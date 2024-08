Eial Moldavsky: cómo ve el futuro de las redes y el streaming, qué busca en una pareja y en qué gastaría un millón de dólares

Eial Moldavsky estudió Filosofía en la Universidad de Buenos Aires y trabajó durante cinco años junto a su padre, el reconocido humorista Roberto Moldavsky. Su incursión en el mundo de las redes sociales, con segmentos como Resumen de noticias y Filosofía en un minuto, captó rápidamente la atención del público, convirtiéndolo en una figura popular.

Actualmente, integra el programa Sería increíble junto a Naty Jota, Damián Betular y Homero Pettinato en el streaming Olga. Sus comentarios reflexivos y el análisis que realiza sobre cuestiones filosóficas, la política y la actualidad aportan a la transmisión en vivo una mirada fresca sobre el ámbito público y cuestiones de la vida cotidiana.

“Me siento parte de un mundo en el que hasta hace muy poquito yo era espectador", confesó Eial. (Candela Teicheira)

Pollo: — ¿Te da miedo que termine este momento de popularidad o no?

Eial: — Sí, re.

Pollo: — ¿Por qué?

Eial: — Porque no tengo mucho recorrido en esto, no sé cómo funciona. No entiendo mi horizonte, no me imagino los crecimientos. Toda la gente con la que trabajo es gente que yo consumía. Lo veo a Migue Granados, Naty Jota, Homero, Betular, no son mis compañeros de trabajo, esta es la gente que yo veía en la tele. Ellos sí son esas figuras. Yo estoy invitado ahí con ellos, de paso. Hay algo de todo eso que me cuesta a mí verme en ellos porque no me siento igual o parte y ahí se me hace una cosa medio frágil de: ¿hasta dónde es un momento? ¿Hasta dónde estoy yo? Las redes tampoco siento que son una plataforma que no tenga fragilidad. ¿Instagram? Que se yo qué es Instagram.

Pollo: — ¿Te gusta todo lo que está pasando en Olga, en tus redes, esta popularidad que crece?

Eial: — Sí, para mí es una felicidad. Yo estoy contento con todo lo que está pasando. Para mí es una novedad divertidísima que la disfruto muchísimo y que no me resultaría gratuito que se termine, pero es esto: me siento parte de un mundo en el que hasta hace muy poquito yo era espectador.

Pollo: — ¿Te gusta laburar?

Eial: — Odio laburar.

Pollo: — ¿Por qué?

Eial: — Porque hay tantas cosas más divertidas para hacer, amigo. Laburar está como al final de la lista.

Pollo: — Pero si estuvieras todo un año de vacaciones, te gustaría volver y hacer algo…

Eial: — Tengo mis sospechas.

Pollo: — A ver. Ayudame con la filosofía.

Eial: — A priori pienso igual que vos, pero me da la sensación de que todos tenemos tan metido el laburo en nuestra vida que pensamos que si me das un año de vacaciones, en algún momento me voy a sentir mal conmigo mismo. Me pregunto si ¿acaso no es que nos ordenamos tanto alrededor del laburo que ya nos imaginamos que si nos corriéramos de ahí? ¿Seríamos poco productivos?. Si todos dijéramos: “Che. Lo de laburar no anduvo”. Lo que está bien es no laburar, dedicarle tiempo a tus amigos, a tu familia, ver qué te hace feliz en esta vida, ¿realmente no podríamos correr un poquito eso y que la vida se arme diferente? Tengo la sospecha de que está todo tan armado que es muy difícil imaginarse a uno distinto y si a mí me dieran un año de vacaciones, no al mes, al quinto día de vacaciones ya estoy pensando en qué ponerme a laburar. Pero creo que eso es más porque vivimos en este mundo que porque realmente es la única forma de crear sentido.

Pollo: — ¿Debiera venir un abanderado o abanderada a decir: “Tengo la nueva fórmula”?

Eial: — Tengo mi esperanza puesta en lo mismo en lo que tengo mi depresión y es en la inteligencia artificial. Yo creo que la inteligencia artificial es un fenómeno que tiene dos opciones en el mundo: o nos destruye, que es la más probable, creo yo. Estadísticamente o nos destruye porque nos deja a todos obsoletos, todos los laburos reemplazables o la mínima ventana de oportunidad, que para mí es imposible…

Pollo: — A ver. Elijo creer…

Eial: — Se juntan todos: 10 nuestros, 10 de allá, los tipos que están manejando el mundo en cada país y dicen: “Chicos, tenemos un problema. Descubrimos algo que rompe el mundo. ¿Qué pasa sí ponemos a esto a resolver el planeta y nosotros nos dedicamos a lo otro? (risas)

Pollo: — ¿Y no se la van a llevar esos 10?

Eial: — Y pero no podes sacrificar al 90 por ciento de la población. No se puede.

Pollo: — Porque viene la rebelión…

Eial: — Claro. Entonces tal vez decís: “Che, lo logramos. Resolvimos este tema”.

Pollo: — Siento que estamos flasheando y que no va a pasar.

Eial: — No va a pasar, pero ponele que alguien dijera: “Llegamos muy lejos y encontramos algo que hace todo lo que hacíamos nosotros, pongamos un par a supervisar y repartamos esta guita” (risas).

La soltería

Pollo: — ¿Estás en pareja?

Eial: — No estoy en pareja.

Pollo: — ¿Te gustaría estarlo?

Eial: — Sí y no. Me gusta mucho estar en pareja, la compañía, pero también me gusta mucho la soledad.

Pollo: — ¿Sos encarador?

Eial: — Ahora un poco más porque la exposición me ayuda. Hay que decirlo: yo históricamente siempre fui muy cagón.

Pollo: — ¿Vergonzoso?

Eial: — Muy. Pero la exposición te achica la distancia de la presentación, rompe el hielo, que a mí me cuesta mucho. Igual, no me molesta estar solo y paso mucho tiempo con mis amigos también. Soy muy amiguero.

Pollo: — ¿Qué buscas en una pareja?

Eial: — Busco reírme, en primer lugar, me parece que compartir un estilo de humor, que nos podamos decir los mismos chistes, que me haga reír la otra persona es fundamental. Mis parejas anteriores me parecían gente muy graciosa. Lo segundo es que busco estar en jogging, tirado en un sillón y que realmente sea algo lindo. Estar abandonado, encontrarme en el abandono, eso es lo que más busco.

Pollo: — Si le decís abandono creo que no va a comprar. Tenés que usar la palabra relajado (risas).

Eial: — Hay un estado mío que se parece mucho al abandono. No puedo decir otra palabra porque la verdad que estoy abandonado y necesito darme vuelta y que la otra persona matcheé.

Pollo: — Que esté en la misma.

Eial: — Claro, que nos veamos y digamos: “Esto es un espejo”.

Pollo: — En tus redes veo que sos muy amigo del sillón y de la cocina. Son dos cosas que aparecen frecuentemente en tus videos.

Eial: — Dos puntos centrales de mi vida. Me gusta mucho el sillón.

Pollo: — ¿Y te gustaría estar tirado todo el finde de fiaca mirando tele con tu pareja?

Eial: — Sí, recontra puedo estar. He tenido parejas que eran muy activadoras y eso es clave porque yo soy muy cueva, entonces a mí que me saques me ayuda porque tal vez me da fiaca al principio, pero cuando volvemos estoy contento de haber salido, de hacer fotosíntesis o de haber ido a tomar algo.

Pollo: — Olga hace muchos planes siempre: aniversario, premios, el teatro. ¿Eso te obliga a salir?

Eial: — Sí, igual salgo mucho yo ¿eh? Y la noche es un lugar que me gusta.

Pollo: — ¿Le pegas hasta tarde?

Eial: — Hasta temprano del otro día, diría. Voy mucho a la casa de Homero y esa casa tiene un problema que es que no le da bien al living la luz del día, es como el subte. Entonces, no te enterás cuando es de día, de pronto salís y son las 9 de la mañana. No es que la gente está arrancando, ya arrancaron hace tres horas (risas).

“No creo que vaya a comprarme una vivienda con la plata ganada con mi trabajo”, dijo Eial en diálogo con el Pollo Álvarez. (Candela Teicheira)

Juego del millón

El Pollo le dio a Eial una valija con un millón de dólares y lo invitó a gastarlo en lo que quiera. El único requisito es que el dinero no se puede guardar ni donar sino que tiene que utilizarlo por completo en una o varias compras.

Pollo: — ¿Qué comprarías o qué harías?

Eial: — Medio palo lo gasto con amigos.

Pollo: — ¿A dónde van con medio palo?

Eial: — A dónde nos lleve. Nos subimos a un avión, viajamos en primera…

Pollo: — ¿Cuántos son los amigos que van a viajar?

Eial: — Tengo que hacer números, pero si puedo me llevo a 13 personas.

Pollo: — Calculale unas 5 lucas cada pasaje en primera.

Eial: — Tenemos 50 lucas en pasajes, te dejo 200 en pasajes porque voy a comprar varios. 200 en estadía y 100 para que compremos lo que queremos.

Pollo: — ¿Cuántos días?

Eial: — El tiempo que nos dure.

Pollo: — ¿A dónde irían?

Eial: — Si pudiera iría a todos esos lugares que no vas a ir nunca en tu vida: Japón, Polinesia, China, todos esos lugares que no voy a ir nunca jamás porque Brasil espero llegar próximamente, Centro América, también espero llegar.

Pollo: — Te quedan 500 lucas.

Eial: — Para una casa para el resto de tu vida.

Pollo: — ¿Alquilas o sos propietario?

Eial: — Alquilo.

Pollo: — ¿Te gustaría tener una vivienda o sos de los que ya no creen en eso? ¿Viste que ahora se está dando vuelta esa idea?

Eial: — Yo no creo que vaya a comprarme una vivienda con la plata ganada con mi trabajo.

Pollo: — ¿Por el ahorro o porque no te gustaría destinarlo a ese objetivo?

Eial: — Porque no me imagino que yo en algún momento gane esa plata. Seguramente lo que reciba tiene que ver con lo que hicieron mis viejos y con una cuestión más de herencia, pero no me imagino ganando esa casa para comprarme una casa.

Pollo: — ¿Pero te gustaría si pudieras? ¿Te interesa?

Eial: — Sí, cerrar. Comprarte una casa para decir: “Acá caigo muerto”. Una linda. Medio palo te hablo de que, si en los próximos 30 años todo sale mal y me queda este lugar, que sea el lugar de mis sueños.

Eial: “Busco estar en jogging, tirado en un sillón con alguien que me haga reír”. (Candela Teicheira)

En números

Eial se atrevió al cuestionario y reveló sus intimidades en relación al sexo, el dinero y las emociones. ¿Qué dijo?

Pollo: — ¿Hace cuántos días no tenés sexo?

Eial: — 4.

Pollo: — Está bien porque no tenés pareja estable. ¿Fue el fin de semana?

Eial: — Sí.

Pollo: — ¿Es tu momento de mayor actividad?

Eial: — No siempre porque el fin de semana lo dejo para mis amigos.

Pollo: — ¿Cuánto te costó lo más caro que te compraste?

Eial: — No soy un gastador, pero creo que lo más caro debe haber sido la máquina de café que me costó como 700 mil pesos.

Pollo: — ¿Te gusta mucho el café? ¿Querías una máquina especial?

Eial: — Sí, me gusta mucho. Es la más barata de las máquinas que te permiten hacer expreso. Valen como 3 lucas verdes y encontré esta que un flaco me dijo: “Es lo más parecido que vas a encontrar a eso”. Para mí era un gasto muy grande, pero soy muy fanático del café.

Pollo: — ¿Cuántas veces lloraste los últimos 30 días?

Eial: — 25 por lo menos. Lloro muchísimo por cualquier cosa. En general, viendo series, películas o algo… No necesito mucho. Yo te lloro con Iron Man 3.

Pollo: — Sos muy sensible.

Eial: — Sí.

Pollo: — ¿Lo tomás como algo positivo o negativo?

Eial: — A mí me gusta mucho llorar porque después viene el alivio, entonces descargas un poquito ahí y ya el día está mejor. En público no, me da vergüenza.

Pollo: — ¿Cuántos bóxer tenés?

Eial: — Muchos. Más de 30 seguro. Ahora cuando me fui de viaje con Olga, metí una comprita. Viste que afuera hay mucho calzón barato. Debo haber traído 10 o 15 nuevos.

Pollo: — ¿Sos prolijo en tu casa?

Eial: — Soy ordenado, no sé si tan limpio. Pero ordenado sí.

Mirá la entrevista completa: