Lucas Spadafora con María Laura Santillán: “Llamaban a mis viejos del colegio porque yo me disfrazaba de princesita”

María Laura Santillán Con Lucas Spadafora

Tiene una historia larga en los medios digitales y miles de seguidores, empezó cuando era muy chico, a los 15 años, hoy tiene 23. Hay dos Lucas Spadafora, una vida hasta que terminó el colegio secundario y otra vida después. Éste, el de ahora, se destaca en el programa “Patria y Familia” en Luzu Tv y tiene su propio espectáculo en el Paseo La Plaza, “¿Quién C#@T4 soy?”. El de antes vivía con su familia en Bella Vista, estaba en un equipo de rugby y tenía novia. ¿Son dos pibes? No, es un pibe que vive sin miedo abrazando lo absurdo, el sinsentido.

– ¿Dónde quedó ese Lucas? ¿Olvidado? Es parte de mí.

– ¿Ahora dónde vivís?

– Ahora estoy viviendo en Belgrano al fin. Los dejé en paz a mis viejos, vivía gritando con las pelucas. No me fumaban más, no sabían qué hacer para echarme (sonríe).

– No creo, te deben extrañar. Tenés una hermana.

– Sí. Tengo una hermana más grande que estudia derecho, muy del qué dirán, muy correcta. Y yo todo lo contrario.

““YO ERA RUGBIER, TENÍA UNA VIDA TRADICIONAL, TENÍA NOVIA AUNQUE YO NO QUERÍA. LAS REDES ME AYUDARON A ROMPER”

– Más o menos hasta los 16 o 17 una vida, no hubo mucha transición.

– No, tuve un cambio muy repentino, siento que las redes me acompañaron mucho en eso. Como bien dijiste yo era rugbier, tenía una vida bastante tradicional, iba al club, tenía novia aunque yo no quería y las redes me ayudaron a salir de esa estructura en la cual yo vivía. Empecé a subir los videos con las pelucas, gritando, poniéndome maquillaje y eso me ayudó a romper todos los esquemas en los que vivía, desde el grupo de rugby hasta mi propia sexualidad. Yo salgo del armario con las redes, con un tema que se llama “Libre” aproveché para salir del closet.

María Laura Santillán Con Lucas Spadafora - “YO ERA RUGBIER, TENÍA NOVIA Y UNA VIDA TRADICIONAL HASTA QUE ROMPÍ LAS ESTRUCTURAS”

– ¿Cuántos años tenías?

– 18 recién cumplidos.

– O sea que ya te habías puesto las pelucas para los vídeos

– Sí, yo gay era desde que nací. El tema es que empezó a aparecer todo mi arte y mi sexualidad con los videos y con las pelucas. Estoy muy contento conmigo porque seguí adelante, porque si yo no hubiese seguido con los videos no estaría hoy acá parado o con mi identidad. A mí en el colegio me decían “no subas videos”, también mi familia o mis amigos y por suerte no los escuché. Siempre subí, en ese momento no era como ahora que todo el mundo trabaja en redes y quiere ser influencer. En ese momento las marcas no apostaban y el que estaba en redes era un boludo que hacía el ridículo.

– Que perdía el tiempo.

– Claro, medio que cagabas tu reputación, porque ¿cómo te ibas a dedicar a los videítos? Tenías que dedicarte a algo serio.

– No se ve sufrimiento, tus viejos te hicieron bien fuerte.

– Re. Y mis viejos me acompañaron mucho también, eso siento que es clave. Pero sí, también hubo sufrimiento, hubo todo un proceso. Yo empecé muy de chico, eso también hizo que se metieran en medio de mi proceso de encontrar mi identidad. ¿Quién era, a qué me quería dedicar? Cuando empecé en las redes no dije “quiero ser actor, quiero ser artista”, lo fui descubriendo así como mi sexualidad.

– Querías expresarte. ¿Y dónde estaba el sufrimiento?

– Con la exposición empiezan a suceder un montón de cosas. Tiene todo lo positivo, el amor de la gente, y su parte negativa, los haters, los malos comentarios, que te digan algo que te lastima en una edad donde no estás tan seguro. Hoy viene alguien y me dice algo y me lo paso por donde ya saben, pero en otro momento yo era mucho más vulnerable a esos comentarios .

– ¿Dónde estaba el refugio?

– Mi refugio siempre fueron mi familia y mis amigos. Y la gente que está más allá de la fama.

– ¿Hay amigos de ese tiempo hoy? ¿Del Lucas del colegio secundario?

– Hay amigos, pero hubo mucha limpieza también. Me sirvió mucho también conocer otro círculo, conocer gente que se dedicaba al arte, que se dedicaba a los medios. No solo por la carrera sino por el tipo de cabeza, donde yo vivo realmente el pensamiento es muy cerrado.

"Mi refugio siempre fueron mi familia y mis amigos. Y la gente que está más allá de la fama", dijo Lucas Spadafora (Fotos de Candela Teicheira)

– ¿Es verdad que ibas a ser médico?

– Yo iba a ser médico, después no fue que pasó. Llegué a la universidad, pero ¿adivina cuanto fui? Diez días (risas). No era para mí. Me encanta la medicina, pero me fui para otro lado.

– Sos muy intenso, muy apasionado. En tus videos hay mucho grito, mucho llanto. Al principio es fuerte.

– La gente o me quiere o me odia. No hay un punto medio. Pero tengo un humor muy histriónico, muy absurdo, que es para la gente que lo consume.

“CUANDO ERA CHICO LLAMABAN DEL COLEGIO A MIS VIEJOS PORQUE YO ME PONÍA LOS DISFRACES DE PRINCESITA”

– Ese eje del humor y del absurdo te acompañan en los dos Lucas.

– Eso es parte de mi esencia. Siempre grité, Siempre fui muy showcero, siempre me encantó disfrazarme, desde chiquito. Pero de chiquito me cortaban mucho las alas con eso. Cuando era chico llamaban del colegio a mis viejos porque yo me estaba poniendo los disfraces de princesita, todas esas cosas te van cortando un poco las alas.

– ¿Llevabas el disfraz en la mochila?

– Había un baúl de disfraces como en todos los jardines y yo agarraba. Eso era motivo de llamar a mi vieja y decirle: che, hay algo mal con Lucas.

María Laura Santillán Con Lucas Spadafora - EL COLEGIO LLAMABA A MIS VIEJOS PORQUE YO ME PONÍA DISFRACES DE PRINCESITA. ‘HAY ALGO MAL CON LUCAS’, DECÍAN

– El colegio llamaba a tus padres.

– Y les decía: se está poniendo los vestidos.

– Muchas veces los chicos se ponen y se intercambian.

– Claro, porque están jugando.

“SON COSAS QUE TE VAN MARCANDO. SE CREEN QUE PORQUE EL CHICO ES CHICO NO ENTIENDE”

– Todo eso lo recordás.

– Todo eso lo recuerdo, sí, y son cosas que te van marcando. Uno cree que porque el chico es chico, no entiende lo que nosotros hablamos con otro adulto y uno entiende todo. Cuando yo llegaba a casa, además, mi mamá me daba una charla. “Me llamaron del colegio, ¿qué te está pasando? No tenía por qué darla.

“MIS VIEJOS ME HAN PEDIDO DISCULPAS, PARA MÍ FUE MUY SANADOR”

– Tus viejos, que son tan gambas con vos, en algún momento deben haberse sentido muy mal, cuando tomaron conciencia de cómo sos y qué mensaje te pasaron.

– Y también siento que a veces faltaban herramientas para acompañar a alguien con otra sexualidad o con otra manera de ver el mundo. Tuve ese momento, que para mí fue muy sanador, en que mis viejos me han pedido disculpas. Por ejemplo, yo siempre quise hacer comedia musical y hoy en día por suerte me puedo dedicar a eso, pero toda la vida pedí ir a comedia musical. Entonces, ¿por qué no me llevaste? Hasta que un día me llamaron y me dijeron: perdoname, no te llevaba porque solo iban las mujeres y era mal visto. No quería que te burlaran, no quería que te dijeran nada en el colegio. Muchas veces los padres para cuidarnos, hacen estas cosas. Pero fue lindo y sanador que de grande me hayan podido decir: hice esto y estuve mal. Se agradece.

– ¿Porque también están aprendiendo con vos, o no?

– Obvio, yo hoy más grande también los entiendo. Yo no puedo ni cuidar a mi gato, imagínate con un niño… dándole valores, enseñanzas de vida. Cada uno hace lo que puede.

“UNO SALE DE LA CAPITAL Y EL PENSAMIENTO ES MUY CERRADO”

– Los padres aprendemos con los hijos.

– Sí, totalmente, eso es algo que agradezco de mis padres. Siempre tuvieron miedo a la burla o que me jodan, más que nada que no me lastimen a mí. Pero siempre que yo les fui con una cosa loca me dijeron: ¿querés esto? Vamos con todo. Desde los videos: “te compramos la cámara, te compramos las luces”. Quiero ir a una radio, decía, y me llevaba mi abuela. Más allá de si ellos querían o si estaban de acuerdo o no, siempre me acompañaron.

"Una vez que conocí el drag, me cambió un montón de cosas de la cabeza", contó Lucas Spadafora en entrevista con María Laura Santillán

– Son de Bella Vista además, que es un lugar muy tradicional, padres abiertos en el fondo.

– Recontra, uno sale más de la Capital y va a la provincia y suele ser así, el pensamiento es muy cerrado. Y además quiere quedar bien con las otras familias, pertenecer. Pero por suerte mis viejos ya lo soltaron. Siento que es algo que hacían como una bajada de la sociedad.

“UNA VEZ QUE CONOCÍ EL DRAG ME CAMBIÓ LA CABEZA. FUE COMO SALIR DEL ARMARIO POR SEGUNDA VEZ”

– ¿Cómo fue meterse en el mundo drag? ¿Cuándo empezó?

– En 2021 me llamó una amiga que trabajaba en un boliche de drag. Yo siempre hice personajes vestido de mujer, me encanta, y dije, ¿por qué no? Y una vez que conocí el drag, me cambió un montón de cosas de la cabeza. Me encantó porque es un personaje no tan absurdo y tan bizarro como lo que yo hago en Instagram, sino que es una mujer empoderada.

– Cuando vos en Instagram te ponés un par de tetas ¿ahí te montas de drag?

– Me da mucha gracia vos diciéndome esto, te imagino viéndome las tetas en Instagram (risas). Sí, las tetas y todo eso lo uso como un recurso de humor. A mi drag no la veo tan graciosa, la veo para el escenario y para mostrar todo lo increíble que tiene una mujer. El drag es realzar las facciones de una mujer, no lo uno con el humor. Son dos personajes distintos.

– ¿Qué significa que “te disparó un montón de cosas”? ¿Qué te pasó?

– Fue como salir del armario por segunda vez. Yo ya había salido del armario, ya era gay. Otra cosa es cuando después le salís a tus padres con: “me quiero vestir de mujer y quiero hacer arte drag”. Fue de vuelta volver a enfrentarme con la sociedad, con lo mismo pero con algo distinto. De vuelta a salir a decir: yo soy esto.

María Laura Santillán Con Lucas Spadafora - ‘ME QUIERO VESTIR DE MUJER Y HACER ARTE DRAG’, LES DIJE A MIS PADRES, FUE VOLVER A ENFRENTARME CON LA SOCIEDAD

– ¿Un mundo más criticado es el mundo drag, decís?

– Sí, no solo más criticado, sino también hay muy poco trabajo, es muy poco respetado. Se cree que es un trabajo que no lleva nada de tiempo y lleva muchísimo tiempo, talento, inversión, no es que cualquiera lo pueda hacer. Y siempre está ligado al tema de la prostitución y no es lo que lo que representa.

– ¿Te conectaste con el lado femenino?

– Sí, recontra, encontré un lado femenino mío increíble, que tuve escondido mucho tiempo porque imagínate que en Bella Vista no hacía drag.

– Es parte de tu identidad. Soy gay, soy drag y no sé cuántas otras cosas más.

– Total. En un momento yo tenía esto de definirme, ¿qué soy? Y después dije: no soy drag ni soy lo otro, soy Lucas y hago drag, también hago humor, también puedo cantar, un montón de cosas, de mi identidad, de mis facetas. Tengo muchas facetas.

“SOY MUY DE LA PAREJA TÓXICA, POR ESO ESTOY SOLTERO.”

– Te escuché decir que te metés o te atrapan las parejas tóxicas.

– Jajajajajaja. Sí, es que la pareja tóxica es de dos, no me puedo hacer el boludo. Después de mucha terapia uno trata de salir de donde va siempre, pero soy muy de la pareja tóxica. Por eso estoy soltero también. Antes que estar en la pareja tóxica, prefiero estar solo.

– Estás solo.

– Sí. Ni me lo digas. Hace demasiado.

“MI ENERGÍA ESTÁ PUESTA EN MI LABURO. CUANDO ENCUENTRO TIEMPO ES UN CHABÓN DE MIERDA ENTONCES, PARA QUÉ?

– ¿Eso tiene que ver con la pareja tóxica o con no tener tiempo?

– Ambas. En este momento mi energía y mi libido están puestas en mi laburo y en todas las oportunidades que se me está dando este año. Y cuando encuentro tiempo es un chabón de mierda. Entonces, ¿para qué? Prefiero seguir trabajando.

"El tóxico busca a alguien vulnerable que esté necesitando ese falso amor y así se arma un círculo tóxico medio adictivo", explicó Lucas Spadafora

– ¿Cómo describimos a un tóxico? ¿Hay una descripción que puede abordarlos a todos?

– Sí, no solo se ve en una relación de pareja. Podés tener un amigo tóxico, una madre tóxica... Es cuando el vínculo te drena.

– ¿Son demandantes? ¿Son manipuladores? ¿Uno se pone demandante o manipulador?

– Suele ser un poco de ambos. El tóxico busca a alguien vulnerable que esté necesitando ese falso amor y así se arma un círculo tóxico medio adictivo. Si uno tiene un apego ansioso, necesita que el otro confirme que te quiere y el otro desaparece. Cada vez que viene y te da un poquito de cariño te sube la serotonina, te suben un montón de neuroquímicos y después te hace el vacío. Empezás de vuelta a necesitar ese subidón que te genera esa persona y así entrás en un ciclo del cual no podés salir.

“FUI EL ANSIOSO DE LAS PAREJAS. EL QUE DICE: NECESITO QUE ME RECONFIRMES QUE ME QUERÉS”

– Es de a dos, pero siempre uno ocupa un rol. ¿Sos el que aparece y desaparece o sos el que se queda esperando?¿Vos cuál sos?

– Yo soy el que se queda esperando. Qué triste. Por suerte ya no. Hay que hacer terapia, chicos, ésa es la realidad. En mi caso, siempre fui el ansioso, el “necesito que me reconfirmes el amor, que me querés”, eso es una falta de amor propio. ¿Por qué necesito que me estés reconfirmando que me amás? Con el laburo de terapia me di cuenta de que estaba buscando en otro algo propio que me faltaba. Después decís: no necesito que nadie me venga a reconfirmar nada porque me amo.

– “Hasta que no tenga bien firme la autoestima y el amor propio, mejor no tengo pareja”.

– Es que es muy difícil dar amor cuando ni siquiera te lo podes dar vos.

– ¿Estás haciendo terapia o tampoco hay tiempo?

– Sí, la terapia, la terapia no se deja, la terapia firme siempre.

– Tenés miles de oportunidades hoy. De todo lo que hacés, ¿de qué vivís?

– ¿De qué viven? (risas) En este momento primero vivo de Patria y Familia, vivo de las redes sociales, ése siempre fue mi mayor ingreso y mi laburo oficial. Ahora estoy haciendo mi espectáculo “¿Quién C#@T4 soy?” todos los sábados y próximamente nos vamos a ir de gira. Esos son mis ingresos, de eso vivo, de todo lo que trabajo. Es muy difícil llegar a que las marcas apuesten a uno, a que empiecen a poner plata en tu perfil. Hoy en día trabajo con varias marcas, pero en un principio fue salir a buscar a que apuesten por vos.

– ¿Tenés un equipo que te graba y que edita o lo hacés vos?

– Hoy en día tengo las ideas que salen todas de mí, tengo un equipo que me ayuda a grabarme y el equipo comercial que es Vanesa Pelizzeri, justamente, que se encarga de las marcas.

"Hice una gran inversión en mi espectáculo y todavía estamos recuperando, así que vengan", dijo Lucas Spadafora

– Y tengo empleados…

– Y tengo empleados (risas). Todo mi show lo hice todo de cero, ahí me di cuenta lo difícil que es producir un espectáculo. Yo no quería que viniera un productor a decirme: te ponemos una sillita y hacé lo tuyo. Quería la escenografía que yo quería, con la producción que yo quería y dije: invierto yo. Y me puse a producir el espectáculo, por suerte nos está yendo bien.

– ¿Pusiste la plata?

– Todo. Hice una gran inversión en mi espectáculo y todavía estamos recuperando, así que vengan. Pero feliz de tener mis propios proyectos y no depender siempre de alguien de más arriba.

“MI ABUELA ME MANDA COSAS Y COSAS CONGELADAS QUE ME MANTIENEN VIVO”

– ¿Qué comés si no tenés tiempo para nada?

– Mi abuela me manda cosas y cosas congeladas que me mantienen vivo.

– Las viandas de la abuela.

– Las viandas de la abuela. Tengo mi freezer, ya no entra más nada. Sopa, de todo un poquito. Al freezer y a la freidora eléctrica.

– ¿Le dedicas tiempo después a tu abuela?

– Sí, obvio, mucho. Todos los fines de semana voy para Bella Vista y la visito.

– De golpe vimos a “Patria y Familia” con un conflicto.

– Una semana tremenda en “Patria y familia”.

– Guido Süller, que trabaja también en Patria y Familia, personaje histórico de la televisión, planteó una serie de conflictos.

– El conflicto está, nosotros nos cagamos de risa. Con Guido tenemos una gran relación, nos enteramos como todos ustedes, viendo LAM. Son percepciones de él.

– Fue a hacer su performance.

– Claro, es lo que hace él. Nos dijo: me están pidiendo mucho, soy la persona más mediática del mundo. Nosotros lo entendimos y nos divertimos con eso.

– No es que hay internas, no se lo toman en serio.

– Es que realmente tenemos un gran grupo. Lo que hace que al programa le esté yendo bien es que la gente consume la sinergia que se genera entre nosotros. Por eso llamó la atención cuando salió Guido con todo esto. Fue: ¿en qué momento sentiste todo esto? Él volvió al programa y fue como si nada.

– ¿Pidió disculpas?

– Pidió disculpas, el segundo día.

– ¿Ya pasó? ¿Ya está? ¿No va a haber más?

– Nooooo, va a haber más. Para mí, sí, aún queda medio año todavía. Yo creo que es parte de él, de su personalidad.

– Pasan cosas muy locas en el programa, vos hacés unos móviles totalmente delirantes. Y muchas veces hablan de temas serios

– Es como que desvariamos todo el tiempo, pasamos del absurdo absoluto, yo saltando en tetas o haciendo un móvil, a temáticas profundas.

– Conseguiste que todos los integrantes se draguearan, conductores y productores.

– Eso fue increíble, llevar el drag a un lugar con tanta llegada fue hermoso. Llevar esa parte de mí que guardaba para el boliche donde trabajaba, pero que no salía en mis redes.

"Es como que desvariamos todo el tiempo, pasamos del absurdo absoluto, yo saltando en tetas o haciendo un móvil, a temáticas profundas", detalló Lucas Spadafora.

– ¿Cómo hiciste para convencerlos?

– Ellos son más fáciles… Eso es lo que tiene el grupo, tiene ganas de seguir creciendo y de darlo todo, se copan en todo.

– Es un mix rarísimo.

– Es como un ZAP del 2024, el de Polino.

“PATRIA Y FAMILIA ES BIZARRO Y ESO ES LO LINDO DEL PROGRAMA. ES COMO UN EXPERIMENTO SOCIAL”

– ¿Describirías Patria y familia como bizarro?

– Sí, y no lo digo con una mala intención. Es bizarro y eso es lo lindo del programa. Podemos estar todos vestidos de banana hablando de adicciones o de algo serio.

– ¿Se cuentan intimidades o es una relación profesional?

– Cuando termina el programa nos vamos a merendar juntos. Somos un gran equipo y eso también es re lindo, ir contento a trabajar o estar contento con el grupo de personas que te toca. Sabemos que te puede tocar gente con la que no te llevas y es un parto.

– ¿Les contás si saliste con alguien el día anterior?

– Obvio. Puro chisme.

– ¿Tenés ganas de estudiar?

– Empiezo a crecer en las redes y veo que hay que estar preparado porque ¿cuántos influencers hay? Tenés que tener con qué mantener a la gente que decidió seguirte, no es simplemente pegar un viral. Inmediatamente empecé canto, baile y actuación al mismo tiempo porque me empezaron a llegar proyectos para los cuales yo no estaba preparado. También me curtió mucho el hacer, estar en el “Cantando por un sueño” con 19 años, con el Chato Prada enfrente pidiéndome cosas o peleando con Nacha Guevara. Todas esas cosas me plantaron.

– Recuerdo cuando hacías vivos desde la casa de tus viejos durante la pandemia .

– Eso fue una locura, 95 000 personas teníamos viéndonos en un vivo de Instagram. Fue en cuarentena con Lizardo Ponce, yo imitaba el “Bailando por un sueño”. La gente estaba en su casa, sobreviviendo, como todos nosotros y surgió eso.

– En tu casa de Bella Vista con tus viejos ayudándote con las luces. Se los veía pasar por atrás.

– Era la cuarentena total, no se podía ver a nadie y yo contrataba un caño, contrataba efectos. Una vez prendí una bengala dentro del baño, casi morimos todos.

– Con una familia que te ayudaba.

– Que se suma a mis locuras. De algún lado yo habré sacado mi locura. Era un momento donde la gente también estaba tan mal que una risa se agradecía mucho. Hasta el día de hoy viene gente y me dice: me salvaste la cuarentena. Es re lindo saber que ayudaste a alguien a pasar un momento con una risa, todos estábamos tan mal.

– Recuerdo también el momento en que imitaste a Nacha Guevara y se armó un gran lío, incluso te dejaron de seguir miles de personas.

– Sí, era mi primera experiencia en televisión, no sabía manejarme en nada. Fue muy fuerte también ver como mi trabajo se veía afectado. Para la gente perder un seguidor no es nada, pero en ese momento perdí 250.000 seguidores, y era mi trabajo. Estaba trabajando en la televisión, pero mi trabajo era en las redes. En ese momento sufrí mucho.

"Hasta el día de hoy viene gente y me dice: me salvaste la cuarentena", contó Lucas Spadafora

– ¿Qué les pasó a todos los seguidores que se fueron? ¿Sintieron que te estabas burlando de una enfermedad?

– Sí, totalmente. Se empezó a armar una bola que yo no podía frenar. Primero, porque no tenía lugar en el programa ni en la televisión como para que se escuchara mi palabra. Sin duda estábamos jodiendo y fue un chiste que no está bueno, pero en ningún momento estábamos hablando de todo lo que se generó después. Se agarró ese pedacito de Instagram y se empezó a decir una cantidad de barbaridades, que nosotros odiábamos a la gente con Parkinson. Para mí fue recontra angustiante no solo por el tema de los seguidores, sino por ver que estaban poniendo en tu boca palabras que no dijiste o cosas muy feas que no me representaban.

– La imagen era fuerte de ver, ¿no?

– Sí, la imagen era fuerte, pero no venía apuntada a una burla de enfermedades o todo lo que se dijo.

– ¿Cómo lo resolviste?

– Pedir disculpas por el chiste. Porque siempre hay lugar para pedir disculpas. Siento que todos estamos aprendiendo y más yo en ese momento, con 18 años, cumplí 19 en el Cantando. Decir: che, esto que hice fue una mierda o no fue la intención.

– Te retiraste un poco después.

–Sí, me retiré un poco porque fue mucha información para mi cabeza. Con la pérdida de seguidores y todo eso vino un ataque que no te das una idea, me decían cosas terribles. No solo en las redes, prendías la tele y veías el clip. Me preguntaba mi abuela: ¿por qué dijiste esto?

– Pero sos fuerte.

– Si, soy fuerte y también eso me hizo fuerte, me fue curtiendo. Y a todo esto, mis viejos siempre ahí firmes, me criaron con una personalidad para defenderme y para plantarme y eso me ayudó mucho en la vida.

“MI MAMA SE IMAGINABA LLEVÁNDOME AL ALTAR CON MI NOVIA. TENÍA QUE PROCESAR QUE ESE CUENTITO NO IBA A PODER SER”

– Cuando saliste del clóset tampoco se pusieron mal, ¿o sí?

– No. Sí hubo algo que me dijeron: es algo que tengo que procesar. Yo decía: cómo procesar? ¿Qué es lo que tienen que procesar? Con el tiempo te das cuenta que ellos tenían ciertas expectativas. Mi mamá se imaginaba llevándome al altar con mi novia, entendés? Eso tenía que procesar, que ese cuentito no iba a poder ser. Pero después lo procesó, dos días. Han venido a verme dragueado, me ayudan con todo. Mi pregunta en ese momento era: ¿qué es lo que vos tenés que procesar si yo estoy procesando? Después entendés que es un proceso de todos.

– ¿Qué pasó con esa novia?

– Esa novia terminó lesbiana, imagínate.

– ¿Es un chiste?

– ¡No! (risas)

– ¿Se volvieron a ver?

– No, lamentablemente no. Ella nunca entendió por qué yo no le era tan recíproco, después terminó de entender.

– Pero estuvieron juntos. ¿Cuánto tiempo?

– ¡Como tres años! Pero chiquitos, compañeros, no era una relación adulta.

– Pero eran amigos, estaban todo el tiempo juntos.

– Sí, nos amábamos. A mí ella me gustaba, pero no podía ir más allá de eso.

“A MÍ ME ENCANTAN LAS MUJERES. ME ENAMORAN Y TODO, NO COMPARTO MI SEXUALIDAD”

– “Nos amábamos”

– Sí. Claro, como amigos. Yo siempre digo: a mí me encantan las mujeres, me enamoran y todo. Después no comparto la sexualidad. Pero una mujer me parece hermosa, tanto que hasta voy y hago drag, ¿entendés?

– Me quede pensando que “Patria y Familia” después del programa Nico Occhiato, es el que más se ve de Luzu, ¿no?

– Sí, creo que estamos estamos ahí, un programa que no tiene ni un año.

– Se la tienen que creer, es mucha la gente que los está viendo.

– (risas) Sí, es una locura. Nosotros tampoco lo podemos creer, porque era un experimento social. Imagínate cuando nos presentan el grupo: Guido Süller, Lucas, Fede Pop, Anita Espósito y Cami Mayan. ¿Qué iba a salir de esa mezcla? Que haya perfiles tan distintos hace también tener cosas copadas para debatir.

– Es como un Gran Hermano, todos juntos y muy distintos.

– Edades, a qué se dedica cada uno… sin embargo fluimos y eso es algo que se da o no se da. Con nosotros se dio y nada lo queremos proteger a mil. Por eso Guido: ¡dejá de ir dando notas por ahí bardeándonos!

– Porque después vienen los teatros, explicale.

– Ojalá, para fin de año queremos hacer teatro.

“NO SE PUEDE DEFINIR QUIEN UNO ES PORQUE ESO VA CAMBIANDO”

– Y tu espectáculo sigue los sábados.

– Los sábados a las doce de la noche. Entradas por Plateanet, “¿Quién C#@T4 soy?”. Ahí hablo de todo esto, de mi época rugbier…

– De lo que se preguntan los adolescentes

– De todo ¿Quién soy? ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿Voy a tener una pareja feliz? Habla también de cómo los padres pueden acompañar eso. No se puede definir quién uno es, porque eso va cambiando.