Mechi Margalot, ex Leona: “El mejor consejo es no seas hipócrita con tu vida”

María Mercedes Margalot, conocida popularmente como Mechi, es una destacada exjugadora de hockey sobre césped que se desempeñó como defensora en Las Leonas. Su presencia en el equipo durante la década del 2000 fue clave para posicionar al hockey femenino argentino en el escenario mundial, ayudando a popularizar el deporte en el país.

A lo largo de su carrera, consiguió importantes logros. Ganó tres medallas olímpicas: una de plata en los Juegos de Sídney 2000 y dos de bronce en Atenas 2004 y Pekín 2008. Además, fue campeona mundial en 2002 en Perth, Australia; y obtuvo tres medallas de oro en los Juegos Panamericanos de 1999, 2003 y 2007. También ganó la Champions Trophy en 2001 y 2008.

Margalot y sus compañeras de Las Leonas recibieron el Premio Olimpia de Oro como las mejores deportistas argentinas del año 2000, en reconocimiento a su impacto en el deporte. Tras retirarse, continuó ligada al mundo deportivo, primero como notera y luego como conductora y relatora de fútbol en ESPN, siendo la primera mujer en desempeñar este rol en la cadena.

Mercedes Margalot: “Sin amor no vas a ningún lado”. (Candela Teicheira)

Leo: — Con el paso de los años te fuiste reinventando y hace mucho que estás en los medios.

Mechi: — Sí, arranqué con la radio, después seguí con SportsCenter, ahora con los relatos y también manjeando el hockey.

Leo: — La primera mujer de la señal en relatar fútbol.

Mechi: — Sí.

Leo: — ¿Fue un tema eso para vos?

Mechi: — Fue un tema quizás el ruido que se hizo previo a que comenzara. Aunque la gente no lo crea y mi perfil no lo parezca, soy bastante tímida. Soy de perfil muy bajo. Entonces, tanto ruido previo a un relato a mí me dio bastante vergüenza. Nunca hice hincapié en ser la primera o la segunda. Hay miles de mujeres que, de a poco, van relatando.

Leo: — ¿El punto es hacerlo bien? Porque no es un oficio fácil relatar en vivo.

Mechi: — Yo creo que todo en la vida, en general, sea profesional o desde lo afectivo es: tratemos de hacerlo lo mejor posible. Yo descanso en prepararme de la mejor manera, lo hacía como jugadora, lo hago como periodista, lo traté de hacer en la universidad también o cuando ejercí como odontóloga. Siempre hay un lugar en el que yo digo: “Cuando me siento a ser lo que soy, ya sea jugadora o lo que fuere, di lo mejor de mí”.

Leo: — Tratás de mantener todos los rubros en ese equilibrio.

Mechi: — Sí. En el único rubro que de verdad me cuesta mucho es en el afectivo o de pareja.

Leo: — ¿O sea que como pareja no sos 100 por ciento profesional? (Risas)

Mechi: — Como pareja soy la mejor ex del universo, soy la mejor ex del mundo.

Leo: — ¿Sos mejor ex que actual?

Mechi: — Sí, soy mejor ex que novia.

Leo: — ¿Por?

Mechi: — Soy una persona muy independiente, muy callada, tímida, metida para adentro. Soy todo lo que da la sensación que no soy, pero sí. De hecho, en la intimidad familiar no solo de pareja soy sumamente callada, me resguardo en mis libros. Tengo una vida hoy en donde mi pareja es Simona mi perra (risas). Me fui de vacaciones sola 15 días, me llevé 5 libros y a Simona y fui muy feliz. Todo el empuje que tengo para tolerar la frustración, llevarme el mundo por delante, hacer y deshacer en el orden profesional, no soy así en lo personal. Soy mucho más callada, reservada y me dejo guiar en las relaciones. Algunos dirán más jodida, pero no (risas).

“Nunca voy a ser tan feliz como lo fui en el seleccionado”, expresó Mechi.

Leo: — ¿Siempre fuiste reservada con tus relaciones?

Mechi: — Sí, siempre porque creo que a nadie le interesa cuál puede ser mi relación y quién es mi pareja. No creo que sea trascendente para nada.

Leo: — Dijiste públicamente: “Vamos a terminar siendo iguales cuando dejemos de celebrar el Día de…” La Mujer o cualquier día que se celebra por la obtención de derechos o por lo que se presume que son minorías, etc. Me pareció interesante.

Mechi: — Sí, me pasó varias veces que me invitaron a programas para hablar de la mujer y la sociedad y yo dije algo que pienso y que realmente lo pienso hace muchos años. El día que dejemos de hacer hincapié en el género, va a ser el día que entendamos que llegamos a la igualdad. Entiendo que el contrapunto es: si vos no hacés ruido, si no tenés un día para visibilizar, para ayudar, no pasa nada y yo puedo entender eso. Para mí la mejor visibilidad en todos los órdenes es: no formando guetos de ningún tipo. Yo creo que el gueto lo que hace es ir en detrimento. Esta es mi personalidad y mi forma de ser. Esto de decir: “Tengo un asado” y que me pregunten: “¿Y tus amigos son gay?”. No sé. Mis amigos son mis amigos. Hay gays, heterosexuales, son mis amigos no vienen clasificados según religión, tendencia sexual, color o raza.

Leo: — ¿Por qué sentís que pasas eso?

Mechi: — Porque el ser humano necesita clasificar para ordenar, para desarrollar, para ponerlo en algún lugar. También por otro lado el mundo se ha movilizado, ha habido guerras por religiones, por colores y hasta el día de hoy ocurren atrocidades si sos gay o lo que fuere. Me parece que el mundo históricamente ha clasificado y a partir de ahí ha tenido desenlaces fatales por clasificaciones.

Leo: — Si viene una chica hoy y te dice: “A mí me gustan las chicas y no sé cómo decírselo a mi familia, a mis amigos” o a un chico que esté buscando abrirse y tiene miedo todavía a la reacción de la sociedad. ¿Qué le dirías?

Mechi: — Yo no tolero dos cosas en la vida en general: la hipocresía y la mentira, que vienen de la mano. Yo no pude ser hipócrita con mi vida. ¿Es lo que elegí? No. Es lo que me tocó, lo que desarrollé. Yo nunca sería hipócrita con mi vida.

Leo: — No te bancarías mentirte a vos misma.

Mechi: — No. A mí personalmente me costó muchísimo porque vengo de una familia extremadamente católica, de un padre capitán de navío que tenía la edad de ser mi abuelo, con lo cual tenía una concepción y una formación que no solo era super clásica sino que se salteaba una generación, entonces para mí fue bastante brutal. Va más allá del consejo, si es un consejo sexual, amoroso, el consejo es: no seas hipócrita con tu vida. Después es como todo, cada uno tiene sus temores. Es verdad que la sociedad ha cambiado y sigue cambiando. Falta muchísimo para cambiar radicalmente. Yo he tenido la suerte de jugar al hockey y vivir en Países Bajos y hay una sociedad completamente distinta y abierta, entiendo que las sociedades se van acomodando de acuerdo a la cultura que tiene cada uno de los países. Me parece que a nosotros en muchos aspectos nos falta muchísimo y en otras culturas ni hablar. Pero creo que el mejor consejo de vida a todos es: sé lo que te dictamine el corazón para lo que sea: una elección laboral o para elección de la vida.

“Soy mejor ex que novia”, admitió la entrevistada en diálogo con Leo Montero. (Candela Teicheira)

Hockey

Leo: — Sos una mujer muy respetada en el ámbito deportivo, ¿cómo te ves a vos misma después de varios años de tu carrera y cómo crees que te ve la gente?

Mechi: — Creo que lo que vieron en mí, como siempre fui tan temperamental jugando y tan apasionada, es quizás empatía. Mucha gente sintió muchísima empatía por ese grupo de Las Leonas y por esos logros. Vienen de la mano los logros, la empatía, la mística y todo. También yo era una jugadora que solía hablar con la prensa, hacer declaraciones y cuando jugábamos horrible lo decía. Nunca le tuve miedo a eso y creo que la gente empatiza con eso.

Leo: — Se siente identificada con los valores.

Mechi: — Sí, con la naturalidad.

Leo: — En el rugby de aquel momento con Agustín Pichot y compañía en 2008, la Generación Dorada, que ahora está cumpliendo 20 años de Atenas 2004, y con Las Leonas, se generó una conexión interesante con el público. ¿Por qué crees que pasó?

Mechi: —Yo creo que hay ciertos grupos que trascienden.

Leo: — ¿Y qué tienen para hacerlo?

Mechi: — Va a sonar cursi, pero lo primero que tienen es un amor enorme, inconmensurable. Yo estoy convencida que sin amor no vas a ningún lado: amor a tu trabajo, a tu pareja, a tus amigas, a tu familia, a tus propios principios, si podés desarrollarlos. Yo creo que ese en ese grupo de la Generación Dorada y en el nuestro, primero había un amor enorme, que implica respeto por sobre todas las cosas, empatía y decir las cosas de frente cuando no son lindas porque el amor también se trata de eso. Son dos grupos que también fueron heterogéneos en cuanto a talento.

Leo: — Las Leonas y la Generación Dorada tenían en conjunto, que no es fácil de lograr, una cohesión y una educación para manejar un montón de situaciones que los puso por encima del nivel.

Mechi: — Por eso englobo amor en todo porque ser respetuoso del próximo, de tu compañero, de la prensa, del rival, no es cuando la gente te dice: “Hay que saber perder”. Hay que saber perder, saber ganar y cuidar al grupo. Fueron dos grandes grupos que unificaron, en el caso de la Generación Dorada se transformaron en una masa indestructible donde el amor venía de adentro hacia afuera porque cuando vos consolidas bien el amor de adentro lo podés transpolar. También cada uno tenía su rol y lo entendía. Nos pasó con Las Leonas.

Leo: — ¿Lucha Aymar es la Messi del hockey?

Mechi: — Es más para mí. Yo la he visto dentro de la cancha ganar partidos sola. Me acuerdo un partido del año 2002 cuando tuvimos un Champions Trophy y no podíamos salir de la presión de Australia que nos asfixiaba y Lucha vino y durante 20 minutos recibía la pelota casi en nuestra área y la llevaba a la otra. La he visto hacer cosas en la cancha que nunca se la he visto a nadie en este universo. Nadie en el hockey hasta el día de hoy ha visto lo que ella ha hecho en la cancha en otra jugadora.

Leo: — Mechi defensora en Leonas, conduciendo o relatando fútbol, ¿cuál es mejor? ¿Hay un podio o las tres son iguales?

Mechi: — Mechi Leona ya es como de 1920 y necesitamos un cassette blanco y negro (risas). Tengo 49 años. Amo profundamente mi trabajo. Amo lo que fue el hockey en mi vida. Hay una parte en la biografía de Rafa Nadal que él dice: “Sé que nunca en mi vida voy a ser tan feliz como lo soy jugando al tenis”. Ahora que es padre seguramente haya cambiado esa frase, pero entiendo lo que decía. Yo que no soy madre, digo: “Nunca voy a ser tan feliz como lo fui en el seleccionado” porque tuve la suerte de haber formado parte de ese grupo con esa mística y hoy por hoy son mis hermanas de la vida.