Tiene acondroplasia y cuenta cómo es vivir siendo una persona de talla baja: “Aprendí a sacarle provecho a mi enanismo”

Informe - Talla 110 - Enano

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Diego Joaquín Echeverría nació en José María Jáuregui, una localidad del partido de Luján, en la provincia de Buenos Aires. Desde que tiene memoria sabe que su cuerpo es diferente al de la mayoría de las personas que lo rodean.

Tiene acondroplasia, una alteración genética que afecta el crecimiento de los huesos y es la causa más común de talla baja desproporcionada o enanismo. Pero su historia no se queda en una definición médica sino que está atravesada por el trabajo, el circo, las relaciones, el humor y una vida entera aprendiendo a convivir con la mirada ajena.

Su infancia estuvo lejos de ser la de un chico que podía dedicar sus días solamente a jugar. Cuando sus padres se separaron, Diego tenía siete años y pasó a ocupar un lugar que no le correspondía. “Comencé a trabajar desde muy pequeño porque era el único hombre de la casa”, recordó.

Vendía flores, huevos, rifas y cualquier cosa que pudiera ayudar a sostener económicamente a su familia. Aunque, en aquel momento, no dimensionaba por completo lo que significaba salir a trabajar siendo un niño. “Yo lo tomaba como un juego”, confesó.

Diego junto a su padre en sus primeros años de infancia

La calle terminó convirtiéndose en un escenario cotidiano. A los 13 años, abandonó la escuela. Fue entonces cuando el circo apareció en su vida. Diego había nacido en ese ambiente y encontró allí un espacio que terminaría marcándolo para siempre.

“Aprendí a ser yo, el que soy ahora. Ir por la calle y no darle bolilla a la gente cuando me mira”, expresó. Pero ese aprendizaje todavía aparece en situaciones cotidianas. Según explicó, no es extraño que personas desconocidas lo filmen en la calle o se rían de él.

Una vez, mientras caminaba con un amigo, alguien comenzó a grabarlos. Su compañero reaccionó, pero Diego tiene otra estrategia: no entrar en la provocación. “Si vos te ponés a pelear con la persona, yo creo que le estás dando lugar para que sea peor todavía”, reconoció.

Para él, responder a cada mirada o burla puede terminar alimentando la situación. Esto ocurre más de lo que le gustaríay también tuvo que enfrentarse a comentarios en redes sociales, incluso cuando participaba de actividades vinculadas a la comunidad en la que vive.

Diego fue parte del Consejo de Seguridad de Jáuregui y recuerda que, al aparecer en publicaciones relacionadas con su trabajo, comenzaron a surgir comentarios que se burlaban de su tamaño. “Me hacían fotos con IA como si fuera un policía en un pelotero o en un autito de bebé”, señaló.

La primera vez que recibió un comentario de ese tipo, reconoce que le afectó. Pero lo que más le dolió fueron las consecuencias que esos prejuicios podían tener sobre su capacidad para trabajar. “La primera vez que me pasó algo así me puse triste. Me han mandado a trabajar al circo porque yo no servía, supuestamente”, cuenta.

La familia de Diego, él es la segunda generación con acondroplasia

Para Diego, esa frase resume uno de los principales obstáculos que enfrentan muchas personas con acondroplasia o talla baja: que otros asuman que su cuerpo determina qué trabajos pueden hacer. Según explica, el problema no está solamente en la falta de adaptación física de determinados espacios, sino también en la falta de voluntad de algunos empleadores para incorporar a personas de talla baja.

En su caso, esa dificultad terminó empujándolo hacia una actividad que comenzó casi como una salida laboral y después se convirtió en una parte importante de su vida: la animación de fiestas. Diego no había terminado el secundario y pudo hacerlo de adulto. Al concluir los estudios, creó su propia productora llamada PulgarcitoProd.

En las fiestas encontró otra dimensión de su identidad. Durante un tiempo trabajó en despedidas de solteras y llegó a desempeñarse como stripper. Su talla baja formaba parte de la curiosidad y el interés que algunas personas tenían al contratarlo. Según cuenta, muchas mujeres se le acercaban por un mito: “Dicen que las personas de talla baja tenemos algo grande”.

La sexualidad tampoco es un tema que Diego considere ajeno a su vida por tener acondroplasia. Habla de las relaciones desde un lugar cotidiano y sostiene que, como en cualquier pareja, existen cuestiones en las que ambos deben adaptarse.

“Yo lo veo normal. En cambio, la otra persona se tiene que adaptar conmigo porque yo soy más chico. Pero yo soy más manuable, manejable. Después en la realidad horizontal: somos todos iguales, todos parejos”, reflexionó.

Diego en una de las fiestas de XV que animó

“Yo no tengo complejidad por mi enanismo. No le doy importancia”, advirtió. Pero su mirada cambia cuando habla de los niños que hoy en día crecen con la misma condición y explica las dificultades que pueden atravesar durante los primeros años, cuando las burlas, las preguntas y las miradas todavía resultan difíciles de manejar.

Por eso, cuando intenta explicar qué significa para él vivir con acondroplasia, vuelve a una idea que repite durante toda la conversación: la diferencia no está en el valor de una persona. “Somos como cualquier otro, solo cambia nuestro tamaño, somos chicos”, afirmó.

A los 39 años, Diego mira su historia en perspectiva: empezó a trabajar a los siete, dejó la escuela y la terminó de adulto, encontró en el circo un refugio y convirtió distintas experiencias laborales en una forma de construir su propio camino.

Con el tiempo, aquello que muchas veces fue motivo de miradas, prejuicios y obstáculos también se convirtió en una parte de su identidad que aprendió a reivindicar. “Hay que aprovechar el enanismo. Cuesta mucho, pero yo lo aprovecho al 100%”, concluyó.