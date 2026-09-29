Gabriela Mandato, entre la bailanta y el periodismo: sus comienzos a los 15 años, las propuestas de hombres poderosos y el conflicto con Evangelina Anderson

“Siempre fui una mina que pone límites”, admitió Gabriela Mandato al recordar sus comienzos en los medios, cuando a los 15 años empezó a trabajar como bailarina en Siempre sábado. En Desencriptados, el ciclo de entrevistas de Infobae, contó que a lo largo de su carrera recibió numerosas propuestas fuera de escena y aseguró que nunca aceptó aquello que sintió que podía poner en juego su dignidad. “No me molesta haber dicho que no porque todo lo que tengo me lo gané con tanto esfuerzo”, explicó.
Actriz, bailarina, vedette, conductora y periodista, Mandato construyó una extensa trayectoria en el mundo del espectáculo. Fue una de las figuras vinculadas a la música tropical por su participación en Siempre sábado y Pasión de sábado. También trabajó en teatro, cine, radio y televisión, junto a figuras como Gerardo Sofovich, Emilio Disi, Tristán y Luis Brandoni, entre muchos otros.
A lo largo de su recorrido también atravesó situaciones de acoso y relató una de las experiencias más difíciles de su carrera, cuando un hombre la convocó a un supuesto casting que terminó convirtiéndose en una situación de violencia de la que tuvo que defenderse.
Con los años, decidió alejarse progresivamente de la exposición del espectáculo y encontró en el periodismo una nueva etapa profesional. Trabajó en distintos medios y actualmente se desempeña en Crónica, dentro del área de policiales. En su vida personal, está casada desde hace más de una década y es madre de Ignacio. Durante la charla, reconoció que la maternidad modificó sus prioridades y su manera de verse a sí misma: “Soy una madre obse. Me transformé en otra mujer”.
— ¿Cómo empezaste en los medios y qué empezaste haciendo?
— Fue a los 15 años. No es muy típico trabajar a esa edad, pero empecé a laburar porque en casa había que parar la olla de alguna manera y siempre fui muy sincera con eso. Tuve que dejar de estudiar y empezar a trabajar. Empecé como bailarina, porque como yo de chica y hacía baile, empecé así. Hasta que se arreglaron las cosas en casa, papá se fue...
— ¿Bailarina dónde?
— En Siempre sábado, un programa que todavía está.
— ¿Arrancaste en un programa de cumbia con 15 años?
— 15 años y medio. Casi 16.
— Pero eras muy chica a los 16 para estar mostrándote con la pollerita.
— Sí, muy chica. Con la autorización de mamá y con la producción de Roberto Fontana, un productor que ya falleció. Lo que pasa que yo era un camión de chica. Era grandota. Nunca me ví como una chica de 15, 16 o 17 años.
— ¿Ya tenías este lomo?
— Sí, siempre fui igual. Entonces, con la autorización de mamá era una chica grande (risas). De hecho, me veían por la calle y me daban una tarjeta. Primero hice un videoclip y después arranqué a bailar. Porque, básicamente, estaba buscando un trabajo real.
— ¿Cómo fue, siendo tan chica, adaptarte a un medio que, en algún punto, era hostil para las mujeres? Porque era un trabajo muy sexualizado: vos estabas bailando, pero también mostrando tu físico. ¿Cómo fue atravesar todo eso?
— Al principio era muy duro porque yo iba a un colegio del Estado, el Estados Unidos de San Martín. Vivía en Provincia y era muy duro porque yo iba el sábado, bailaba y nos decían: “Ponete la pollera corta”. Vos no te dabas ni cuenta, en realidad. Sabías que te estaban enfocando, pero no veías cómo salía en el monitor. Claro, estaban enfocando la parte de abajo. Yo nunca tuve tabúes con el cuerpo, porque realmente siempre fui así.
— Pero venía el camarógrafo y medio que se metía ahí abajo.
— Sí. Sabía que algo se veía, pero no exactamente todo lo que se veía. En esa época no se veían los videos en el momento, se grababa todo. Después me di cuenta.
— No había celulares ni redes sociales. No, había tanto video tampoco.
— No, mi mamá ni videocasetera tenía. No existía. Entonces para mí no era tan grave ni tan sexual. Para los chicos del colegio y las chicas sí. Yo entraba al colegio y el Estados Unidos de San Martín, que tiene todas barandas donde te asomás, y me volvían loca. Empezaban a gritar. Las chicas me decían barbaridades, como trola y put*; y los chicos: “Te agarro y te mato”. Tuve que dejar el colegio, el secundario.
— ¿A qué edad dejaste el secundario? ¿En qué año?
— Creo que en tercer año.
— ¿Y nunca terminaste?
— Sí, claro. Terminé después a la noche.
— ¿Tuviste que dejar el colegio por los comentarios sexuales que te decían?
— Exactamente. Las chicas me volvían loca. Me decían todas las barbaridades que te puedas imaginar y dije: “Mamá, no puedo más”. Ella me decía: “Vos tenés que terminar el colegio”. Pero imaginate en un barrio, una chica común de San Martín, que se había ido el padre hace poco, que la habían abandonado, sin un mango, era difícil. Porque la verdad que él se fue y quedamos medio varados en esa situación.
— ¿Por qué se fue tu papá? ¿Le preguntaste alguna vez cuando te reconciliaste después de 20 años?
— Nunca me lo supo explicar. Ni siquiera él sabe. Ya falleció, pero tuvimos 2 años maravillosos juntos. En realidad, volvió cuando nació mi hijo Nacho. Ahí él vuelve con esa historia y me dice: “Vengo a recuperar a mi hija y a mi nieto”. ¿Viste cuando le querés preguntar, pero decís qué le voy a preguntar? ¿Qué me va a decir? Un poco había hablado con mi hermano, pero para él en su cabeza no se había ido tanto tiempo. No sé cómo explicarte. De hecho, hizo notas en televisión y se lo han preguntado en el bautismo de mi hijo que lo han seguido para tomarle declaración en un montón de programas de espectáculos. Le preguntaron y dijo: “Bueno, las cosas de la vida”. Y era lo que me decía a mí. Preferí perdonar y disfruté esos 2 años con él y con mi hijo, porque yo lo extrañé horrores. Una chica sin padre es tremendo. Me hubiese encantado tener a mi papá y que me acompañara en este medio, porque aparte a él le encantaba, era re cholulo. Cuando falleció me di cuenta que estuvo siguiendo toda mi carrera porque cuando entré a su casa estaban todas las fotos mías de todas las revistas, de toda mi vida.
— Él iba recortando y guardando sus recuerdos.
— Sí, pero en silencio.
— Mirá todo el tiempo que tardó para tomar la decisión de acercarse otra vez, ¿no?
— Sí. Y fue el mejor abuelo del mundo mientras estuvo esos 2 años. Yo siempre digo: “Dios lo sacaste demasiado pronto”, porque cuando empezaba a disfrutarlo, se fue. Fue muy duro.
— Gaby, ¿cómo hiciste para poder tener relaciones sanas con los hombres? Porque pasa mucho esto de que, cuando las bailarinas están tan expuestas en ese tipo de programas, aparecen tipos que vienen a ofrecerte el oro y el moro con tal de acostarse con vos. ¿Cómo hiciste para manejar todo eso?
— Mi madre es italiana y una mujer muy dura y muy recta. Siempre estuvo conmigo, apuntándome y diciéndome: “¡Ojo!”. Siempre estuvo detrás mío. Somos una familia muy conservadora. Mis abuelos son italianos y venimos de una familia de la mesa gigante, donde todos profesionales y gente muy dura. De hecho, venía de eso hasta que se pudrió todo, en realidad. Entonces, tuve cimientos muy serios con frases como: “en la vida hay que estudiar, hay que perfeccionarse, hay que hacer y no hay que dejarse joder por nadie”.
— ¿En Siempre sábado nunca tuviste ninguna propuesta zarpada?
— Dentro del programa nunca. La producción era premium absoluta. Pero sí pasaba por fuera que me venían a buscar. Después hice teatro, además.
— Pasaste a hacer revista y en paños menores.
— Ahí fue peor.
— ¿Y nunca te hicieron dudar?
— Una vez en el Gran Rex hicimos un espectáculo donde eran todos los grupos de cumbia. Yo iba un poco en cada cosa porque en esa época era muy requerida. De hecho, era la bailarina más requerida.
— ¿Qué edad tenías ahí?
— Tendría 18, 19 años. A mí me fue bien enseguida. Yo me compré un auto a los 2 años de empezar a trabajar. Era otra Argentina, también (risas). Me pagaban muy bien porque además yo hacía espectáculos fuera de ahí. En un boliche tres mil personas pagaban para verme a mí. Hoy es impensado. Pero en ese momento hacía muchos curros, como se le dice ahora.
— ¿Y qué te ofrecieron?
— Estaba en el Gran Rex en una presentación y viene un tipo gigante que me dice: “Quieren hablar con vos”. Le digo que no y me voy. Yo siempre tuve un carácter así muy cortante. “No, pero por favor que me echan. Yo soy laburante igual que vos Gabriela”, me dice. Ahí agarro el teléfono, en un momento en el que los teléfonos eran el ladrillo ese enorme. No te voy a decir quién era, pero cuando contesto...
— “Soy fulano de tal”.
— Sí y me dice: “Ahí en la puerta tenés el auto que es para vos”. Le digo: “¡¿Qué?!”. “Sí, el auto es tuyo. Agarrá las llaves, llévatelo y después charlamos cómo lo arreglamos”, me dijo.
— ¿Te mandaron un auto a la puerta del teatro? ¡¿Qué auto era?!
— Yo no tengo mucha idea del tema de los autos, pero creo que era un Fiesta espectacular, nuevo. Era muy lindo. ¿Vos me preguntas si me hicieron dudar? Y ves ese auto y decís: “¡Qué divino!” (risas). Pero la verdad que después sabía que iba a tener que hacer algo para pagarlo. Así que lo mandé al caraj*.
— Pero ahí dudaste un segundo (risas).
— En realidad después me dio bronca. Porque dije: “¡¿Quién te pensás que sos que andas regalando?!“. Me trató como una...
— ¿Y cómo hacía un hombre para conquistarte? Porque después saliste con Pablo Serantoni, que era el dueño del programa.
— Después de muchos años. Él vendía publicidades dentro del programa. Porque siempre la gente cree que era el dueño y no. Era la mano derecha de Roberto. Ahí lo conozco yo. Y empezamos a salir un año antes que Roberto Fontana falleciera. De hecho, salía a escondidas porque si se enteraba que yo salía con alguien del programa, me echaba. Un día nos vio en un restaurante comiendo con Serantoni, que era mi ex Novio, porque nunca llegamos a ser pareja ni casados; y me dijo: “No te echo porque sos la mejor que tengo”.
— ¿Siempre fuiste la favorita ahí?
— Siempre. Pero la gente fue la que me eligió. Mandaban mails, porque no existían como hoy los mensajes, y los que pedían por mi estaban hasta el techo y los de los demás eran menos (risas).
— ¿Y qué sentís que gustó de vos además de tu figura y tu carisma?
— Era la única bailarina que no hablaba. Imaginate que fui la primera en ese mundo a la que nunca se le escuchaba la voz porque nunca me dejan hablar. Jamás me dijeron: “Che, Gabriela, vení a hablar a adelante”. La gente elegía algo que veían de atrás solamente. Porque todas las chicas se mostraban, en ese momento se usaba mucho más que ahora, estaba más permitido. Y eran polleritas cortas. Tampoco era que hacías algo tan tremendo. Estabas bailando. Pero mi forma le llamó la atención a la gente de ese público que todavía me sigue.
— Trabajaste con todos los capocómicos más grosos de Argentina. ¿Eran zarpados?
— Sí, por supuesto. Eran zarpados. Los menos importantes eran más zarpados que los reales. O sea, un Corona, un Tristán, un Emilio Disi, gente grosa de verdad, eran maravillosos. Un Brandoni, por ejemplo, que también tuve posibilidad de trabajar con él, era un señor.
— Igual me mezclaste Brandoni con los humoristas y él era un actor tremendo.
— Por supuesto. Pero como hice la película Esperando la carroza 2, me voy acordando de toda la gente grosa con la que fui trabajando. Porque era todo el mismo momento. Yo hacía una película, radio y tenía un programa propio en televisión.
— ¿Los más importantes eran los menos polémicos?
— Sí, porque se cuidaban mucho más. Yo trabajé con Gerardo Sofovich y era un señor. Y estaba el bolud* que estaba con él y te decía: “Vení que te pongo en un lugar mejor”. Y yo decía: “Pero yo estoy trabajando con el número uno, ¿vos me venís a decir eso a mí?” (risas).
— ¿Eso te prometían? ¿Mejorarte tu posición?
— Sí, que ellos podían hablar para...
— Todo chamuyo.
— Sí. Después hubo un caso con un capocómico que fue muy zarpado. Yo lo conté en un programa hace unos años. Cuando arranqué, antes a trabajar con estos todos grosos que fueron maravillosos, que me han enseñado muchísimo y que además eran directores, tuve la peor experiencia de mi vida.
— ¿Qué pasó?
— Yo no estaba trabajando justo con él. Era una persona que todo el mundo quiere trabajar con él. Esto era anterior a trabajar con los más grosos. Él me dijo: “Tenés que hacer un casting en tal lugar. Ya estás tomada, pero vení”. Pero cuando voy no era un casting. Me estaba esperando a mí. No había ningún lugar de casting.
— ¿Y qué te dijo?
— Me dijo: “Bueno, al casting van viniendo las chicas de a una”. Entonces, yo le digo: “Pero no hay nadie acá”. “Bueno, pero no importa”, me respondió y me tiró contra un sillón y quiso...
— Pero vos lo sacaste.
— ¡Yo le pegué!
— Te defendiste.
— Sí, yo soy grandota. Y él no quiso, porque un hombre tiene más fuerza. Se ve que se asustó, vio mi forma y gracias a Dios, dentro de lo hijo de re mil que es, me dejó ir. Pero fue tremendo.
— Mirá vos las experiencias que tuviste que pasar simplemente por querer trabajar.
— Terrible y trabaja todavía él.
— Pero no le hiciste nunca una denuncia, ¿no? Fue solo la exposición pública.
— Nunca me animé.
— ¿Contaste alguna vez quien era?
— Nunca conté quién era. Nunca le hice una denuncia a nadie. No puedo, no me sale. Soy una mina muy tranquila. Otra chica lo hubiese denunciado. Pero yo nunca pude.
— ¿En algún momento de tu carrera tenés pensado contarlo? ¿O esperás que tal vez no esté más en este mundo para decirlod?
— No lo sé.
— ¿Te pidió perdón alguna vez?
— Cada vez que me ve se horroriza. Inclusive me ha pasado de tener que hacerle notas. O sea, no yo directamente. Pero sí estar en un panel y el tipo con cara de piedra haciéndose el humorista estrella. Fue muy duro verlo.
— Es muy grave lo que contás.
— Muy grave lo que él le hacía a todas las chicas. Varias lo denunciaron, peor yo no me animé.
— ¿Es uno que ahora no le va tan bien? ¿Que está medio apagado?
— Sí y que varias lo denunciaron.
Su vida en pareja y el periodismo
— Siempre tuviste un montón de candidatos, pero estás casada hace muchos años. ¿Cómo elegiste a uno sobre todos los demás?
— Estoy casada hace 11 años y medio.
— Además es un hombre nada que ver con el medio, un offsider.
— Justamente por eso. Es súper tranquilo y no tiene nada que ver con este medio. Fue un bálsamo en mi vida. Yo tenía que lidiar con un montón de cosas como estas que te estoy contando, pero también disfruto muchísimo de mi trabajo. Y él me acompaña.
— ¿Alguna vez en estos 11 años saliendo con él le has dicho: “Me sentí medio incómoda en alguna situación” o nunca llevaste eso a casa?
— Yo me casé ya hecha prácticamente en varios sentidos. Entonces no hubo una situación después del casamiento donde yo pueda decir que pasó algo así. Cuando arrancamos a estar juntos empecé a estudiar Periodismo, ya estaba en radio. De hecho, creo que él vio una sola obra de teatro mía en Calle Corrientes, la última que encabezé.
— Era el final de tu época de vedette.
— Claro. Ahí empezó mi época más seria, más asentada.
— ¿Y cómo decidiste cambiarte al periodismo?
— Por Matías, mi esposo. A partir de ahí tuvo que vivir ninguna situación conmigo (risas).
— Por suerte, no tuvo que fajar a nadie. Además, es un hueso duro de roer. Si te tiran algún piropo: tarda en bajarse porque se traba con la puerta. Es un gigante. Ya ahí se te van las ganas y decís: “Era una joda”.
— ¡Es eso entonces! Como me acompaña, lo ven y nadie me dice más nada (risas).
— ¿Y cómo fue entrar en un tipo de periodismo tan duro como el de los policiales?
— Hace muchos años arranqué con Crónica, con el pelado Trebucq. Después estuve en América 24 muchos años. Ahora estoy en Crónica de vuelta, pero todos los canales somos amigos. Vamos y venimos. Uno va donde se siente cómodo. Las propuestas por ahí te seducen un poco más, pero he trabajado con muchos periodistas y me ha ido muy bien. El cambio hacia el periodismo se produjo porque empecé a ver que la parte divertida de lo artístico se estaba terminando.
— ¿Vos te volviste menos divertida o ya no te divertía hacerlo?
— Ya no me divertía a mí. No me divertía no estar nunca. Yo no tenía ni de Navidades, ni Año Nuevo, ni de cumpleaños. Nunca tuve el pensamiento de casarme hasta que lo conozco a Matías. Ahí empezó el pensamiento de casarme y dije: “Un hijo al mundo voy a traer”.
— Él ya tiene 3 hijos, ¿no?
— Sí, tiene 3 hijos divinos. Aman a su hermano, Ignacio, mi hijo de 5 años que es un sol. La razón de mi vida día a día. Yo sabía que no iba a ser compatible mi vida de antes con esto que estoy viviendo. Yo soy una madre “obse”. Me transformé en otra mujer. Mi cabeza siempre está en mi hijo. Entonces, no era compatible lo que hacía. Amo profundamente, bailar y actuar, pero no era compatible. Además soy actriz cómica e hice mucho teatro cómico, revista no me gusta mucho. Y las capas cómicas de las revistas me volvían loca también (risas).
— ¿No es más fácil que con hombres?
— No, no es fácil. Hay muchas que no. Es más fácil trabajar con hombres que con mujeres. Mirá lo que te digo. Porque algunas son bravas.
— ¿Muchos celos, envidia y esas cosas?
— Las mujeres que son capo cómicas son jodidas algunas. Igual tengo experiencias divinas como con Flor de la V, que me llevé bárbaro. Moria también es maravillosa, pero no todas son así. Quedan pocas. Sacá tus propias conclusiones.
— Las otras serían Carmen Barbieri y ¿quién más?
— Con Carmen me tengo que arreglar porque está enojada conmigo. Una vez dije: “Hay que fumarse a Carmen”, en chiste, en un programa, y no es tan en chiste la verdad. Ella había pasado por una situación muy grave, se separó en el mismo momento que estábamos ahí y la obra se partió en dos. Lo echó Santiago Bal, que después yo lo contraté, porque también soy productora de teatro, para abrir en la Plaza de Las Grutas junto con Tristán. Productora artística soy. No tengo nada de plata, pero te hago todo: la obra, las coreografías. Después lo contó Santiago. Pero en ese momento Carmen fue bipolar. Un día te quería, un día te odiaba. Fue muy difícil, pero también era un momento duro para ella.
— Claro. No te la perdonó.
— Me dijo que no iba a trabajar más conmigo. Pero bueno, ya pasó.
La pelea con Evangelina Anderson
— Tengo un rol play que me gusta hacer a ver si vos te sentís culpable o inocente de estas afirmaciones que voy a hacer yo.
— Bien.
— Se le acusa de haber comido un McPollo con Evangelina Anderson, quien jura haber sido siempre vegetariana.
— Absolutísimamente verdadero. Y además con todas las bailarinas alrededor. No es que lo digo yo sola (risas). Tenemos un grupo de chat todavía de esa época.
— ¿Tenés onda con Evangelina?
— No. Nada.
— ¿Te peleaste?
— Yo no.
— ¿Pero por qué? ¿Hubo un conflicto?
— No, no hubo conflicto. Nosotras salimos las dos juntas, creo que fue el 19 de diciembre, no me acuerdo de qué año. A ella la contrata Mónica Corona para hacer no me acuerdo qué y a mí me contrata Aldo Funes para protagonizar directamente porque a mí me iba muy bien, era muy llamativa mi presencia dentro del mundo de la bailanta. Las dos salimos súper contentas. De hecho, yo había contratado a Evangelina para que trabajara conmigo, porque yo me hice un poco productora de la parte de las bailarinas. Porque además ser la primer bailarina y ser la coreógrafa, ya podía aportar.
— Hasta ahí, todo normal.
— Ella me decía: “Vos sos mi ídola”. Ella es un poquito más chiquita que yo y venía con la mamá. Y yo le decía: “Sos muy mona, pero tengo todas las bailarinas cubiertas”. Entonces, un día me voy a Cuba, tengo que viajar por una situación y le digo: “Vení”. Sabía todos los pasos, sabía todo. La pongo a trabajar conmigo y trabajamos 4 años. Ella venía a mis cumpleaños, cumpleaños de mi ahijado. Nuestras mamás se llevaban bien. Ella dice que no, pero éramos familia. No era que éramos unas amigas que no se bancaban. Y cuando entro a un lugar donde íbamos juntas siempre, ella tenía más onda con el dueño que yo, y le dice: “Decile que por favor no se venga a sentar en el mismo lugar de siempre porque ella quedó muy estigmatizada con la bailanta y yo quiero pegar para otro lado. Entonces, que por favor no me mire”. Yo no podía creer (risas). Esa es Evangelina. Y me lo dijo después su abogado. Tuve una reunión con el abogado de casualidad y me dijo: “Iba a un programa y era vos o ella. Tenían que elegir”.
— ¿Por eso se pelearon?
— Es que después de eso había un montón de programas donde tenían que elegir en tenernos a una o a otra. También me estaban molestando en la carrera. Me decían: “Es que si está ella, no podés estar vos”. Y esto pasaba en varios programas muy importantes que en ese momento marcaban diferencia. A muchos productores no le interesaba, pero otros tenían que elegir y por ahí elegían a ella o por ahí me elegían a mí. Yo decía: “¿Pero por qué elegir si no pasó nada, flaca? Te di una mano, te ayudé”.
— Es rara la historia.
— No, rara no. Mala persona. Eso es mala gente. Ya se habló mucho de esto porque siguió durante todo el tiempo que ella estuvo acá hasta que un jugador de fútbol se la llevó. Tuvo un hijo y se la llevó, después se casó.
— Se le acusa de haber sido vecina de Wanda Nara y presenciar ruidos molestos mientras estaba en pareja con L-Gante. ¿Vivían en el mismo country?
— Sí. (risas) Todavía vivimos en el mismo porque todavía no lo vendió.
— ¿Pero ruidos de qué? ¿La música?
— Sí.
— Porque sexuales no creo que escuches de una casa a la otra en un country.
— No, para nada. El día que se armó un lío bárbaro, que tiraban las cosas por la ventana y todo eso, los vecinos ponían todo en el chat ponían y yo decía: “Esta es Wanda con L-Gante”. Me moría de risas. Quizá pasé por la puerta sí. Tal vez.
Las propuestas rechazadas y la vida con Matías
— Se le acusa de haber recibido varias propuestas indecentes en la época de Pasión de sábado.
— Sí, muchas. Muchísimas.
— Hasta ahora lo más que te ofrecieron fue el auto. ¿Qué más?
— Plata también.
— ¡La fortuna que perdiste, Mandato!
— Siempre lo digo. Hoy tendría 5 departamentos más. Pero no me molesta haber dicho que no porque siento que todo lo que tengo me lo gané con esfuerzo. ¡Lo que remé y lo que remo! Soy así. Qué sé yo.
— Se le acusa de haber rechazado propuestas que hoy, si las contara, serían un escándalo.
— Sí, claro. Gente muy importante, demasiado. Los nombres no puedo decirlos, pero gente importante hasta de la política.
— ¿Presidentes?
— Nada más (risas).
— Qué locura lidiar con todo eso. Porque yo me imagino, de golpe te llaman y te hacen dudar todo el tiempo. Te llama un presidente y decís: “Pero quizás si me engancho me cambia la vida”. ¿Qué pensabas?
— Mismo con jugadores de fútbol de Selección. En esa época, obvio. No te digo todos, porque la gente va a decir “esta se la cree”, pero no era a mí sola. Era a todas las que laburábamos y que llamábamos la atención. No soy mejor que nadie.
— ¿Qué te puede ofrecer un político importante, por ejemplo?
— Me querían para lo que me querían. Mis compañeras se han casado con jugadores de fútbol. Con Wanda hicimos una obra de teatro, mismo con Evangelina hemos trabajado. Se ha casado Eliana Guercio. Y les salió bárbaro. Mi flash siempre fue: “Me quieren para lo que me quieren y después lo van a contar en la Selección o en algún lugar”. Yo flashaba que iban a contar que me hacían cosas y que se iban a reír todos de mí, como escuché las historias de muchas chicas a las que les terminó pasando eso.
— ¿Por el qué dirán?
— Claro. Yo decía: “Lo único que voy a ser es la figurita difícil”. “A esa no me la pude...” (risas). Nunca les di la oportunidad, quizás había algún buen tipo que, de repente, realmente quería salir conmigo, pero yo nunca se lo creí a ningún poderoso. Para mí los poderosos, eso que después se enamoran y todo, nunca les creí ni les di la oportunidad. Por suerte, sino no tendría a mi marido y a mi hijo.
— ¿Y a tu marido cómo le diste bola? Porque estabas medio reticente me parece.
— Porque no tenía nada que ver con el poder ni con fútbol. Es empresario, pero de un nivel normal como soy yo.