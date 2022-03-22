Россия заблокировала страницы телевизионной сети Euronews

Российский медиа-регулятор Роскомнадзор сообщил в понедельник, что он заблокировал страницы европейского телеканала Euronews за якобы «искаженное освещение» вторжения Москвы в Украину.

Как сообщает информационное агентство ТАСС, решение Генеральной прокуратуры также влияет на русскоязычное предложение европейского канала, объявленное медиа-ведомством Роскомнадзора.

В начале марта Москва ввела новый закон о СМИ, который вводит жесткие санкции за то, что она считает «дезинформацией» о российских войсках на украинской территории перед лицом того, что Москва назвала «специальной военной операцией».

Запрет на Euronews был введен после того, как Москва заблокировала платформы Facebook и Instagram в понедельник после решения российского суда, объявившего их «экстремистскими» организациями.

Эти два сервиса уже заблокированы в России, хотя служба обмена сообщениями WhatsApp, которая также принадлежит американской группе Meta, не была затронута решением суда.

В понедельник суд Москвы запретил социальные сети Facebook и Instagram в России, посчитав, что они занимаются «экстремистской» деятельностью, сообщают российские информационные агентства.

«Мы согласны на запрос прокурора о запрете деятельности компании Meta», - заявил судья, материнская компания Facebook и Instagram, сообщает агентство.

По словам суда, социальные сети, которыми управляет Meta, «запрещены за экстремистскую деятельность».

Приложение для обмена сообщениями WhatsApp, также принадлежащее Meta, не затронуто этой мерой, поскольку суд установил, что оно не используется в качестве средства «публичного распространения информации».

В понедельник российские службы безопасности, ФСБ, потребовали «немедленного» запрета Facebook и Instagram, обвинив их в действиях, «направленных против России и ее вооруженных сил».

11 марта прокуратура попросила классифицировать Мету как «экстремистскую» организацию, что открыло путь для запрета всей ее деятельности в России.

Эта просьба поступила после решения Meta смягчить свои правила в отношении насильственных публикаций против российской армии и лидеров в связи с военной операцией Москвы на Украине.

Instagram, Facebook и Twitter уже заблокированы в России, где они практически недоступны, за исключением случаев использования виртуальной частной сети (VPN).

С начала российской интервенции в Украину 24 февраля исполнительная власть ужесточила контроль за информацией, распространяемой в Интернете, одном из последних пространств для свободного выражения мнений в стране.

(По информации от Europa Press и AFP)

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