Juampi Gonzalez: cómo comenzó su carrera, por qué propone tener una monogamia flexible y qué opina del boom del streaming

Nacidos en redes - Juampi Gonzalez

Juan Pablo González, conocido artísticamente como Juampigon, es comediante, actor e instagramer. Nació en Mendoza, pero debido al trabajo de su padre se crio en varias ciudades, como Comodoro Rivadavia, Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), Neuquén y finalmente se instaló en Buenos Aires.

Mientras cursaba la carrera de Ingeniería Industrial en el I.T.B.A., exploraba su lado artístico. Aprendió guitarra, batería y luego incursionó también en la locución. Sin embargo, fue en el stand up donde encontró su verdadera vocación.

Desde el año 2010, su carrera en el humor ha ido en ascenso. Pero su popularidad creció en 2015 luego de mucho trabajo en redes sociales. En Instagram mostraba su talento y animaba al público a asistir al teatro a ver sus shows.

Juampi participó en programas de televisión, festivales y espectáculos teatrales. Integró el ciclo Comedy Central, en su versión local; como imitador estuvo en Showmatch y se coronó ganador de la primera edición de LOL Argentina, el reality de Prime Video.

Sus presentaciones en teatro son una experiencia interactiva donde cada espectador se siente parte de la función. Actualmente, realiza su tercer unipersonal Soltero 2.0, donde a través de nuevos monólogos aborda con humor temas de su crianza, la relación con sus padres y su peculiar educación sexual. Su estilo fresco, auténtico y cercano le permite conectar con un amplio público, desde jóvenes hasta adultos, quienes se ven reflejados en sus historias y anécdotas de vida.

Mai: — Sos como de la primera generación de instagramers junto con Belu Lucius, Grego Rosello…

Juampi: — Estamos a un paso de jubilarnos, odiando a las nuevas generaciones que dicen: “Tengo 18 años y 4 millones de seguidores en TikTok”. Yo digo: “¡¿Cómo?!” Hace 10 años que estoy haciendo videos (risas).

Mai: — Es increíble. ¿Qué sentís con eso?

Juampi: — Lo celebro porque yo también viví esta etapa en la que éramos los primeros comediantes, Grego, Nico de Tracy, varios que hacíamos videos y éramos mirados de forma extraña por comediantes de una camada anterior. Para ellos nosotros éramos los bobis que hacíamos videítos.

Mai: — Porque la camada anterior hacía Stand Up tradicional...

Juampi: — Claro. Por eso ahora nosotros odiamos a la camada que viene, es un poco el ritual (risas). Te sale la típica pregunta: “¿Estos qué hacen?” En mi caso particular, los videos siempre fueron en pos de que la gente me conozca y venga al teatro, que es donde está mi mejor versión y es a lo que me quiero dedicar toda la vida, no a hacer videos. De hecho, ya casi no hago. Debería volver, pero en un momento abandoné. Era como el volanteo virtual en las redes sociales.

Mai: — ¿Es más fácil ser gracioso en las redes sociales o en el escenario?

Juampi: — Yo hice el camino inverso: primero estuve en teatro. Yo soy más gracioso arriba del escenario que en redes sociales y cada vez me cuesta más ser gracioso en redes sociales.

Mai: — Tu crecimiento fue paso a paso a diferencia de lo que sucede actualmente, donde hay personas se vuelven populares en las redes casi de un día para otro. ¿Qué opinas de eso?

Juampi: — En mi caso fue muy progresivo, afortunadamente. No hubo un salto y agradezco que haya sido así tanto el aumento de seguidores, como de la convocatoria en el teatro.

Mai: — ¿Por qué crees que no es para vos esta explosión digital que actualmente ocurre mucho?

Juampi: — Siento que está bueno ir preparándose de a poquito. Te podés marear, sobre todo, si te agarra más de joven. Ahora capaz estoy más preparado, pero la exposición y la gente saludándote, agradezco que haya sido así.

Mai: — ¿Es más difícil mantenerse que llegar?

Juampi: — Sí, totalmente. Lo que sucede hoy es que veo muchos fenómenos de esto de pasar de las redes sociales al teatro, que de repente ya tienen tanta convocatoria que el primer paso es en un teatro enorme lleno de gente, donde la expectativa puede ser mucho mayor. Yo tuve todo un proceso de ir a barcitos chiquitos. Me equivoqué en lugares donde no me veía nadie y estuve 5 años, por decirte algo, para ganar experiencia, para pifiarla y equivocarme hasta al séptimo año llegar a un teatro más grande y llenarlo. Con lo cual, es muy probable que hoy vayas a ver a una persona que tiene muchos seguidores y digas: “Che, por ahí no es tan bueno”, pero ¡para! Es la primera vez y está en un teatro enorme. Entonces, lo que sea que esté haciendo tiene un futuro enorme porque está arrancando. Lo que pasa es que justo le toca arrancar donde es la llegada de otros. Puede haber una exigencia mayor con esas personas.

Soltero, pero no solo

Mai: — Tu show se llama Soltero. Un poco esa palabra te atraviesa en las redes, en el teatro y hay un rumor de que te gusta estarlo, ¿es un estado que te representa?

Juampi: — Me gusta y aprendí a disfrutarlo, al igual que las veces que estuve en pareja que también lo disfruté. Pero creo que hay gente que le tiene un poco de miedo a la soltería. Soy de viajar solo, de ir a lugares solo porque soy muy sociable y sé que tengo la posibilidad de interactuar y de no estar solo. Me gusta mucho conocer gente y no fuerzo ninguna relación por no estar solo.

Mai: — ¿En algún momento te gustaría formar una familia o ni lo pensás por ahora?

Juampi: — Sí, obvio que lo pienso. Me gustaría. En un momento destrabé, con esto de perderle al miedo a estar solo, de que en algún momento si quiero ser padre lo voy a ser. Existe el camino de conocer a una pareja y tener hijos; y existen otros caminos también. Existen mil posibilidades de formar una familia hoy en día y estoy abierto a eso.

Mai: — ¿Te complica la imagen constante del soltero en tus shows cuando querés formar una pareja?

Juampi: — A veces genera conflicto porque yo siempre jugué el rol de soltero y retruco cuando me mandan mensajes, no sé si son de verdad o en broma, pero en Instagram yo hacía un print de pantalla, lo subía y jodía con eso. No me ofendía que me cosifiquen. Pero en un momento cuando estaba en pareja eso molestaba. No tenía la intención de hacer nada, pero como yo ya venía construyendo ese personaje era raro dejar de hacerlo. Era una parte de mi.

Mai: — ¿Te recriminaban el hecho de no “seducir” aunque sea en broma por redes sociales?

Juampi: — Y un poco sí. Es como la frase te gusta el rockero, pero al año le querés cortar el pelo. Siempre traté de negociar lo más que pude, pero también me costó mucho dedicarme a lo que me dedico. Para mí es muy importante mi laburo, es mi pasión. Siempre voy a tratar de que conviva todo, pero yo soy sincero. A veces digo: “Estoy para esto, me pasa esto, esto sí o esto no” y la otra persona elije o no.

Mai: — ¿Y para qué estás ahora?

Juampi: — Me replanteo muchas cosas, la monogamia por ejemplo. Relaciones abiertas me suena extraño también, es como un quiosco 24/7, pase el que quiera, tampoco lo veo. Yo estoy instalando un concepto que es: monogamia flexible.

Mai: — A ver, ¿de qué se trata?

Juampi: — Es un poco sincerarse. El poliamor tampoco lo veo, me cuesta enamorarme de una ¿me voy a enmaromar de 5? Es sincerarse un poco con la pareja: “Mirá, pasó esto”. Estoy de viaje y…

Mai: — ¿Hace falta saberlo?

Juampi: — Creo que el conflicto está en el engaño, en la “traición”. En decirte: “Sos la única en mi vida” y de repente no. Ahora, si yo te digo: “Sos la que más quiero en mi vida, pero me pasa esto o me puede pasar esto y quiero que seas la persona en la que más confianza tengo y poder contárselo y ver qué hacemos” Ahí ya no hay engaño. Después la otra persona puede decidir y decirte: “No me copa este sistema, me voy” o “prefiero no saber nada y el día que me entero se arma”.

Mai: — ¿Te bancarías que tu pareja se vaya unos días con amigas y te diga: “Está pasando esto”?

Juampi: — Me parece que estaría priorizando la sinceridad, no tener que traicionarme. Está priorizando cuidarme en ese sentido. Tampoco es mándame un video de cómo estuviste con otra persona (risas). Pero me parece que lo otro no funciona. Me parece muy loco de personas que se separan y pasan del amor al odio. Para mí tiene que ver con eso, con que no fueron tan sinceros. Yo hago una pregunta en el teatro, porque un poco indago sobre estos temas…

Mai: — ¿Qué preguntás?

Juampi: — Pregunto: “¿Alguna vez te fueron infiel?” para que voten y no baja del 60% el sí. Si el 60% de la población se lleva puesto el marco de la puerta, estaríamos debatiendo en subir el marco de la puerta (risas). Si el 60% es infiel y estamos todos diciendo: “Sí, la monogamia es lo que funciona…” Es raro. Me parece que hay una hipocresía generalizada.

Mai: — Es un poco como la democracia, no hay un sistema mejor (risas).

Juampi: — Para mí es dejar de instalar sistemas en algo tan particular que es de cada pareja. Eso es un gran principio.

Redes y nuevos formatos

Mai: — Se habla mucho de la ansiedad, de la generación de cristal, de que no se puede decir nada porque todo ofende a una minoría, ¿cómo trabajás esto con el humor?

Juampi: — Cuando escribo un chiste hago un proceso de malinterpretarlo, de pensarlo mal porque yo estoy muy seguro de la intención con la que digo las cosas, pero la puedo pifiar. Entonces, cuando veo que se puede malinterpretar y que se puede generar algo, trato de evitarlo. Yo creo que antes a los comediantes se nos juzgaba un poco más. Ahora se calmó un poco, hay incluso cuentas de humor negro que son recontra virales.

Mai: — ¿Y con respecto a la ansiedad?

Juampi: — Creo que lo tenemos, pero como no es parte de nuestro crecimiento y no lo vimos, estamos ocultándolo. Por ahí las generaciones más chicas, se criaron viendo casos de ansiedad, entonces lo toman como parte, lo exponen y lo transitan mucho más abiertamente que nosotros que por ahí lo ocultamos o no nos lo permitimos.

Mai: — ¿Cómo ves el mundo del streaming?

Juampi: — Lo vivo de afuera, por el momento. Creo que es otra forma de comunicar. Las redes sociales cambiaron el lenguaje. De hecho, en lo que a mí me concierne que es el teatro, todos los shows son interactivos porque las redes hicieron que los artistas interactúen constantemente con su público. Ahora sería raro que no lo hagan porque se abrió esa puerta y en el streaming es lo mismo. Es poder estar más cerca de tu público, poder generar algo más coloquial. Algo que vino de las redes sociales.

Mai: — ¿Te gusta? ¿Lo mirás?

Juampi: — No lo miro. Miro los clips en las redes porque no tengo la costumbre. Seguramente me divertiría, pero hay algo en mi ser que me dice que lo bueno lo van a poner en redes sociales así que lo voy a ver ahí. Estoy atento y veo muchos clips, pero no me pongo horas a verlo.

Mai: — ¿Harías streaming?

Juampi: — Sí, me copa porque es una faceta que no la tengo desarrollada. Es otro contexto en donde sé que puede ser divertido en un ambiente más relajado, como con mi grupo de amigos, entonces estaría bueno demostrarlo ahí también.