку предпринимателям и всей цепочке работы в целом, которая движется благодаря проведению такого рода мероприятий.

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Что ж, если вы один из тех, у кого будет встреча с более чем 60 национальными и международными артистами, которые будут принимать участие в четырех сценах, мы расскажем вам, какие предметы одежды, которые нельзя пропустить, которые вы должны включить в свой выбор, эти основные элементы, а также то, что определенно лучше всего оставили в вашем доме все, чтобы пережить три дня одного из крупнейших музыкальных фестивалей Колумбии:

Богота - это город, который характеризуется непредсказуемостью в климатических вопросах. Согласно Ideam, в этом месяце в столице Колумбии количество осадков может быть выше, чем обычно, что подтверждает прогноз Accuweather, который предсказывает дождь, особенно в субботу и воскресенье днем.

Но тогда должен ли он принести зонтик? нет, правила фестиваля запрещены, поэтому лучше вооружиться хорошим плащом.

Пандемия еще не закончилась, поэтому необходимо помнить, что стандарты биобезопасности должны соблюдаться в рамках фестиваля. Организаторы признают, что одной из самых сложных задач этого нового издания было согласование с протоколами, которые требуют художники, и они ясно понимают, что пандемия научила нас деликатно относиться к неопределенности и не спешить с возможностью возобновления роста.

Маска будет обязательной для входа, хотя участники могут снимать ее во время еды и на улице. Потребуется полный график вакцинации. В случае биологических препаратов Pfizer, Moderna, Sinovac и AstraZeneca потребуется как минимум две дозы. Для случая Янсена одного достаточно. Если у человека нет полного расписания, он должен получить отрицательный результат теста на антиген, проведенный не менее чем за 72 часа до этого.

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