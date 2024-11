Alexis Mac Allister: la conexión entre Colapinto y la Selección, los desafíos de la fama y el orgullo de ser campeón del mundo

Alexis Mac Allister es un destacado futbolista argentino que integra la Selección Argentina y se desempeña como centrocampista en el Liverpool F.C. en la Premier League. Proveniente de una familia de tradición futbolística, sus hermanos Francis y Kevin también son jugadores profesionales, mientras que su padre, Carlos Mac Allister, fue un reconocido futbolista y político.

Alexis comenzó su formación deportiva en Argentinos Juniors, donde debutó en 2016 y rápidamente destacó por su talento en el mediocampo. Su paso por Boca Juniors marcó un capítulo especial en su carrera, con momentos memorables en la Copa Libertadores y títulos locales.

En 2019, dio el salto al Brighton & Hove Albion de Inglaterra, donde consolidó su lugar en el fútbol europeo. En la temporada 2022-2023, fue clave para que el equipo alcanzara su mejor posición histórica en la Premier League y se clasificara por primera vez para la Europa League.

Sin embargo, su verdadero momento de consagración llegó con la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, donde se destacó como titular y asistió a Ángel Di María en la final contra Francia, coronándose campeón del mundo. Este logro lo transformó en una figura indiscutida en el equipo nacional, sumando también el título de la Copa América 2024 en Estados Unidos. Más allá de su destreza en el campo, Alexis es reconocido por su humildad y profesionalismo; y su evolución como jugador augura una carrera de éxitos en el escenario mundial.

Leo: — ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo es tu grado de felicidad con todo lo que estás viviendo con la Selección, la Premier y ser Campeón de América?

Alexis: — La felicidad es muy grande, el orgullo sobre todo, porque uno trabaja mucho para estar en el lugar en el que está. Se dio todo bastante rápido. Creo que en un lapso de dos años, dos años y medio pasó de todo. Hoy me encuentro jugando en uno de los clubes más grandes de Europa y para una selección campeona del mundo, así que intento disfrutarlo y la estoy pasando bien.

Leo: — ¿Cómo asimilas todo lo que pasó en tan poco tiempo?

Alexis: — Es difícil. Yo creo que el fútbol tiene una dinámica que no te podés parar a pensar lo que estás logrando. Creo que recién ahora estoy empezando a caer un poco de todo lo que fue el mundial y demás, pero va todo muy rápido. Ganás un mundial y a los 10 días te tenés que presentar con tu equipo, seguir jugando, después llega la Copa América, entonces es complicado frenar. También lo estoy viendo en otras cosas, por ejemplo: Colapinto llega a la Fórmula 1. A mí no me interesaba mucho la Fórmula 1, no lo veía y ahora digo: “Hay un argentino, está (Franco) Colapinto. Vamos a ver la Fórmula 1″ y lo conecto con lo nuestro, con lo que pasó con Dibu (Emiliano Martínez). Hoy te dicen: “Todos los chicos quieren ser arqueros”. Con esos pequeños detalles te vas dando cuenta de lo que vamos generando en la gente.

Leo: — Te das cuenta de la dimensión que tiene...

Alexis: — Tal cual. Lo que vamos generando como Selección, ya sea desde las individualidades, como el caso del Dibu, o de forma grupal. Creo que está bueno y que nos va a llevar tiempo asimilarlo. Tal vez el día de mañana cuando nos retiremos y veamos todo lo que logramos, va a ser más importante.

Leo: — ¿Cómo manejas la presión y qué significa para vos?

Alexis: — Yo creo que la presión es saber que tenés a tanta gente detrás, sea por una selección o un club, y que gasta su plata en eso, que invierte tanto tiempo en verte, creo que esa es la presión que se puede llegar a sentir. Yo la verdad nunca la sufrí tanto. Siempre intento disfrutar del lugar en el que estoy, de saber que todo lo que está atrás es parte de esto y que simplemente tenés que preocuparte por jugar al fútbol.

Leo: — Sos un deportista de élite y en esta profesión hay que saber de quién rodearse, cómo manejar el dinero, saber invertir, etc. ¿Qué aprendiste en el ámbito extra futbolístico?

Alexis: — Yo tengo la suerte de tener una familia que estuvo en este mundo del fútbol antes que yo y sabe cómo funciona, entonces en todo lo que es extra futbolístico siempre tengo ayuda y es quizás un poco más fácil para mí. Obviamente, que todos los días me gusta aprender y también involucrarme en las cosas que son mías, pero gracias a Dios mi familia me ayudó muchísimo.

Leo: — El Colo Mac Allister, tu papá. ¿Te da consejos?

Alexis: — Siempre. Da consejos y crítica, las dos cosas (risas).

Leo: — ¿Es de la crítica constructora o es duro?

Alexis: — No, siempre bien. Somos sus hijos y para él debe ser difícil criticarnos, pero siempre intenta ser realista, honesto y decir la verdad. Nosotros a partir de eso vemos en qué podemos mejorar. A veces él dice una cosa y nosotros no creemos que es así y se dan conversaciones lindas que son muy interesantes.

Leo: — ¿Hablan mucho de fútbol? ¿Sale mucho el asado y el debate?

Alexis: — Sí, hablamos todo el tiempo de fútbol. Asado no tanto porque estamos todos separados. Kevin está en Bélgica, Francis en Argentina, yo en Inglaterra y Javier por todos lados, pero sí tenemos un grupo de WhatsApp y ahí es donde se habla de fútbol, nos deseamos suerte, comentamos los partidos, en ese sentido tenemos apoyo.

“Yo creo que el fútbol tiene una dinámica que no te podés parar a pensar lo que estás logrando”, confesó el jugador de la Selección. (Candela Teicheira)

El amor y la fama

Alexis vivió un período de intensa atención mediática tras su separación de Camila Mayán, influencer y conductora en Luzu TV. La ruptura captó la mirada pública no solo por la exposición de su relación, sino también por ocurrir poco después de consagrarse campeón del mundo, un momento en el que todos los jugadores de la Selección estaban bajo un escrutinio aún mayor.

Poco tiempo después, oficializó su relación con Ailén Cova, una amiga de la infancia y su actual pareja. Este paso en su vida personal generó un gran debate en redes sociales y medios de comunicación, con comentarios sobre el tiempo transcurrido entre ambas relaciones y sobre las declaraciones públicas de su ex novia. A pesar de las críticas y especulaciones, Alexis decidió mantenerse enfocado en su carrera futbolística, demostrando que su prioridad era proteger su privacidad y bienestar personal.

Leo: — Si te separas de una novia, si tenés novia nueva, ser un deportista de élite conlleva estar expuesto en ámbitos que no tienen que ver con lo deportivo como, por ejemplo, convertirse en titular de espectáculos. ¿Cómo lo manejas?

Alexis: — Obviamente no me gusta aparecer en otro ámbito que no sea el del fútbol porque yo nací en una familia de fútbol, vivo jugando al fútbol y es lo que me gusta y es donde me siento cómodo, entonces no está para nada bueno. Pero al final también lo entiendo porque por lo que hacemos nosotros, por lo que hemos logrado, estamos expuestos a un montón de cosas. Yo siempre me río porque si no hubiese sido campeón del mundo nadie hubiese hablado sobre mi situación y nada hubiese salido a decir nada. Tenemos una exposición muy grande por lo que logramos, es parte de esto y está todo bien. Si me preguntas ¿qué prefiero? Dame la copa del mundo.

Leo: — Claro, lo dejo así como está (risas). Igual de estas situaciones también se aprende.

Alexis: — Sí, yo siempre lo dije. Desde muy chico me banqué que hablen de mi familia o que me digan: “Vos jugás porque sos el hijo de”. Ya desde chico me fui curtiendo y entrando en este mundo, pero me choca un poco por la gente que tengo al lado, por mi novia y demás. Yo lo único que quiero y que intento es que ellos estén bien, que estén protegidos y eso para mí es lo más importante, después lo que puedan decir de mí no me cambia.

Leo: — ¿Alexis es un romántico? ¿Cae con unas flores y unos bombones o es una antigüedad eso?

Alexis: — No, la verdad es que no soy muy romántico. Hago lo que me sale, por ejemplo, el otro día fue el cumpleaños de mi novia y sí le di flores, me voy a entrenar y le dejo algún mensajito: “Que tengas un lindo día” y esas cosas.

Leo: — ¡Algo hay!

Alexis: — Tengo mis cositas, pero muy de vez en cuando. No me voy a agrandar ni mentirles (risas).

Leo: — Pero estás atento a lo que le gusta y esas cosas…

Alexis: — Sí, eso intento. Mi novia el otro día me decía que no era el regalo en sí sino que había escuchado que eso le gustaba. En esas cosas intento estar atento.

Leo: — ¿Te gustaría tener hijos?

Alexis: — Sí, me gustaría.

Leo: — ¿En tu familia cuántos hermanos son?

Alexis: — Somos cuatro: tres hombres y una mujer.

Leo: — ¿Te imaginas repitiendo tantos hijos?

Alexis: — No, tantos no. El número ideal lo veo en dos, pero capaz que tres. Vamos viendo.

Leo: — Todavía no arrancamos...

Alexis: — No, no arrancamos. Pero bueno obviamente la idea está. Quiero formar una familia y estoy muy contento también con mi novia.

“Desde muy chico me banqué que hablen de mi familia y que me digan: 'Vos jugás porque sos el hijo de'”, explicó Alexis en diálogo con Leo Montero. (Candela Teicheira)

Una mirada al futuro

Leo: — Sabemos lo bueno que sos, pero para tu propia visión a los 25 años. ¿Qué te falta como jugador?

Alexis: — Un montón. Me siento bien, siento que estoy en el nivel que necesito, pero siento que siempre puedo mejorar. Tengo el ejemplo más claro en (Mohamed) Salah, que lo tengo al lado y él es una persona que tiene una mentalidad y un físico que lo tiene por las cosas que hace, entonces yo intento copiar esa clase de ejemplos. Siempre hay cosas por mejorar: me gusta mucho entender el juego, a dónde tengo que ir, leerlo…

Leo: — Eso es difícil, ¿no?

Alexis: — Sí, es complicado. Yo tuve la suerte de tener grandes técnicos que me ayudaron un montón a mejorar ese aspecto, tuve a (Gabriel) Heinze, a Roberto De Zerbi, un italiano que para mí fue el mejor. Me enseñaron a entender el fútbol desde lo táctico y un montón de cosas, pero yo siempre creo que se pueden mejorar ese tipo de cosas, estoy en ese proceso y lo voy a estar hasta el último día que juegue al fútbol.

Leo: — Hablando de maestros, jugas con Messi. Siendo tan bueno vos como futbolista y habiendo conocido a tantos talentos, ¿te asombra en los entrenamientos y en los partidos ver las cosas imposibles que hace?

Alexis: — Yo creo que él está tocado por la varita. Él lo dijo en varias oportunidades que Dios le dio todo eso y que intenta aprovecharlo. No hay muchas palabras para describirlo. Yo creo que es algo que ni siquiera se practica y se mejora, él vino así de fábrica y tuvo esa suerte de ser el mejor y a eso le agregó un montón de cosas, que lo hicieron todavía más grande, sobre todo la mentalidad. En su momento tuve esta charla con mi viejo y hace poco con gente del Liverpool sobre quién es mejor Messi o Maradona.

Leo: — Sí, siempre es la misma pregunta.

Alexis: — Y el tema es que la mayoría te dice: Messi lo mantuvo por 15 o 20 años y eso no es algo fácil. Vos ves jugadores que han ganado mundiales y a los dos años están retirados o no encuentran esa motivación y Leo siempre encontró esa motivación de querer ser el mejor, de disfrutar, de jugar al fútbol y creo que eso lo hace más grande.

Leo: — ¿Dónde te ves en los próximos años en el Liverpool, en otra liga, siendo campeón de nuevo?

Alexis: — Obviamente jugando para el Liverpool tenemos objetivos muy importantes, como lo son la Premier League y la Champions, creo que esos dos títulos quizás son a los que apunto hoy en día, pero siempre lo digo: yo me preparo para jugar y ganar lo que esté al alcance. Creo que lo más importante es luchar por eso.

Leo: — Cómo definirías en una palabra la sensación de ser campeón del mundo.

Alexis: — Yo creo que orgullo. En lo personal porque trabajé todo este tiempo para lograr cosas importantes y ganar una copa del mundo; y después también por lo que trajimos al país.

Leo: — Una alegría inmensa.

Alexis: — Sí, el día que pasamos con el micro y estaba toda la gente fue uno de los días más felices de mi vida.

Leo: — Había 5 millones de personas en la calle. Nunca antes visto.

Alexis: — Fue una locura. La gente corría al lado del micro. Fue inolvidable para todos.