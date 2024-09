Marti Benza con María Laura Santillán: “Desde los 12 años la pasé mal ¿Ir al psiquiatra, medicarse? ¡No, estás loco!”

María Laura Santillán Con Marti Benza

Con apenas 24 años recién cumplidos, vive de lo que le gusta desde los 18 y tiene todo por delante. Seguir el deseo y cumplir los sueños es un lujo de pocos. Y además, poder trabajar junto a los amigos de toda la vida, parece una utopía. Cuando Marti estaba en la escuela primaria y tenía solo 11 años, ya sabía cuál era su pasión. Se grababa cantando, bailando, payaseando. Se grababa hablando al revés, un don extraño que desarrolló cuando era chica. Los videos quedaban ahí, los veían unos pocos. Los amigos de Marti, los del colegio, los de siempre, la convencieron de subirlos a YouTube y tuvieron inmediatamente mucho éxito. Al año y medio de empezar a publicarlos ya tenía medio millón de suscriptores.

– Arranqué a los 18 aunque quise arrancar antes. Desde los 11 crecí viendo youtubers. Mi sueño era “quiero ser youtuber” y empecé a editar y a grabar videos desde ese momento. Subí un par cuando era chica, a los 12, pero mi novio y mi mejor amiga me hicieron un poco de bullying.

– ¿Los borraste?

– Los borré, seguí grabando y editando, pero nunca subí. Mi plan era terminar el colegio y subirlos.

– Es revolucionario lo que hacen los youtubers, empiezan muy chicos a publicar su trabajo. Cumpliste 24 años, pero sos muy conocida desde los 19.

– Mis papás no entendían nada. Yo siempre les explicaba: voy a hacer esto. Tenía todo el plan, estaba todo analizado. Les decía, voy a terminar el colegio y voy a ser youtuber, es mi sueño, mi pasión. Y ellos me decían: dale, flaquita, ¿qué vas a estudiar?

– ¿Te mandaron a estudiar?

– Sí, el primer año estudié Comunicación en la UADE. Dije: vamos a hacer algo que no sea tan difícil. Mi mamá quería que yo estudiara a full, me costó mucho decirle que no podía hacer las dos cosas al mismo tiempo cuando me empezó a ir bien en YouTube.

– Mi hija más chica creció con vos, mirando tus videos desde 2019. Tenés un grupo grande de fieles seguidores hoy. ¿Cuántos son?

– Un millón. Me encanta saber que hay un montón de gente que, no importa lo que haga, está ahí.

"Desde los 11 crecí viendo youtubers. Mi sueño era 'quiero ser youtuber'", contó Marti Benza (Fotos de Gustavo Gavotti)

– El streaming te descubrió y hoy conducís “Tarde de tertulias” en Luzu tv y es un éxito. Una conversación entre amigos.

– Sí, eso es, siempre fue así, como en mi mundo, en las redes, como siempre. Con mis amigos.

– Los amigos reales. Porque en los streamings todos parecen amigos.

– Mis amigos del colegio, amigos desde los ocho, los videos a los ocho años los hacía con ellos. Ellos no sabían qué estaban haciendo, ¿entendés? Pero siempre se coparon.

– Hay un riesgo con eso y es que uno hable demasiado, porque se conocen todo. Que se cuenten cosas que no querés contar.

– Claro, pero yo siempre me sentí muy cómoda con ellos y no me sentía cómoda con otra gente con la que no sentía una conexión real, me costaba mucho. Siento que si estuviera en un stream con gente que no conozco, no podría yo desempeñarme de la misma manera ni sentirme segura.

“MIS AMIGOS Y MI FAMILIA ME HACEN SENTIR MUCHO MÁS SEGURA, TODO ME GUSTA MÁS SI ESTÁN”

– O sea, “soy famosa porque estoy con mis amigos”.

– Total. Siento que mis amigos y mi familia alrededor mío me hacen sentir mucho más segura y todo me gusta más si están.

– Sos muy cercana a tu mamá, además.

– Re, y a mi papá también.

– Es muy graciosa tu mamá.

– Muy graciosa, sí. Todo mi humor, si es que soy graciosa, es por mi mamá. Aparte que mi mamá está muy loca.

"Si es que soy graciosa, es por mi mamá. Aparte que mi mamá está muy loca", dijo Marti Benza en entrevista con María Laura Santillán

– ¿En qué sentido?

– Pusieron un comentario que decía: no puedo creer la cantidad de historias que tiene Chibín, a mi mamá le dicen Chibín. Lo que yo muestro de mi mamá es la punta de un iceberg, mi mamá realmente vivió siete vidas, muchas vidas distintas. No tiene siete familias, creo (risas). Me va contando historias que no parecen reales. Hace una semana volvimos de San Martín de los Andes, ella vivió ahí un tiempo. Estuvo casada, se escapó de su casamiento, cazaba para comer. Todo esto es real, era guía de turismo. Me contaba estas cosas y yo nunca le creía. Entonces, cada vez que viajamos a alguna provincia, yo voy corroborando con testigos. ¿Che, esto pasó? Sí, tu mamá era guía de turismo acá. Al día de hoy me sigue contando anécdotas que no sabía.

– ¿Ya no viven juntas?

– No, el año pasado me fui y me mudé sola.

– Qué difícil para ella.

– Ella se quiere morir, sí, yo estoy más relajada. Además soy hija única. Sí, llora. Volvimos a San Martín y volvió llorando.

– Se ven mucho, publicás mucho con ella.

– Sí, nos vemos re seguido. Y somos re parecidas.

– ¿El papá dónde está?

– Papá vive en su casa. Ahora están juntos, pero estuvieron mucho tiempo separados. Se separaron cuando yo era más chica, a mis 13 más o menos. Durante toda mi adolescencia, la pregunta de mis amigas siempre era: ¿tus papás están juntos o están separados? No sé chicas, pregúnteles a ellos, no tengo idea. Cuando dejaron de vivir juntos les funcionó mucho más, más moderno.

– Están juntos cada uno en una casa.

– En su espacio. Mi papá tiene su espacio de hombre motoquero y mi mamá tiene su espacio de mujer psicóloga. Y se ven los fines de semana.

– Cuando hagas los Gran Rex con “Tarde de tertulias”¿van a estar los papás?

– Sí, obvio. En el primer teatro actuó mi mamá, siempre se copan con todo. En este segundo teatro no van a estar actuando, van a estar ahí viendo.

– ¿Vas a hablar al revés también? Cuando hablás al revés, ¿cómo saber que no te lo aprendiste de memoria?

– No, es verdad.

– Hagamos una prueba.

– Por ejemplo, tu nombre sería: Airam. Arual Nallitnás. María Laura Santillán.

– Te sale inmediatamente, como un idioma aprendido.

– Sí, puedo decir lo que sea, te puedo ir traduciendo.

“ERA HIJA ÚNICA, ESTABA MUY ABURRIDA, HABLABA CONMIGO MISMA”

– ¿Cómo lograste semejante talento?

– Era hija única, estaba muy aburrida, hablaba conmigo misma. Entonces salió de ahí. Cuando empecé a leer, me di cuenta de que podía leer al revés. Yo iba al colegio y tardaba media hora de viaje desde Lanús a Lomas, esa media hora iba leyendo todos los carteles de Pavón al revés. Lo único que hacía esa media hora era leer los carteles.

"Cuando empecé a leer, me di cuenta de que podía leer al revés", explicó Marti Benza

– ¿Para entretenerte?

– Para entretenerme. Y un día empecé a hablar y dije: puedo hablar al revés. Como era tan chica, es como que me salió. Lo bueno era que perdía mucho tiempo de clase hablando al revés, porque a cada profesora que entraba mis amigos le decían: ella habla al revés. Sobre todo las de Lengua eran las que más se interesaban en el fenómeno. Perdíamos unos buenos 20 minutos conmigo hablando al revés.

– Sigue siendo simpático y te lo deben seguir pidiendo. ¿El título de esta nota podría ser “estoy aburrida desde los ocho años”?

– Sí, totalmente, “estoy muy al pedo”, podría ser (risas).

– Ese tiempo muerto de estar en el colectivo todos lo hemos vivido, es un tiempo casi perdido.

– Y sí, pero no iba en el colectivo. Mi papá se va a enojar, mi papá laburaba en Palermo y me llevaba todas las mañanas de Lanús a Lomas, de Lomas a Palermo.

– Es muy feo lo que estás contando (risas). ¿Estabas con tu papá en el auto? Yo creí que era un colectivo.

– No era auto, era mi pobre padre. Quizás me hablaba, yo no lo estaba escuchando, estaba disociada. Yo estaba aprendiendo mi talento. Seguramente me hablaba. Se asustaba él. A mi papá no le gustaba porque no me entendía. Me decía “por favor, ¿podés parar?”

– ¿Vos hablabas sola?

– Sí, se asustaba. “Basta”.

– “Es disléxica”.

– Es disléxica es lo mínimo que pensó. Y encima él se iba hasta Lomas media hora, de Lomas otra vez para Palermo. Así que él perdió muchas más horas que yo. Pero lo amamos por eso. Gracias, papá. Jajaja.

"Empecé a hablar de salud mental porque desde los 12 años es algo que vivo el tema. Y antes no podía nunca ponerlo en palabras, no lo hablaba con nadie", reveló Marti Benza durante el reportaje

– Vivís en tu círculo cerrado. ¿Pudiste abrirte un poco con el paso de los años o en el fondo sos una mujer estructurada y cerrada?

– No, a mí me encanta conocer gente. Conocí mucha gente por YouTube, por las redes, gente muy cercana. Pero sí, toda la vida estuvieron al lado mío mis amigos de siempre, mis amigas y mis papás.

“DESDE LOS 12 AÑOS ES ALGO QUE VIVO EL TEMA DE LA SALUD MENTAL. ANTES NO PODÍA PONERLO EN PALABRAS, NO SABÍA QUÉ HACER, NO SABÍA A DÓNDE IR”

– Siempre te escuché hablar de cosas muy divertidas y livianas, pero hace un tiempo que hablás de ansiedad, de enfermedades mentales. ¿De la ansiedad que vivís desde hace muchos años?

– Sí, empecé a hablar de salud mental porque desde los 12 años es algo que vivo el tema. Y antes no podía nunca ponerlo en palabras, no lo hablaba con nadie, no sabía qué hacer, no sabía a dónde ir. Recién empecé en terapia en pandemia. Y me di cuenta que pude entenderme un montón y entender las cosas que me pasaban, por qué actuaba como actuaba. Pude hacer mucha introspección y llegué a sentirme mejor porque durante mucho tiempo la pasé bastante mal.

“DURANTE MUCHO TIEMPO LA PASÉ BASTANTE MAL.”

– En la pandemia se dispararon y se agravaron más las enfermedades mentales, depresión, ansiedad, ataques de pánico. Vos lo vivías desde antes.

– Sí, y siento que también se empezó a hablar más, antes no se hablaba tanto. También el tema de ir al psiquiatra. Antes yo realmente pensaba “una cosa es ir al psicólogo, otra cosa ir al psiquiatra”. ¿Medicarse? No, estás loco. Y lo fui hablando en mi vida cotidiana con mucha gente y me di cuenta que es normal y que le pasa a todo el mundo. Y que está buenísimo tener un espacio para poder decir que estas cosas pasan, poder hablarlas para que más gente pueda ir a terapia o puedan ver maneras de resolver sus conflictos.

“ESTÁ EL TEMA DE IR AL PSIQUIATRA… MEDICARSE? ¡NO!¡ESTÁS LOCO!”

– ¿Pudiste hablar de todas las anécdotas que guardabas, de cuando no entendías lo que te pasaba?

– Sí, no todo. Siempre, como decís vos, yo llevo las cosas para el lado del humor porque es mi manera de desenvolverme. Nunca lo cuento desde un lado triste.

María Laura Santillán con Marti Benza - Marti Benza habla de su salud mental: DESDE LOS 12 AÑOS, DURANTE MUCHO TIEMPO LA PASÉ BASTANTE MAL. ¿IR AL PSIQUIATRA Y MEDICARSE ? ¡NO, ESTÁS LOCO!

– Tampoco al psicólogo.

– Al psicólogo sí, igual le hago chistes. Estoy bastante orgullosa de que se ríe bastante conmigo mi psicóloga. A veces lloro y me estoy riendo y está un poco preocupada jajajaja.

“LA HISTORIA DE MI VIDA FUE MI MAMÁ CONTÁNDOME SUS TRAUMAS A TRAVÉS DE CHISTES”

– ¿Tuviste algún ataque de pánico? ¿Qué chiste podés hacer sobre no poder respirar?

– La historia de toda la vida siempre fue mi mamá contándome todos sus traumas a través de chistes. Siempre nos reímos mucho de las cosas malas que le pasaban o que me pasaban a mí o de las situaciones que vivíamos, siempre fue el mecanismo de defensa. Yo agarré ese lado del humor y me divierto un montón. Pero sí, cada vez de a poco voy hablando un poco más en serio en Internet, porque siento que a la gente le ayudan.

– ¿Te costaba contarlo?

– Sí, me costaba. Hoy en día también me cuesta. Muchas veces también cuento: “sí, yo la pasé mal”. Fin (risas). ¿Entendés?

– ¿Ya no la pasás mal?

– Ahora estoy mucho mejor. Sí, desde este año te diría que estoy mucho mejor. Hice mucha terapia.

– “Estaba re loca”.

– (risas) Estaba bastante mal, no estaba en un buen momento. Pero sí, hice terapia, fui al psiquiatra y estoy mucho más tranquila ahora.

– Entiendo que más conectada también, uno no tiene ganas de ver a nadie cuando se siente mal.

– Eso me pasó mucho en mi carrera como youtuber. Estar, aparecer, desaparecer, aparecer, desaparecer, aparecer, desaparecer.

– Quizás algunos pensaban que era una estrategia de marketing y ¡tenías un problema!

– Ahora hace mucho que no subo videos también, pero estoy con el programa.

"Siento que tengo que estar bien para poder hacer un buen video. Cuando estaba mal sentía que no podía", expresó Marti Benza

– Le podés comunicar a la gente que no te está pasando nada.

– Siempre lo digo.

– Vos te retirabas cuando te pasaba algo.

– Re. Porque los videos los grabo y los edito yo y siento que tengo que estar bien para poder hacer un buen video. Cuando estaba mal sentía que no podía.

“LO QUE ME MANTUVO A FLOTE EL AÑO PASADO FUE EL PROGRAMA CON MIS AMIGOS.”

– ¿Cuánto tiempo duraba estar mal?

– Lo máximo que no subí videos fue nueve meses el año pasado, es un montón.

– ¿El año pasado fue uno de los años más feos?

– Sí, pero lo que sí me mantuvo a flote fue el programa con mis amigos. Si no hubiera estado en el programa habría desaparecido y no sé qué estaría haciendo. Porque me costó un montón el año pasado.

– Estabas mal, pero ibas al streaming.

– Claro. Porque en el streaming estaba con ellos, había más gente a mi alrededor, todo un equipo, era más fácil para mí. En cambio en los videos todo recaía en mí y no lo estaba haciendo. Ahora volví a desaparecer un poco, pero estoy bien.

– Empezaste muy chiquitita y en muy poco tiempo lograste mucho. Y saliste del closet, ahí no más de que la gente te conociera.

– Sí, fue a principios del 2021, hace dos años, hicimos el video con Lourdes. Le mandamos un beso.

– Tu ex novia. ¿Le mandamos un beso porque somos muy modernas?

– Somos amigas. Hablamos todo el tiempo. Con Lu estábamos todo el tiempo juntas. La gente lo sabía.

“EN MI COLEGIO NO HABÍA UN GAY, UNA LESBIANA, UN BISEXUAL. NO SE VEÍAN”

– Los seguidores querían que se pusieran de novias.

– Re quería que nos pusiéramos de novias, nos llevábamos muy bien, teníamos mucha química, tenemos mucha química. Yo venía de un contexto un poco más cerrado también, sobre todo antes del 2018. En el 2018 hubo un cambio en la sociedad. Antes, en mi colegio por ejemplo, no había una lesbiana, un gay, no había un bisexual. O sea, obviamente que había, no se veían. Era muy raro, no pasaba en mi colegio. Yo salí de ahí y lo primero que conozco es a Lourdes, que me dice: “yo soy bisexual, ¿y vos?” Ah, mirá vos (risas). Mi mamá y mi familia siempre fue de mente abierta, pero yo no conocía a gente gay, lesbiana ni nada, porque en mi zona no había literalmente. Y salí del colegio y existían un montón de otras cosas.

– Decís que hubo un cambio en 2018.

– Sí, ahora por lo que veo también en mi colegio y en Lomas, ya está todo mucho mejor.

“GRACIAS A USTEDES LES PUEDO CONTAR A MIS PAPÁS”

– Salieron del clóset muchas personas. Imagino que se acercaron a contarte.

– En la calle se nos acercaban todo el tiempo. Hoy en día también, pero en ese momento, todo el tiempo. “Gracias a ustedes les puedo contar a mis papás”, “gracias a ustedes pude salir del clóset”. Dentro del fandom nuestro mucha gente se conocía, se ponían de novias o lo que sea, y era re tierno. Yo nunca esperé que pasara eso.

María Laura Santillán con Marti Benza - NOS DICEN: GRACIAS A USTEDES LES PUDE CONTAR A MIS PAPÁS, PUDE SALIR DEL CLOSET

– ¿Había un denominador común entre las chicas que se acercaban? ¿Algún conflicto?

– Sí, siempre el hecho de sentirse solas y de no poder hablar con nadie. A mí me pasó mucho tiempo eso también, no sabía con quién hablar o no sabía a dónde ir. Y cuando empecé a publicar algunas cosas me di cuenta de que podía hablar. Cuando veía referentes míos, publicar o subir cosas me sentía mucho más acompañada.

– Porque no había interlocutores, nadie hablaba de esto.

– Sí, hay zonas todavía muy retrógradas, sectores que todavía están.

– En el interior es más difícil. ¿Te escriben? ¿Te piden consejo?

– Sí. El video que subimos con Lourdes fue como hacemos siempre, ir por el lado del humor. Subimos un video cagándonos de risa contando que estábamos juntas, no lo hicimos profundo porque siento que ya había bastante de eso. Liviano, en YouTube me gusta que la gente se ría.

– “Naturalicémoslo para que no sea solemne, sufrido”.

– Eso a mí no me gusta.

– Hicieron algo novedoso, publicar la separación alegremente.

– Cagandonos de risa también. Sí, lo publicó Lourdes. Yo siempre la jodo con que se quedó con todas las ganancias. Fue más difícil subir ese video que el otro, no lo queríamos subir. La estábamos pasando re mal las dos, por más que estaba todo bien entre nosotras, estábamos re tristes. Al día de hoy creo que recién ahora estamos un poco mejor, pero porque pasaron ocho o nueve meses desde que cortamos. Sabíamos que mucha gente se iba a poner a opinar y también que mucha gente se iba a poner re triste. A mí me pasó cuando seguía una pareja de dos chicas españolas, el día que se separaron dije: no puede ser. Te sentís parte de eso.

“FUE UN POCO DIFÍCIL PARA MÍ CONTÁRSELO A MI FAMILIA”

– ¿Cuando hablaste con tu familia? ¿Antes o después del anuncio público?

– Fue un poco difícil para mí contárselo a mi familia, me costó un poco, pero sí, fue antes de decirlo al mundo. Mi mamá se dio cuenta al toque, vino Lourdes dos veces a mi casa y mi mamá dijo: dale, esa no es tu amiga. Lo contamos primero a nuestras amigas, a nuestra familia y después a la gente.

María Laura Santillán con Marti Benza - FUE UN POCO DIFÍCIL CONTÁRSELO A MI FAMILIA, EN MI COLEGIO NO HABÍA UN GAY O UNA LESBIANA, YO VENÍA DE UN CONTEXTO CERRADO.

– ¿Fue difícil con algunos?

– Un poco. Pensás que no, pero siempre hay algún comentario. Es importante que hagas lo que sientas.

– Pero no más que un comentario. ¿Viste que hay siempre algún pariente?

– Obvio. Y por eso la mayoría de la gente no se anima a hablar. Pero es importante buscar gente con la que puedas hablar.

– Mucha gente no se anima a hablar de lo que le pasa.

– Siempre saber que hay alguna persona con la que podés hablar, en algún lugar. Si no está en tu círculo, salir a buscar otro círculo para hablar.

– Como vos lo contás, lo aflojás y también le aflojás al otro el sufrimiento.

– Para mí lo más importante es hablar, con quien sea. Obviamente si podés hablar con un profesional es lo mejor que te puede pasar. Hablar, no quedarse con las cosas adentro porque es horrible.

– Hasta hace no tantas décadas se trataba de convertir la homosexualidad en heterosexualidad.

– Sí, es tremendo. Hoy en día siguen pasando estas cosas, la lucha no terminó para mí. Por suerte cada día está todo más avanzado, sigue existiendo el odio.

– ¿Y sigue existiendo hostilidad en la calle también?

– Lamentablemente es así, hay que cuidarse y hay que encontrarse con gente que esté en tu mismo lugar, gente que valga la pena.

– ¿Cuál es la gente que más agresiva? ¿Quiénes son? ¿Hay un perfil?

– Creo que gente más grande, la mayoría. Algunos jóvenes también, pero no tanto.

“ESTUVE MUCHO TIEMPO SIN PODER HACER NADA, TIRADA, EN LA CAMA”

– Te estás preparando para boxear en un gran evento el 19 de diciembre. Empezaste corriendo maratones.

– Siempre fui muy deportista, pero cuando la estaba pasando muy mal con mi salud mental no podía hacer nada. Estuve mucho tiempo sin poder hacer nada, estaba tirada en mi cama.

María Laura Santillán con Marti Benza - APARECÍA EN YOUTUBE Y DESAPARECÍA. ESTUVE MUCHO TIEMPO SIN HACER NADA, TIRADA EN MI CAMA. ESTABA DEPRESIVA

– ¿Depresión?

– Sí, estaba bastante depresiva. Una vez que me puse mejor, arranqué a correr. Siempre me gustó mucho el deporte, correr. Corrí los 21k de Buenos Aires ahora.

“SEA EL DEPORTE QUE SEA, HASTA SALIR A CAMINAR, TE SACA UN POCO DEL QUILOMBO MENTAL”

– ¿Correr te sacó de la depresión o fue después de salir de la depresión?

– Sí, tuvo que ver. Para mí el deporte te puede sacar de cualquier cosa. Obviamente no es la única cosa, pero si podés hacer deporte sea el deporte que sea hasta salir a caminar, ya te afloja, te saca un poco del quilombo mental. Aparte es químico, literalmente terminás de entrenar y te sentís mejor.

Ahora estoy corriendo, me encanta. El boxeo fue algo que siempre quise hacer, siempre me quise cagar a piñas, esa es la verdad.

– ¿Habías boxeado?

– No, nunca. Pero cuando se empezó a hacer en Estados Unidos, en España, con los creadores de contenido dije, buenísimo. Ahora Luquitas Rodríguez lo hizo acá con “Párense de manos” el año pasado y yo dije: el año que viene quiero estar.

– Tenés que entrenar mucho, tenés que hacer una dieta.

– Me fracturé el dedo gordo pegándole a mi entrenador. Pero es una fractura muy chiquita. En diez días me dijo el doctor que estoy.

– ¿Te estás preparando físicamente? ¿Adelgazar? ¿Engordar?

– Tengo que mantenerme en mi peso porque con la que voy a pelear pesa lo mismo que yo, eso me deja tranquila. Pero sí comer mejor porque se nota un montón. Cuando comés bien es otra cosa, en el rendimiento, en cómo me siento, en cómo descanso, en todo. Ahora estoy entrenando todos los días, a veces doble turno. Si vengo comiendo mal, lo recontra noto.

"Ahora estoy corriendo, me encanta. El boxeo fue algo que siempre quise hacer, siempre me quise cagar a piñas, esa es la verdad", confesó Marti Benza

– ¿Qué sería comer mal? ¿Comer grasa?

– Comer salteado. Los youtubers hacen cualquier cosa con el tema de la comida y el dormir bien, youtubers, streamers. Te dormís a cualquier hora, estás hasta cualquier hora con la computadora. Tuve que ordenar todo eso para rendir mejor. No pedir comida todos los días. Ahora que vivo sola me es muy fácil pedir comida o ir a comprar a cualquier lado cerca.

– Marti te pueden llegar a pegar, te puede llegar a doler, te pueden llegar a lastimar. ¿No te importa?

– No me divierte, tengo ganas. Espero ganar, soy bastante competitiva.

– ¿Te divierte porque creés que vas a ganar?

– No creo que vaya a ganar. Con la que voy a pelear está muy bien parada, le tengo mucho respeto. Pero me encantaría ganar. Me encantaría levantar el cinturón y que estén mis amigos ahí, sería muy gracioso.

– ¿Quizás descubrís en esto también una descarga?

– Súper, boxear es terapéutico.

– ¿Le ponés cara a la bolsa?

– A veces, ahora no porque ahora estoy mucho más tranquila, te juro. Pero en otro momento de mi vida, re.

– ¿Todo empezó en el viaje de egresados del colegio. Ahí empezaste a grabar?

– Sí, en el viaje, nos fuimos a Porto, en Brasil. Arranqué a grabar con el celular. Soy muy perfeccionista y quería tener todo listo para empezar a subir videos. Lo grabé con el celu y me di cuenta que en realidad yo me estaba poniendo trabas para no arrancar nunca, porque no me animaba. Siempre me faltaba algo para empezar, el micrófono, el trípode y lo iba atrasando cada vez más. Y en el viaje de egresados mis amigas me dijeron: dale, grabá. Yo dije: ya está, con el celular.

– Seis años después estás en un lugar que no tiene casi nadie a esta edad.

– Sí y me encanta que la misma gente que apareció en el viaje de egresados son los que siguen estando ahí.

– Vas a boxear nada menos que en Vélez. Y al teatro Gran Rex con “Tarde de tertulia”. ¿Estás preparada para eso, con tanta gente?

– Sí, pero de nuevo, estoy re tranquila porque es con la misma gente de siempre. Son como mis hermanos. Cualquier cosa que pase nos la estamos diciendo, entonces en ningún momento hay un conflicto. No nos peleamos nunca.

– ¿Tu horizonte cuál es? ¿Ves más allá de diciembre?

– Siempre veo más allá. Hay muchas cosas que me gustaría hacer, pero siempre quiero seguir haciendo videos para YouTube. Me encantaría el año que viene poder pelear en la Velada en España, que es la de Ibai Llanos. Estoy abierta a muchas cosas.