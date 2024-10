De Argentina a Silicon Valley: la historia de Agustina Fainguersch, Directora regional de Meta para Latinoamérica de habla hispana y Miami

Espacio único es un nuevo ciclo de entrevistas de Infobae y Banco Comafi con mujeres con una destacada trayectoria en negocios, industrias y proyectos tecnológicos. El objetivo es compartir sus historias y brindar herramientas de superación para que otras personas puedan alcanzar su máximo potencial y autonomía.

En este primer episodio, Agustina Fainguersch, Directora regional de Meta para Latinoamérica de habla hispana y Miami, contó su experiencia profesional en la empresa de Mark Zuckerberg que revolucionó para siempre la manera de comunicarnos en el mundo.

Agustina es ingeniera informática recibida en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), donde cofundó Wolox, una empresa de desarrollo de software que se expandió rápidamente en América Latina. Realizó un máster en la Universidad Stanford y en Singularity University, una institución académica en el Centro de Investigación Ames de la NASA, ubicado en Silicon Valley, cuya finalidad es reunir, educar e inspirar a un grupo de dirigentes que se esfuercen por comprender y facilitar el desarrollo exponencial de las tecnologías y promover herramientas para resolver los grandes desafíos de la humanidad.

Diego Barbatto

— ¿Cómo comenzaste? ¿Cuál fue tu primer desarrollo?

— Yo tenía una abuela que tejía gorritos y había hecho una temporada de esquí. Tenía 18 años y para juntar fondos para poder pagar ese viaje, me acuerdo que había empezado a pedirle a mi abuela que esos gorritos los saliéramos a vender en el cerro y me acuerdo que al principio eran tres o cuatro y de repente empezó a ser como un menú, la gente nos pedía, yo compraba las lanas y empezamos a hacer distintos motivos, a hacer branding y se convirtió en un pequeño proyecto que jamás pensé que se iba a convertir en un emprendimiento, pero que lo recuerdo con mucho cariño también porque mi socia era mi abuela. Así que fue espectacular porque era empezar a construir algo desde cero.

— ¿Y cómo desde empezar de cero con tu abuela desembarcaste en Silicon Valley, que es el epicentro del mundo tecnológico?

— Estudié ingeniería informática y junto a varios de mis compañeros de la universidad vimos una oportunidad de negocio y fuimos a perseguirla. Eso que empezó siendo un proyecto de unos estudiantes terminó siendo mi bebé, porque en ese momento no tenía un hijo, y fue la carrera que me hizo despegar. En un momento de la compañía cuando ya teníamos bastante volumen en términos de clientes, de facturación, de tamaño de equipo, decidimos expandirnos internacionalmente, empezamos por Latinoamérica y en un momento me tocó ir con mi valijita y abrir Estados Unidos. En parte me había ido a estudiar con una beca y con el tiempo fui aprovechando el networking que hice durante los estudios y también el aprendizaje de cómo operar en esa región. Mi recuerdo de Silicon Valley es espectacular, es decir: “Llegué a la meca del emprendedor”.

— ¿Te costó siendo argentina llegar a Silicon Valley o fue un valor agregado?

— Tuvo cosas buenas y otras difíciles, para empezar me fui sola porque como startup no podíamos costear a más de una persona. Esa soledad de no tener con quien compartir ya es super difícil, pero además era un desembarco como latina, joven, con acento, mujer y básicamente todo era difícil. A veces tocaba puertas, mandaba mails pidiendo reuniones y no me las daban, después de mucho insistir lograba las reuniones, pero a los cinco minutos me despachaban. Hay otras veces que después de varias reuniones, seguimiento y realmente mostrar la propuesta de valor llegábamos a concretar un cliente y esos eran los días de gloria. Creo que sí es difícil, pero esto de ser argentina es espectacular porque te hace resiliente.

— Puntualmente, ¿qué hace un CEO?

— Es muy variado y tiene mucho que ver con desarrollo de negocio. Me animo a decir que todos, en algún momento del día, tocamos alguna de las aplicaciones de la familia: WhatsApp, Facebook, Instagram. Yo tengo que garantizar que todo eso funcione acordemente y que nosotros podemos dar propuestas de valor para la comunidad y capturar valor para la empresa también.

Diego Barbatto

— ¿Qué te hace única?

— Soy una persona que cuando tiene un objetivo en mente no me caigo y si me caigo me levanto las veces que sea necesario y no voy a detenerme hasta conseguirlo. Soy muy autoexigente con eso, no por mostrarlo, no por el resto o por cumplir una expectativa de otro, es más por mi persona, mi personalidad y yo sé que si lo quiero y lo tengo en la mente, voy a ir para adelante por eso.

— ¿Conocés a Mark Zuckerberg?

— Lo conozco. Es una persona que para mí no solamente es un líder muy inspirador sino que además es un líder muy presente en el presente de la compañía y en el futuro y creo que eso lo hace, como fundador, uno de los líderes icónicos que tenemos en el mundo y la compañía tiene mucho de esa impronta y sigue teniéndola a través de los años y la evolución. Es un líder muy presente en la creación del producto y eso es lo que le permite estar en la visión y ejecutarla.

— Sos parte de la empresa que revolucionó la comunicación a nivel mundial, ¿hacia dónde vamos?

— Más allá de que somos una familia de aplicaciones que tiene mucho más que Facebook. Creo que se trata de la evolución de las redes sociales y cómo nos conectamos de una forma más inmersiva, depender menos de una pantalla y poder interactuar como si lo viéramos en la vida real, pero aprovechando las herramientas tecnologías, que es un poco el concepto de Metaverso. Obviamente, la inteligencia artificial y todos los avances que están sucediendo en este momento, de lo que recién estamos viendo la puntita del iceberg, va a revolucionar todas las industrias y va a permitirnos que nos conectemos mejor y lleguemos más cerca, más rápido y de forma más efectiva a otras personas, empresas y marcas. A mí me parece impresionante que hoy una persona pueda construir un negocio desde su casa sin necesidad de una estructura, ya que las redes sociales lo permiten y le dan la posibilidad de llegar puntualmente a las personas a las que les interesa.

— ¿Qué perfiles tenés en cuenta a la hora de contratar gente? ¿Cuáles serían las virtudes que pueden llegar a ser un diferencial en la empresa?

— Los perfiles que busco son personas que saben trabajar en equipo, que son distintos entre sí, pero yo creo que aportan valor a la conversación y que además tienen ganas de colaborar y de ir para adelante.

— ¿Qué tiene que tener un líder para ser eficaz?

— Para mí tiene que tener visión, compromiso y trabajo en equipo.

— Te voy a hacer la pregunta Comafi. Con todo este camino recorrido, ¿qué te hubiera gustado saber a la hora de invertir? Teniendo en cuenta que la educación financiera es fundamental para lograr tener autonomía.

— Una de las cosas que me hubiera gustado saber es que la plata invertida es mejor que no invertida desde el día cero y que mientras vos estás pensando qué hacer, estás perdiendo la oportunidad de ganar. Creo que eso es algo que con el tiempo, obviamente como argentino uno sabe que el dinero quema porque hay inflación, pero hay que tomar riesgo y decisiones de inversión cuando uno tiene capital. Saber cómo hacerlo es lo que más me hubiese gustado conocer.