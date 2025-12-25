Papá Noel sobre ruedas: motociclistas recorren La Plata llevando juguetes y golosinas

Desde hace más de una década, la caravana solidaria de Legionarios de la Ruta transforma las calles en un desfile único, demostrando que la magia de la Navidad también puede llegar en moto

Guardar
Un Papá Noel y sus ayudantes reparten en moto regalos y golosinas a niños que lo necesitan

Raúl Rolón es policía desde hace casi 32 años. Con el rango de teniente primero, fundó y preside Legionarios de Ruta en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Esta agrupación de motociclistas une la pasión por las motos con la solidaridad. A lo largo del año, Rolón porta el uniforme que lo identifica como servidor público; en diciembre, lo reemplaza por uno rojo y blanco para transformarse en un Papá Noel diferente: recorre la ciudad en moto y encabeza una caravana de más de 90 motocicletas que desfilan por las calles. El propósito es entregar sonrisas, regalos y golosinas a los niños que más lo necesitan.

“Es algo impagable. Creo que todo el cansancio desaparece al ver sus caras”, afirmó Raúl Rolón, al recordar la expectativa de los niños que lo esperan. Una jornada como Papá Noel motociclista resulta intensa y emocionante. “La noche anterior casi no duermo. Siento nerviosismo, felicidad y cansancio. Pero al final del día, la satisfacción de cumplir esa misión no tiene precio”, confesó.

Raúl Rolón: "Todo el cansancio
Raúl Rolón: "Todo el cansancio se pasa con la carita de ellos". (Fotos: Gastón Taylor)

Desde hace trece años, Raúl se viste con el traje de Papá Noel y recorre la ciudad junto a Diego Fraga, Carlos Córdoba y otros integrantes de su agrupación. Lo que comenzó con cinco motos y cuatrocientas bolsas, hoy representa un sueño colectivo que aspira a multiplicarse en miles de regalos.

Este año, la colaboración fue más limitada, pero el compromiso del grupo permanece firme. “Este año lamentablemente no tenemos mucha colaboración, así que serán solamente golosinas”, explicó Raúl. La filosofía que guía a los Legionarios de Ruta es clara: cada aporte suma.

“Siempre decimos lo mismo para todos: Donando un peso, ese peso se va acumulando y permite organizar el evento. Por ejemplo, este año ayudamos a Ringo, un niño con parálisis cerebral cuya familia viajó a México. Colaborando entre todos, aunque sea poco, sirve para cualquier causa”, señaló Rolón.

La caravana, coordinada por distintos grupos de motociclistas, comparte un objetivo: llevar alegría y mantener viva la magia de la Navidad. “A veces vamos caracterizados, otras veces usamos la máscara de malo, pero somos todos tiernos. Los ves, enormes, barbudos, con cara de malo, pero cien por ciento honorables y entregados a una causa que beneficia a todos”, describió Carlos, uno de los ayudantes de Papá Noel.

Papá Noel y sus ayudantes.
Papá Noel y sus ayudantes. De izquierda a derecha: Carlos Córdoba, Raúl Rolón y Diego Fraga

La emoción se refleja en cada gesto durante el desfile. “A la mayoría de los motociclistas nos ves llorar, por supuesto. Hemos llegado a los comedores y, a cincuenta metros, ya vemos a los chicos esperándonos. Es increíble”, admitió Carlos. Cada sonrisa y cada abrazo logran que el cansancio desaparezca. Para muchos de estos niños, recibir una bolsa de golosinas o un pequeño obsequio se convierte en un recuerdo imborrable.

Asumir el rol de Papá Noel motociclista también implica desafíos. Los prejuicios hacia los motociclistas persisten. “Me ha pasado ir en mi moto, detenerme en un semáforo y notar que la persona en el auto sube la ventanilla... Eso duele, porque no somos ‘motochorros’”, explicó Raúl. Sin embargo, esos prejuicios desaparecen con el traje navideño. “Por suerte no ocurre en esa época, pero tampoco puedo ir todo el año disfrazado de Papá Noel”, bromeó.

"Este año lamentablemente no tuvimos
"Este año lamentablemente no tuvimos mucha colaboración", explicó Raúl. (Fotos: Gastón Taylor)

Al finalizar la jornada, Papá Noel deja su personaje: se quita la barba, cambia el uniforme y despide la fantasía hasta el siguiente año. “Es reconfortante. La emoción me dura hasta el año que viene. Por eso crecen las ansias cuando se acerca la fecha de volver a interpretarlo y poder entregarles a los niños aunque sea un caramelo porque con eso les cambiamos el día”, reconoció.

Para Rolón, esta tradición representa también un acto de memoria y justicia. “He pasado muchas Navidades despertando y sin encontrar nada bajo el arbolito. Creo que es una forma de compensar eso. Ningún niño debería quedarse sin al menos una bolsita de golosinas en Navidad o en Reyes”, señaló. La solidaridad, asegura, trasciende su agrupación: “El motociclismo en general es muy solidario y cuando alguien convoca en cualquier parte del país, el resto busca colaborar”.

El recorrido comenzó con cinco motos y 400 bolsas; hoy, el sueño es multiplicar esa cifra hasta alcanzar 10 mil o 15 mil bolsitas de juguetes y golosinas. Sin embargo, más allá de los números, permanece la sonrisa de un niño, la calidez de un abrazo y la convicción de que la solidaridad no tiene uniforme ni fecha en el calendario.

Temas Relacionados

papa noelpapa noel solidariosolidaridadmotociclismoregalosjuguetespapa noel motociclistaraul roloncarlos cordobadiego fragamilagros labradanavidadfiestasfin de añolegionarios de la plata

Últimas Noticias

Francisco Cerúndolo: “Yo juego porque le quiero ganar al mejor, llegar a las finales y hacer historia”

En Random, el ciclo de entrevistas de Infobae, el tenista argentino habló sobre la dificultad de sostenerse durante años en la élite del circuito, el funcionamiento del ranking ATP y los desafíos económicos y mentales del alto rendimiento. Además, reflexionó sobre la transformación de sus motivaciones a lo largo de la carrera y la naturalización de competir a diario con las máximas figuras del tenis

Francisco Cerúndolo: “Yo juego porque

Jessica Maciel: “Con el show no ganaba lo mismo que cuando me prostituía, pero podía dormir a la noche”

En Del otro lado, el ciclo de entrevistas de Infobae, la creadora de contenido y artista trans reconstruyó su historia, marcada por la pobreza, la violencia familiar y la expulsión temprana del hogar. Relató cómo logró sobrevivir en la calle frente a la discriminación y el odio, el largo camino hacia el perdón y de qué manera el escenario y las redes sociales se transformaron en una verdadera vía de salvación

Jessica Maciel: “Con el show

Violeta Urtizberea y el debate de la carga moral de la maternidad: “Si yo fuese el padre, tendría tres hijos más”

La actriz es mamá de Lila, de cinco años, y reflexiona sobre la presunta superioridad moral que esgrime un grupo de mujeres en relación a los cánones de maternidad ideal. “¿Por qué nosotras nos estamos haciendo eso a nosotras mismas? Es una locura”, sostiene. Su vinculación con la fama, con el amor, con los celos y el hate en las redes

Violeta Urtizberea y el debate

Zoe Gotusso: “‘Lara’ la escribí con ella al lado, separándome, me destripé en esa canción”

Es elegante y muy suave cuando canta. Le decían “la viejita” porque desde chica le gusta estar con gente más grande. No le interesa socializar y sus amigos dicen que es una bomba de humo. Lo que nadie sabe de la canción que le escribió a su ex novia, Lara. A sus 28 años sus canciones llegaron a los Latin Grammys, fue la telonera elegida de Paul Mc Cartney y de Coldplay en Argentina y es también la elegida de grupos como El Kuelgue y No te va a gustar

Zoe Gotusso: “‘Lara’ la escribí

Sergio Díaz-Granados fue reelecto al frente de la CAF: “América Latina necesita inversión para volver a crecer, no puede perder los próximos cinco años”

Los países miembros ratificaron al dirigente colombiano al frente de la entidad. Lo acompañará el argentino Christian Asinelli. La entrevista con Infobae del presidente ejecutivo, donde planteó el punto de partida y los desafíos pendientes de la región

Sergio Díaz-Granados fue reelecto al
MÁS NOTICIAS