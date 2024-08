Mica Vázquez: “Hay ciertas cosas de la maternidad que están romantizadas”

Desencriptados - Mica Vázquez

Micaela Vázquez, conocida artísticamente como Mica Vázquez, es actriz, conductora, maratonista e influencer. Comenzó su carrera en televisión a muy corta edad de la mano de Cris Morena en la tira Chiquititas y su trayectoria continuó con papeles destacados en otras producciones juveniles de gran éxito, como Rebelde Way y Floricienta. También fue parte de programas televisivos recordados, como Los Únicos, Dulce Amor y Taxxi, amores cruzados.

A lo largo de su carrera, Mica demostró su versatilidad al participar en una variedad de proyectos, tanto en la pantalla chica como en cine y en teatro. Desde mayo del 2022, se desempeña como conductora del programa de streaming Antes que Nadie por Luzu TV y tiene una presencia activa en redes sociales con una comunidad de más de 2 millones de seguidores.

Además de un notorio crecimiento a nivel laboral, en el ámbito personal Mica también vivió transformaciones. Es mamá de Baltazar de 3 años, fruto de su relación con Gerónimo Klein, empresario del rubro gastronómico. “Amo ser mamá y es lo mejor que me pasó en la vida”, confesó en la entrevista con Rulo.

“Trato de no leer el hate en las redes porque me hace mal”, confesó Mica. (Candela Teicheira)

Rulo: — ¿Recibiste críticas por haber contado el lado B de la maternidad?

Mica: — No. No porque lo hice desde un lugar muy genuino y no criticando la maternidad o ser mamá sino desde lo que yo viví. Siento que hay ciertas cosas que están romantizadas.

Rulo: — ¿Qué por ejemplo?

Mica: — La teta. Dar la teta. Esa foto con tu bebé, ideal. Pero en realidad estás todo el día con las gomas infladas, que te chorrean, que no das más del dolor. A los pocos meses de Balta tuve que empezar a darle también leche de fórmula porque no estaba creciendo del todo bien. Durante un tiempo le tuve que dar mixta y fue todo un tema, tuve que relactar, que es todo un kilombo de la lactancia, y yo decía: “Che, esto no está tan bueno como yo lo había visto en las fotos”. Estaba todo el día dándole la teta y era una frustración que me dijeran que no era suficiente, me preguntaba: ¿Qué estoy haciendo mal”. Y te dicen: “No, es que tu leche…”. ¡¿Qué?! Tu leche es perfecta para tu hijo. Hay ciertas cosas que siento que están romantizadas demás. “Las madres se dan cuenta de todo, la intuición de madre”, te dicen. Y no. A veces llora y no sabes qué le pasa. “Vos te vas a dar cuenta si es un llanto de capricho, de hambre, de sueño”, dicen y en realidad no siempre sabés. Esas cosas al principio me desesperaban un poco, pero al margen de todo esto, que lo cuento anecdóticamente y riéndome, amo ser mamá y es lo mejor que me pasó en la vida. Balta es mi vida. Toda la vida quise ser mamá y me vino en un momento super inesperado y lo disfruto. Mi mejor plan es él.

Rulo: — ¿Por qué decís de forma inesperada? ¿No fue buscado?

Mica: — No. Nos habíamos conocido con Gero hacía pocos meses, menos de un año. Eran 7 u 8 meses que estábamos juntos y en la pandemia, donde todo fue un poco más intenso.

Rulo: — Se cuentan doble esos meses.

Mica: — Sí, tal cual. Yo sentía que lo conocía más que a cualquier pareja que tuve. Fue muy fuerte estar 24 horas con una persona que estás conociendo. Es mucha data.

Rulo: — ¿Cómo tomaron la noticia del embarazo?

Mica: — Mucho mejor de que lo yo podría imaginarme. Lo naturalicé. Estaba muy bien, muy enamorada, en un momento de la pandemia en el que me agarraba muy sensible porque no estaba cerca de mi mamá, de mi familia. Fue caer en la cuenta que estaba formando mi propia familiar. Fue muy loco, pero lo tomamos los dos muy bien.

Rulo: — Después de tener un hijo, ¿cambia el sexo en la pareja?

Mica: — El primer tiempo cambió y después tratamos de que no mucho. Por suerte somos los dos bastante sexuales, quiero decir que a los dos nos parece una parte importante de la pareja y tratamos de cuidarla. Siento que cuando no tenemos sexo nos sentimos alejados y cuando sí lo tenemos, estamos mucho más conectados, así que tratamos de darle bola y estar atentos a eso.

Mica: “El streaming es como un trampolín para hacer también otras cosas". (Candela Teicheira)

Celos

Rulo: — ¿Sos celosa?

Mica: — Soy celosa. Sí, soy una persona celosa en general. Pero mucho menos que antes. Desde el nacimiento de Balta cambié muchos aspectos míos. Hay un montón de cosas de mi personalidad conmigo misma y con otros que cambiaron. Obvio que hay cosas que me importan un montón, como mi trabajo, mi pareja, mi familia y amigos, pero si Balta no está bien por algo es lo único que me ocupa.

Rulo: — Hasta que no tenés un hijo es imposible entenderlo porque es muy fuerte ese cambio.

Mica: — Sí, te sale solo. Es muy loco porque es inexplicable e impensado.

Rulo: — ¿Vos sos segura o te considerás insegura?

Mica: — Soy re insegura.

Rulo: — ¿Con qué?

Mica: — Creo que los celos tienen que ver con la inseguridad de uno. Está mezclado. También trabajo con mi cuerpo y con mi imagen. Trabajo para que la gente me aplauda y eso te da inseguridad.

Rulo: — ¿Cómo te impacta el hate?

Mica: — Me pone mal. No me gusta. Trato de no leerlo.

Rulo: — ¿Y en qué sos celosa de tu pareja?

Mica: — Gero es una persona muy encantadora y a mí me encantan esas personalidades: el seductor, el extrovertido. Eso me enamora y después me quiero morir (risas).

Rulo: — ¿Es de esa gente que hace reír a otros y que es súper simpático?

Mica: — Sí. A veces es peor verlo reírse con alguien que verlo, no sé, en alguna.

Rulo: — Ah. ¡Sos re celosa!

Mica: — No, no (risas). No le hago un escándalo a él, pero yo internamente digo: “Wow, es muy encantador”. Se ríe con todos, es de charlar con todos...

Rulo: — ¿Y vos cómo sos?

Mica: — Igual (risas). Debe ser un espejo lo que me molesta.

Rulo: — ¿Él es celoso?

Mica: — Él dice que no, pero para mí -te lo digo acá en secreto que no se entera nadie- es mucho más celoso de lo que dice (risas). Yo sí fui muy celosa de otras parejas que eran más difíciles y con el tiempo aprendí que no me lleva a nada. Es una pérdida de tiempo, de energía y no se puede controlar.

“Fui muy celosa de otras parejas que eran más difíciles, pero con el tiempo aprendí que no me lleva a nada”, admitió la actriz. (Candela Teicheira)

Por sí o por no

El conductor invitó a Mica a contestar el cuestionario levantando los carteles de Sí o No, según corresponda. La posibilidad de abrir la pareja, perdonar una infidelidad y las decisiones que tomó en su carrera, fueron los tópicos en esta ocasión. ¿Qué dijo la entrevistada?

Rulo: — ¿Revisar el teléfono de tu pareja?

Mica: — No. Es un no rotundo.

Rulo: — ¿Jamás?

Mica: — En algún momento lo he hecho, pero no lo recomiendo porque es la intimidad del otro.

Rulo: — ¿Encontraste algo cuando lo hiciste?

Mica: — Sí, muchas veces. Cumplo 38 años. He tenido parejas. He vivido esas situaciones y ya tener cerca el celular del otro y tener esa sensación, me genera malestar porque me recuerda todo eso y porque pienso que el que busca, encuentra. No por infidelidades sino porque uno habla con sus amigos y su gente de una manera que es un su intimidad.

Rulo: — Todo se puede malinterpretar.

Mica: — Claro. Uno lee con la intención de lo que va a buscar. Así que no.

Rulo: — ¿Pareja abierta?

Mica: — ¡Uy! que temón. No.

Rulo: — Por ahora no.

Mica: — Por ahora no y creo que no me voy a animar porque no me representa para nada. Lo hablamos un montón porque es un tema que hoy se habla. De hecho, en Luzu sale un montón de veces. Yo entiendo el concepto, entiendo que no es dejar de amar por querer tener sexo con otras personas, pero no lo podría llevar a cabo.

Rulo: — ¿Perdonarías una infidelidad?

Mica: — No sé si perdonaría. Pero sí perdoné muchas veces infidelidades.

Rulo: — ¿Y te vengaste?

Mica: — He sido infiel de chica, pero siempre termina mal porque termina cayéndose la confianza. Las veces que perdoné no olvidé. Te queda ahí como con una espinita. Podes perdonar, pero no olvidar.

Rulo: — ¿Te equivocaste en algo importante en tu carrera?

Mica: — Yo siento que no y en general no me arrepiento de las cosas que hago. Soy mi vida, mis experiencias, las cosas que sí y que no. Eso me formó como soy.

Mica pasó por el ciclo Desencriptados, conducido por Rulo Schijman. (Candela Teicheira)

Dinero

El avance en la carrera profesional trae consigo un crecimiento económico que, en algunas ocasiones, no es sencillo de manejar. ¿Cómo se administra Mica en esta área?

Rulo: — Trabajas desde muy chica como actriz y es una carrera que tiene cierta inestabilidad económica, ¿cómo lo manejaste todos estos años?

Mica: — Es difícil. Yo trabajo gracias a Dios desde muy chiquita, entonces viví muchos momento de picos de éxito y volver a bajar. Tuve muchos pico de algo muy popular, que todo el mundo ve, y después hacer cosas menos visibles.

Rulo: — ¿Sos ahorrativa para el futuro?

Mica: — Sí. No es algo que me queme la cabeza. La plata nunca fue un tema que a mí me preocupó porque siempre generé cosas. Nunca estuve quieta. Una cosa es el éxito y otra cosa es no hacer nada. Trabajé de un montón de otras cosas que no tienen que ver con los medios. Pero sí emocionalmente tuve momentos más inestables en los que estaba subida a un éxito y otros en los que no me salía nada. La carrera de actriz también tiene plazos más cortos. Estás en un tira de éxito que no dura más de 6 meses. Es todo muy efímero.

Rulo: — ¿Cómo se reparte la torta de tu economía entre streaming, redes y el teatro? ¿Qué porcentaje tiene de ganancia cada rubro?

Mica: — Las redes es lo que hoy más me funciona porque es lo que más rápido puedo hacer. El streaming y el teatro es todos los días y todas las noches con varias horas en vivo.

Rulo: — Pero en el streaming no se gana mucho como se cree, ¿no?

Mica: — No, ni el streaming ni el teatro. Ninguna de las dos cosas, salvo que hagas un éxito en el teatro. El streaming es como un trampolín y las redes son cíclicas. Yo tampoco soy una persona que todo el tiempo quiera meter cosas en las redes, a veces sí porque lo necesito económicamente, pero muchas veces cuando no me representa o no me gusta, no lo hago. No es que hago por hacer, trato de hacer cosas que me gusten.

Rulo: — ¿Cómo te llevas con las inversiones económica y qué opinás de las criptomonedas?

Mica: — No estoy tan interiorizada en el tema, Gero más que yo. A Gero le gusta todo eso y está metido hace un montón. Yo si no lo veo, no termino de entrar...

Rulo: — ¿Sentís que no lo entendés todavía?

Mica: — No, no lo entiendo. Pero me gustaría entenderlo mejor, informarme más sobre el tema porque lo veo a Gero copado con eso.