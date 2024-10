Bambino Pons: “Si no cantara los goles, creo que estaría vendiendo diarios”

Random - Bambino Pons

Juan Manuel Pons, conocido popularmente como el Bambino Pons, es periodista deportivo, comentarista y relator argentino ampliamente conocido en América Latina, principalmente por su estilo único de narrar partidos de la Premier League.

Es que en lugar de limitarse al típico relato, se distingue por su costumbre de cantar canciones de rock al celebrar goles, un hábito inspirado en la afición del Liverpool, quienes modificaban letras para alentar a sus jugadores.

Esta característica ha convertido sus transmisiones en un fenómeno popular, en Fox Sports y ESPN, donde trabaja desde hace varios años. Sus éxitos incluyen fragmentos de canciones de bandas como The Beatles, Ramones y Duran Duran, entre otros, adaptándolas con letras personalizadas para el momento.

Con 40 años de experiencia en el rubro, es admirado no sólo por su habilidad para narrar partidos sino también por su capacidad de transformar cada encuentro en un show divertido y memorable para los amantes del fútbol.

“Quiero seguir relatando hasta que la garganta, los ojos y los oídos me den la posibilidad”, expresó el Bambino Pons. (Diego Barbatto)

Leo: — ¿Cuál fue el primer tema, cuándo se te ocurrió y qué canción cantantes?

Bambino: — Con Gustavo López, que hoy está arriba por suerte Gustavito, nos toca Manchester 3 - 2 Fulham, jugó (Juan Sebastián) Verón y (Diego) Forlán entró en el segundo tiempo. En el 2001 creo que fue. Él me dice: “Cantá” y le digo: “‘¿Qué canción?”. “A Michael Owen le cantaban Guantanamera”, me dice. Para quienes no me conocen, yo soy del palo del rock, entonces le digo a Gustavo: “Pero, ¡Es una canción tropical!”. Entonces, me dice: “Buscá algo de rock”. Y así canté los goles con el famoso Come On de Gary Glitter.

Leo: — ¿Ese fue el primero?

Bambino: — Sí, el primero a capella porque no estaba instaurada la música. Después caminó el proyecto...

Leo: — Y vinieron las cortinas musicales.

Bambino: — Claro después vino la producción. Me armaban las pistas sin las voces de los originales y me ponían a mí, con canciones conocidas, por ejemplo: Como Alí de los Piojos…

Leo: — Podría haber sido un fiasco. ¿Por qué fue un éxito?

Bambino: — No lo sé. Pero yo digo que soy un tipo extrovertido, zarpado, pero bien, sin ser mal educado. Yo tengo mi pudor, mucho más pudor de lo que la gente imagina. La verdad soy un desastre cantando, tengo buen oído, pero voy del bajo al agudo y la gente se ríe.

Leo: — ¿Cuál es el relato más épico que hiciste?

Bambino: — Para mí Ruud van Nistelrooy que va primero con el piano de (Paul) McCartney original y el tipo gritando el gol.

Leo: — ¿Para vos el hit es ese?

Bambino: — Sí, porque es el más pegadizo. Yo soy Stone, pero los Beatles es mucho más sencillo porque es todo tarareo.

Leo: — ¿A algún groso de la Premier le ha llegado tu relato?

Bambino: — A dos.

Leo: — ¿Quiénes?

Bambino: — Ruud van Nistelrooy. Estuve con él el año pasado en una quinta.

Leo: — ¿Sabe que vos lo relataste?

Bambino: — Sí, el tipo viene a ver a ver Boca-River y San Lorenzo- Huracán. Habla castellano, me dice: “Por vos soy recontra conocido en Argentina”. Y yo le digo: “¿Estás loco vos? Yo soy conocido por vos” (risas). El tipo iba a la cancha y lo conocían por los relatos, pero él era un monstruo como jugador. Después Thierry Henry vino a Argentina y en un programa de televisión le pusieron un video de un gol suyo donde yo cantaba All you need is love con la música y todo. Él dijo: “Sí, lo escuché en YouTube” y se quedó loco. Imaginate lo que es que esos dos jugadores te conozcan…

Leo: — Estás sobrado.

Bambino: — La verdad que sí.

“No tengo la mejor voz, pero hago reír a la gente con mis relatos", reconoció el periodista. (Diego Barbatto)

Relato cantado

Leo: — Sos un muy buen relator, pero ¿sentís que los cantos te sostuvieron en el tiempo?

Bambino: — Me catapultaron porque con la edad que tengo yo hoy en día, las empresas buscan gente más joven. Yo agradezco a mis empleadores. Siempre soy agradecido. Aunque tengo que decir la verdad, hay un 10 por ciento que me dice: “No cantés más, no te tiñas”.

Leo: — En conclusión. ¿Si no cantaras los goles no tendrías laburo?

Bambino: — Yo creo que no tendría este laburo, laburaría tal vez en algún streaming, vendiendo diarios…

Leo: — Más allá de las pistas que tenés, ¿cómo es tu dinámica con las canciones?

Bambino: — Escribo todo. No canchereo nunca.

Leo: — ¿Pensas en quién puede llegar a meter el gol y lo preparás?

Bambino: — Sí, ahora empecé a buscar canciones más largas.

Leo: — ¿Y sabés qué vas a cantar?

Bambino: — Sí, tengo todo anotado. Tengo 8 o 9 canciones por equipo y las voy haciendo en el momento, por ejemplo, si hace un gol Pedro en vez de Juan, lo cambio ahí. Pero tiene que coincidir que la rima sea con ese nombre. Con música, cambia. Ahora no se puede, no autoriza por el copyright la Premier League, pero en 13 años no se dieron cuenta. Esto no tiene un fin comercial. Es un tema como homenaje, es un aditamento.

Bambino: “Si hace un gol Pedro en vez de Juan, cambio la rima sobre la marcha”. (Diego Barbatto)

Argentina y el continente americano

Leo: — En el fútbol argentino no relatás más.

Bambino: — No, ya hace dos años. Pero relaté durante 40 más o menos.

Leo: — ¿Te gustaría haber hecho más lo de los cantos?

Bambino: — No. Porque el corazón le gana a la razón de Canadá a Tierra del Fuego, sea de Caracas, de Olimpia, de Peñarol, del Nacional, fuiste.

Leo: — ¿Vos no podés relatar fútbol argentino porque te van a insultar?

Bambino: — No, no. Relatar podría hacerlo, pero no puedo cantar porque tengo que ser respetuoso del corazón del “hinchismo” de la gente.

Leo: — Acá no se podría como en Inglaterra.

Bambino: — Como tampoco se podría en Caracas o en Paraguay, porque la gente te insulta, te manda al diablo. El fútbol inglés piensa más con la cabeza que con el corazón.

Leo: — Además el fútbol inglés está allá, nosotros acá.

Bambino: — Los ingleses ni la escuchan. Ni saben que hay un loco que canta, que tiene buen oído, pero una garganta pésima. Pero acá no se podría, acá como en cualquier lugar del continente americano.

Leo: — ¿Te hablás con los jugadores de la Selección?

Bambino: — Algunos me escriben, pero los que están en Inglaterra no los conozco. Cuti Romero me escribe.

Leo: — ¿Qué te dice?

Bambino: — Espero conocerlo en marzo, que tengo planeado ir una semanita. Quiero estar dos minutos con él, sacarme una foto, un abrazo y documentar ese momento. No conozco Inglaterra yo.

Leo: — ¡No puede ser! Con todo lo que relataste del fútbol inglés y estás tan identificado con la Premier…

Bambino: — Soy un verde. Cuatro veces estuvimos a punto de ir a cubrir y no se pudo. Cuando ganó (Carlos) Tévez, cuando ganó Verón y Forlán, y cuando ganó el Kun Agüero.

Leo: — ¿Qué le falta al Bambino Pons a los 70 años?

Bambino: — Honestamente, me fue bastante bien en cuanto a los objetivos que yo no me tracé sino que se fueron dando: mundiales, Copa América, Eurocopa, Champions, partidos de Argentina, Copa Libertadores, Copa de Italia...

Leo: — ¿Tenés algún sueño que te falte?

Bambino: — Conocer Inglaterra, que los jugadores argentinos allá me puedan recibir y seguir relatando hasta que la garganta, los ojos y los oídos me den la posibilidad. Después cuando no pueda más, me jubilarán. Estoy fascinado de hacer 7 u 8 partidos por semana, los cuales están involucrados equipos ingleses de la Premier League como la Champions, como la copa de la liga la FA Cup. Estoy feliz.