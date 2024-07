Soy Mamarula: su humor como marca personal en las redes, los aprendizajes de la maternidad y cómo es volver a la soltería

Pilar Cabrera, conocida en las redes sociales como Mamarula, es una creadora de contenido argentina que se destaca en Instagram y en TikTok. Con una comunidad de más de 130 mil seguidores, su contenido se caracteriza por ser humorístico y por su estilo desenfadado y directo.

Pilar es actriz, humorista e influencer y en los últimos años logró captar la atención de un amplio público gracias a su carisma y a su capacidad para abordar temas cotidianos con un enfoque cómico y cercano.

Como madre de tres hijos, separada, cuenta cómo es volver a la soltería y a vincularse con hombres en un escenario que cambió drásticamente con la aparición de las redes sociales y las apps de citas.

Mamarula: “Estoy soltera y me escriben hombres casados”. (Candela Teicheira)

Coty Crotto: — ¿Cuál es tu estado civil?

Pilar: — Solterísima.

Mariana Gándara: — Soy muy seguidora de Pili y me gustó el enfoque que le dio a su separación. Lo vivimos con vos en redes, fuimos acompañando el proceso, las distintas etapas y lo que más me llamó la atención es que compartís el departamento con tu ex. Contanos cómo es eso.

Pilar: — El departamento familiar. Claro, los chicos siguen viviendo donde vivíamos todos, en su casa. Ellos nunca se mueven y los que nos movemos somos nosotros. Mi ex se alquiló algo, yo tengo un departamento -herencia de mi difunto padre- y cuando no me toca con los chicos voy a mi departamento y si me toca con los chicos, voy al familiar. Los chicos siempre están con uno o con otro y la pregunta no es ¿a dónde voy hoy? Sino ¿quién se queda?

Mariana Gándara: — ¿De dónde surgió esa idea?

Pilar: — Es una idea del papá de mis hijos. Me dijo: “Si nos llevamos bien, está todo bien, probemos esto a ver cómo funciona”. Para que no sea un baldazo de agua fría porque cuando se los contamos la primera pregunta del más grande fue esa: ¿a dónde voy a vivir? Y cuando le dijimos acá. Fue como un alivio. Es una cosa menos para ellos.

Coty Crotto: — ¿Cómo fue la separación? Porque es un momento muy complejo.

Pilar: — Sí, dura. Al principio, como toda separación, es un duelo. Es la sensación de que se perdió algo, pero la verdad es que fue todo tan charlado con él, siempre hubo muy buena comunicación, respeto entre nosotros, todo fluyó bien. Tal vez no estaba tan de acuerdo con esta decisión que yo había tomado, pero lo hablamos y me entendió. Fue difícil verlo mal porque lo quiero, lo adoro como padre de mis hijos, como persona, es como que el amor se transformó. No es que dejé de quererlo. Es mi familia y siempre va a ser mi familia por más que obviamente me peleo y me sigo peleando, pero ahora decimos: ¿quién se tenía que ir? Yo. Bueno, chau. Me voy.

Mariana Gándara: — Aparte ahora la única discusión en la que tenemos que estar de acuerdo es en los chicos, después allá vos. Ustedes igual no están en pareja ninguno de los dos, ¿no?

Pilar: — No, por eso. Es un momento. Después veremos cuando vaya avanzando se verá cómo lo resolvemos. Ahora es esto, funciona bien y vamos por acá.

Pilar tiene una comunidad de más de 130 mil seguidores en las redes sociales.

Vincularse

En el desafiante mundo de las citas, Mamarula reveló ante Coty y Mariana sus experiencias recientes y anécdotas que le dejaron algunos encuentros. ¿Sirven las apps? ¿Qué tipos de vínculos se buscan hoy en día?

Coty Crotto: — ¿Cómo fue volver a ser soltera?

Pilar: — Fue muy divertido. Es muy divertido.

Coty Crotto: — ¿Usas aplicaciones?

Pilar: — Voy y vuelvo de las aplicaciones. He usado. He salido con muchachos por las aplicaciones. Me he divertido mucho, pero porque me río de la situación de ¿qué hago acá? Pero estuvo bien. Está bueno. Me divierte mucho de reírme de las situaciones. No me quedo en casa, voy y de ultima si no me gusta vuelvo. Banco las aplicaciones.

Mariana Gándara: — ¿Te pasó que te reconociera alguno por tu trabajo, por las redes?

Pilar: — No, por suerte no.

Coty Crotto: — ¿Alguna mala experiencia o bizarra que te haya pasado en esas citas?

Pilar: — Se han asustado mucho cuando les conté que tengo tres hijos. La charla iba bien y cuando me preguntaban vos qué hacés: “Bueno, tengo tres hijos” y de pronto era como: “¡Ay! me sonó el timbre” (risas). Y chau. ¿Es un peso tener tres hijos? Espero que no, pero primero conoceme a ver si tengo hijos mamidependientes que los tengo que llevar a todos lados.

Mariana Gándara: — Depende también si quiere o no tener más hijos porque por ahí él no quiere y el hecho de que vos ya hayas cumplido ese proyecto, los pone en igualdad de condiciones…

Pilar: — O, al revés, si quiere tener hijos. Yo no cierro nunca las puertas.

Coty Crotto: — ¿Querés tener más hijos?

Pilar: — Yo siempre quise tener 6. Siempre me encantaba. La verdad es que estoy disfrutando mucho de mis hijos, disfrutando mucho de mí también.

Coty Crotto: — ¿Crees en la monogamia?

Pilar: — Sí, creer creo. Creo que hay muchas personas que pueden ser monógamas. Yo creo que no sé. Ahora digo es difícil y no sé si tengo ganas. Ya lo fui. Pero me gusta esta libertad. Obviamente, estar con una persona y estar a full es lindo. Todavía no me pasó. Sí con mi ex. Pero enamorarme de nuevo y decir: “Quiero a esta persona y solo a esta persona no me pasó”.

Coty Crotto: — ¿Tenés ganas de que te pase o te divierte más ir picoteando?

Pilar: — Por ahora, me divierte picotear. Pero también tengo ganas de estar con alguien. Es lindo. Todo tiene su lado bueno y su lado no tan bueno. Al principio cuando me separé dije: “Nunca más me caso ni me pongo de novia”. Y ahora estoy como: “Che, estaría bueno cucharear con alguien”.

Mariana Gándara: — Nunca digas nunca (risas). ¿Qué cosas ya no negocias en los vínculos?

Pilar: — Que me falten el respecto, que me hablen mal, que me ninguneen. Eso de te contesto y no te contesto o que en mi casa me dejen las cosas así no más. Estamos grandes ya. No voy a ser mamá de alguien. Ya tengo tres hijos, con eso ya cumplo mi cuota de maternidad. Es poner un límite.

Coty Crotto: — ¿Cómo son las vacaciones y las fiestas?

Pilar: — Por ahora todos juntos. Para los chicos está buenísimo y para nosotros también porque yo tampoco sé si me iría dos semanas con los pibes sola. Funcionamos como equipo.

Mariana Gándara: — No hay fórmulas. Cada familia es un mundo. Se hace lo mejor que se puede y lo mejor que resulta.

Pilar: — Si tuviera que decir una fórmula es: prioridad a los chicos. Nosotros hemos hecho un montón de consultas con terapeutas y especialistas en la etapa de los chicos. Cuando nos separamos, antes de contarles a los chicos, fuimos primero a una terapeuta. Le dijimos: “¿Cómo encaramos esto? ¿Qué decimos? ¿Qué no decimos?”. Cortito y al pie. Nos separamos, nos queremos y vamos a seguir siendo familia. Y después que ellos procesen y van a preguntar. Nos dijeron: “Tengan todo claro lo que van a contestar”. También es fundamental en cada etapa entender qué necesitan de nosotros y saber qué le pasa, qué quiere.

“Cuando me separé el amor se transformó, somos familia y funcionamos como equipo”, reflexionó Pilar. (Candela Teicheira)

Soltería

Después de 10 años de estar en pareja, Pilar volvió a reencontrarse con espacios propios de su vida más allá de la maternidad que le permitió ver las situaciones desde otra perspectiva. ¿Cuáles fueron las experiencias que tuvo y qué límites no permite sobrepasar?

Mariana Gándara: — ¿Cómo es para vos hoy la soltería? ¿Cómo está ese universo?

Pilar: — Está jodido. Ustedes deben pensar que por Instagram me escriben un montón de hombres, pero nadie. Nadie de nada. El año pasado me pasó de conocer a alguien y me decía: “Vos debés tener por Instagram un montón de chabones que te escriben”. No, nadie.

Coty Crotto: — Pero en las aplicaciones sí.

Pilar: — Sí, son una herramienta. Ahora no la estoy usando por esto. Porque no me quiero sentar con un desconocido a contarle de mi vida, me da fiaca y aparte porque es invierno también me da fiaca. No tengo ganas de salir.

Mariana Gándara: — ¿Por qué sentís que está difícil el mercado, por decirlo de alguna forma?

Pilar: — Hay mucho emparejado. Me encantaría tirar una bomba, pero…

Coty Crotto: — Tirala.

Mariana Gándara: — Tirala y que se pudra.

Pilar: — Los que más me buscan o me pueden buscar son hombres casados y de novios, chicas. Yo necesito verbalizarlo porque no lo puedo creer. El casado o de novio te dice directamente: “Voy a tu casa, esto o lo otro”. El soltero nada. Le da miedo escribirte porque tenés mucha personalidad o porque bla, bla.

Mariana Gándara: — ¿Sentís que las mujeres con personalidad espantan?

Pilar: — Escuché mucho eso, me revienta escuchar eso. Que mal que estamos, realmente. Creo que una mujer con mucha personalidad al lado necesita un hombre super seguro, entonces lo que no hay es hombres seguros, hombres con todo bien puesto, hombres que van al frente.

Mariana Gándara: — ¿Y qué te escriben?

Pilar: — Piden alguna fotito o mandan foto de ellos, no de las partes (risas). Yo me re divierto, queda ahí todo. Me muero de risa que es parte de lo que yo soy también, me río mucho de mí entonces me tomo todo con humor.

Coty Crotto: — ¿Y por qué son los hombres casados los que te encaran?

Pilar: — Qué se yo. Habría que preguntárselo a ellos. Igual, quédense tranquilos que no los voy a quemar (risas). No soy mala.

Mariana Gándara: — ¿Cuál es tu postura antes eso? ¿Te importa o salís igual?

Pilar: — No, yo no. He salido. Perdón, pero cuando me separé estaba que venga lo que venga. Ahora no. Me río cuando me escribe el casado. Son procesos y momentos. En ese momento tal vez sí, pero ahora no.

Mariana Gándara: — ¿Cómo te das cuenta que están casados y qué te dicen? ¿Sos stalker?

Pilar: — Y sí, obvio. ¿Quién no es stalker? Soy influencer, soy muy stalker. La tengo muy clara de stalker y sí lo ves. Ves la fotito de la familia…

Coty Crotto: — ¿Crees que es un tema de edad, de la mediana edad?

Pilar: — Creo que los más jóvenes vienen como más seguros. Los de 28 o 30 años. Me encantan. Yo tengo 38 años.

Coty Crotto: — ¿Y te gustan los más chicos?

Pilar: — Sí. Hay un prejuicio con eso. Estamos acostumbradas a que el hombre nos lleve más edad y está mal para nosotras: somos unas roba cunas. Y a los más chicos les encantan las mujeres seguras.