Оркестр 33, Alzate и Francy выступят с концертом солидарности в связи с отменой фестиваля Jamming





Оркестр La 33 объявил через свои социальные сети, что в это воскресенье, 20 марта, он проведет бесплатный концерт в Ибаге после того, как было объявлено о переносе фестиваля Jamming, который должен был пройти в эти выходные в этом городе.

«От имени La 33 мы глубоко сожалеем о том, что происходит с Jamming, и мы объединяемся в знак солидарности с производством, с технической командой, с нашими коллегами, как национальными, так и международными, с торговцами, ремесленниками, конечно, с участниками и с городом Ибаге, которые наблюдали это событие. важный вариант для экономической и культурной активизации», — сказал один из участников группы в видеотрансляции в социальных сетях.

Alzate, Zafra Show и Фрэнси будут рядом с группой. Это концерт солидарности под названием «Толима единый вперед», поддержанный правительством Толимы. Вход будет бесплатным. Мероприятие пройдет на парковке торгового центра Arkacentro и начнется в 18:00.

«33, с целью оказания некоторой помощи пострадавшим сторонам и при поддержке местного правительства, мы решили дать бесплатный входной концерт в городе Ибаге. Мы надеемся, что это решение будет воспринято в позитивном ключе и поможет преодолеть ситуацию, которая потрясла многих из нас. У нас не закончится вечеринка, Ибаге», - заявили в группе.

Примечательно, что Jamming собирался собрать около 94 артистов из таких жанров, как регги, сальса, рок, рэп и реггетон. Кроме того, за несколько дней до этого начались слухи о возможной отмене, так как такие группы, как Black Eyed Peas, подтвержденные на плакате, отменили свое участие, а Los Cafres, Irie Kingz, Jah Cure, Малдита Весиндад и Вичентико присоединились.

Отмена фестиваля Jamming привела к протестам и возмущениям, а также экономическим потерям, поэтому властям Ибаге пришлось принять меры для смягчения такого ущерба в городе в эти выходные из-за отсрочки. Между тем, организаторы заявили в заявлении: «Мы приносим извинения всем пострадавшим и надеемся, что они смогут понять наши аргументы, которые привели к этому трудному решению».

Многие предприниматели, у которых было место на мероприятии для продажи своих продуктов и услуг, оказались одними из наиболее пострадавших, поэтому сообщество присоединилось и создало аккаунт в Instagram под названием Emprenjamming, чтобы помочь распространить ситуацию с этими торговцами, а также предоставить им юридическую помощь и консультации.

Этот аккаунт был открыт 19 марта, у него уже более 1680 подписчиков, и они публикуют контент из мест, предназначенных для продвижения и продажи всего, что у них уже было готово за эти три дня.

Со своей стороны, Управление промышленности и торговли (SIC) начало расследование и наложило ряд мер против Buena Vibra Eventos. Это расследование началось 11 марта, когда SIC обратился к компании с запросом информации, но компания не выполнила указание. Кроме того, ни один представитель фирмы не присутствовал на рабочем столе, срочно созванном SIC 14 марта, что нанесло вред потребителям.

SIC приказал этой компании прекратить продвижение, рекламу и продажу мероприятия Jamming Festival 2023, это положение останется в силе до тех пор, пока не будет ответа и решения по отмененному мероприятию.

Кроме того, он проверит правовые последствия при объявлении об отмене массового мероприятия с уведомлением всего за один день, а полученные жалобы будут переданы в Генеральную прокуратуру для обвинения, чтобы определить, было ли совершено преступление в пределах своей компетенции.

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