Около 500 миллионов человек живут в Африке без водной безопасности

Торонто, Канада, 21 марта Исследование, опубликованное в понедельник ООН, предупреждает, что 500 миллионов человек в Африке живут без водной безопасности и что за последние годы только 13 из 54 африканских стран достигли «скромного уровня» безопасности в области водоснабжения и санитарии. Анализ, проведенный Институтом водных ресурсов, окружающей среды и здравоохранения (INWEH) Университета Организации Объединенных Наций, базирующийся в Канаде, является первым исследованием, посвященным водной безопасности на африканском континенте, и публикуется за день до празднования Всемирного дня водных ресурсов. Исследователи ООН использовали 10 показателей для оценки водной безопасности, концепция, которая относится не только к количеству водных ресурсов, которыми располагает страна, но и к управлению ими для обеспечения того, чтобы население имело «доступ к достаточному количеству воды с приемлемым качеством для поддержания» общественной жизни и деятельности -экономический. МСВЭЗ пришел к выводу, что только одна страна в Африке, Египет, получила более 70 баллов из 100 баллов за водную безопасность и что в последние годы только 13 достигли «скромного уровня водной безопасности». Более трети из 54 стран континента, 19, где проживает около 500 миллионов человек, имеют уровень безопасности воды ниже 45 пунктов, что считается минимальным. Один из авторов исследования, ученый Грейс Олувасанья, объяснила в своем заявлении, что «в целом уровень водной безопасности в Африке низок». Оувасанья добавил, что ни одна страна или субрегион континента «на данный момент не достиг ситуации, которую можно считать образцом или даже «эффективным» этапом водной безопасности». МСВЭЗ заявил, что Египет, Ботсвана, Габон, Маврикий и Тунис являются странами Африки с наибольшей безопасностью водных ресурсов, а Сомали, Чад и Нигер — худшими. В докладе также делается вывод о том, что большинство африканских стран практически не добились прогресса в обеспечении водной безопасности за последние три-пять лет. Фактически 25 стран континента не добились какого-либо прогресса в этой области. Одним из 10 показателей, используемых исследователями МСВЭЗ для классификации безопасности водных ресурсов, является показатель доступа к питьевой воде. В исследовании отмечается, что, хотя в Египте доступ к питьевой воде составляет 99 процентов, в Центральноафриканской Республике этот показатель составляет всего 37 процентов, а средний показатель на континенте для базовой питьевой воды составляет 71 процент, что означает, что 353 миллиона человек не имеют доступа к ней. Еще одним показателем является доступ к санитарным услугам. В то время как меньшинство стран, особенно в Северной Африке, достигло 100 процентов, доступ в Чад и Эфиопию составляет лишь 20 процентов населения. На всем континенте только 60 процентов населения имеет доступ к ограниченным санитарным услугам. ШЕФ jcr/дуга/кфа