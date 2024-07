Chloé Bello: “Por culpa de los medios viví un circo totalmente diabólico”

Somos Todas - Chloe Bello

Chloé Bello es una modelo argentina que ganó notoriedad no solo por su carrera en el mundo de la moda, sino también por su relación con el músico Gustavo Cerati, fallecido en 2014.

A los veinte años, Chloé ya tenía una carrera sólida en el modelaje. Trabajó en París desde los 18 años y se codeó con grandes de la moda como el diseñador Giorgio Armani, el fotógrafo Bruce Weber y los directores de cine Oliver Stone y Abel Ferrara.

Sin embargo, el entorno glamoroso pero a menudo exigente del modelaje la hizo reconsiderar sus prioridades. Estudió actuación en Los Ángeles y en Nueva York; y estas experiencias le permitieron cumplir uno de sus sueños y colaborar en proyectos cinematográficos.

Después de estar más de 10 años viviendo y trabajando en el exterior, volvió a Argentina con el objetivo de reconectarse con sus raíces, “amigarse” con Buenos Aires y seguir avanzando en su carrera profesional.

“Me fui porque los medios me estaban volviendo loca y me hicieron muy mal”, admitió la modelo.

Mariana Gándara: — Estás viviendo en Argentina

Chloé: — Estoy viviendo acá hace un año y medio ya. No lo puedo creer. Nunca estuve tanto tiempo acá. Llegué en marzo del año pasado y me quedé. La verdad que senté cabeza estoy por primera vez en mi vida quieta en un lugar.

Coty Crotto: — ¿Y en qué andás?

Chloé: — Viví toda mi vida afuera. A los 22 me fui y es como que nunca volví. Venía por ahí dos semanas y me iba. Estaba como un poco peleada con la ciudad, pero bueno también necesitaba trabajar, me gusta viajar, me costaba mucho quedarme en un solo lugar, entonces fueron pasaron los años y uno de a poco empieza, no sé si extrañar es la palabra, pero querés como tocar raíz un poco devuelta con tu familia, tus amigos, ver qué está pasando acá porque también pasan cosas. Vine, volví a trabajar de modelo, cosa que lo había abandonado un poco, me había tomado un año sabático bastante largo.

Mariana Gándara: — ¿Por qué?

Chloé: — No sé por temas personales dije: “Basta, me cansé”. No digo que me había jubilado porque en un momento se dijo eso. Pero es un poco exagerado. También hoy en día las modelos tienen 17, 18 años, entonces hay una diferencia.

Mariana Gándara: — ¿La sentís esa diferencia?

Chloé: — Yo estoy contenta conmigo. Obviamente, hay cosas que ya no hago porque no voy a estar en culo en una pasarela. No porque esté mal sino que no me hallo. No tiene que ver con la edad. ¿Mirá Graciela Alfano?

Coty Crotto: — ¿Te habías peleado un poco con el modelaje?

Chloé: — Sí, un poco sí porque fue un rubro que a mí me costó mucho.

Coty Crotto: — Tiene un lado B que no se suele contar, ¿en qué lo padecías vos?

Chloé: — El hacer caso me costaba muchísimo las producciones, las fotos, los desfilo por ahí son un poco más relajados, pero todo lo que es fotos, campañas y lo que existe hoy que se llama e-commers, que son los catalogos en lo que tenés que hacer por ejemplo 25 fotos en un día y en cada una te piden que sea como la tapa de Vogue y llega un momento en el que no podés más. Te piden: “Saltá, posá, sonreí, abajo, arriba” y muchas veces el trato es como si fueras un mono o un perro labrador al que le dan indicaciones. Te sentís una cosa. Tuve situaciones en las que dije: “Basta” y te sale de adentro. Es como te contraté, te exprimo hasta que revientes y no es así. Entiendo que el trabajo es así, pero hay maneras y maneras. Y hay gente que no tiene muy buenas maneras, especialmente en la moda. La moda es bastante jodida y afuera pagan bien, pero te exprimen hasta el último segundo. Entonces yo no me llevaba bien con eso y me alejé un tiempo.

Chloé: “El dolor no pasa, simplemente se cicatriza”

Buenos Aires y Cerati

En 2010, tras cinco meses de relación, Chloe estaba junto a Cerati en Venezuela en el marco de la gira solista del cantante por Latinoamérica presentando su disco Fuerza natural. Allí él sufrió el accidente cerebrovascular (ACV) que lo dejó en coma por cuatro años hasta su fallecimiento en 2014.

Este evento traumático impactó profundamente en la modelo, alejándola de Buenos Aires a raíz de la repercusión mediática que tuvo el hecho. Durante los años en que Cerati estuvo en coma, ella permaneció en contacto con su entorno cercano, a pesar de estar físicamente alejada.

Mariana Gándara: — Dijiste al inicio que te habías como peleado con Buenos Aires, ¿pór qué y cuál fue el motivo por el que te amigaste?

Chloé: — Me amigué que es lo importante y está buenísimo. Me peleé porque tuve una situación a los 22 años que, bueno es conocida, mi ex pareja falleció y fue muy muy duro para mí estar acá. Los medios me estaban volviendo loca, me hicieron muy mal. Fue una cosa espantosa realmente. Hoy por hoy estoy muchísimo más fuerte, lo puedo hablar. Pero fue muy difícil para mí.

Mariana Gándara: — Lo podés ver mejor a la distancia.

Chloé: — Sí, puedo ver que fue un circo totalmente diabólico de parte de toda la gente que opinó y habló demás en notas que salieron.

Coty Crotto: — Vos eras muy chica también.

Chloé: — Fue una cosa muy macabra. Era muy chica y me afectó muchísimo. Tenía 22 años y se me hacía muy difícil estar acá con toda esa situación. Siempre me gustó vivir afuera, viajar, entonces dije ¿qué hago acá en este nido de víboras? Bancándome todo lo que pasó. Por eso, es como que me peleé y dije: “A la mierda con toda esta gente”. Obviamente había muchísima gente que sí me quería y me apoyaba, pero es una situación muy fea, dolorosa y también trataba de meterme en otro mundo porque bien o mal escuchás la música, lo ves en fotos, no tenés tiempo para lutar tranquila y tener un poco de espacio.

Coty Crotto: — ¿Te fuiste sola?

Chloé: — Me fui sola. Después, me puse de novia con un chico un tiempo después que me hizo muy de ángel guardián porque yo estaba destrozada, en pedazos. Me hizo un aguante para poder salir de la psicosis esta que estaba sucediendo, que me llevó muchísimos años de terapia, de poder rearmarme porque realmente fue espantoso.

Mariana Gándara: — Y desde este lugar al que lograste llegar hoy, ¿qué significa Gustavo (Cerati) para vos?

Chloé: — Yo lo veo como un ángel guardián que tengo ahora. Uno de los recuerdos más lindos que tengo, que lo pude empezar a cicatrizar muy con el tiempo porque eso de que el dolor pasa y después se esfuma y que te dicen: “Todo pasa”. No, no pasa. Lamentablemente para mí no sucedió. No que es que no me duele más y ya está. Obviamente no es como el primer día que es como si te sacaran una tripa de adentro el dolor, pero lo logro ver con un poquito más de distancia, me cuesta un poco menos. Pero igual me sigue shockeando. Vivir en Buenos Aires para mí es shockeante porque tenés el recordatorio constante de algo que tratas de tapar y de olvidarte de la mejor forma, pero subís a un taxi está la música, tomás un café y está la foto en el bar, prendésla tele, está el documental. El otro día fui a la librería y me encuentro con los libros sobre él. Son partes que uno trata de dejar en el pasado porque sino duelen y los acarreas con vos toda la vida. Entonces, uno en algún momento tiene que decir: “Sigo adelante”. Porque tampoco merece que una chica que 22 años cargue todos sus 20 con algo tan pesado.

Mariana Gándara: — Es pasar un capítulo, cerrar una historia.

Chloé: — Porque no es lo mismo lutar a una persona que es un poquito más bajo perfil que a semejante monstruo.

Mariana Gándara: — Es como un doble trabajo…

Chloé: — Exactamente.

Coty Crotto: — Eras muy chica y pasaste muchas cosas, también te merecés también un poco de tranquilidad.

Chloé: — Yo siempre decía no quiero ni dinero, fama, un auto, yo lo único que quiero es paz mental. Era lo único que pedía en ese momento.

Mariana Gándara: — ¿Cómo sanaste? ¿Qué pasó para que te amigaras con la situación, con Buenos Aires?

Chloé: — Nada, tuve como un salta de fe. Dije: “Mandate, ya pasó mucho tiempo. No sigas teniendo miedo”.

Chloé: "Estuve siempre muy en contra de todo lo que es el Photoshop y los filtros"

Presión física y redes sociales

Mariana Gándara: — Con tu carrera de modelo seguramente te has topado con situaciones de exigencia física, ¿cómo ves la situación ahora y qué sentís con la presión en las redes sociales?

Chloé: — Yo lo hablé siempre esto. Estuve siempre muy en contra también de todo lo que es el Photoshop y demás. Veo las chicas en las redes, decí que ya soy una mujer y puedo aislarme un poco y mirarlo objetivamente, pero yo no me quiero ni imaginar las chicas de 15 años que miran todas fotos retocadas de minas con esos filtros, que están todas iguales. De hecho, se elevaron los casos de cirugía plástica por todo esto. Hablaba el otro día que hay chicas de 17 años, que más allá del tema de las lolas, que siempre existió en Argentina esto de que se las hacían desde muy chicas, ya están pidiendo hacerse nariz, pómulos, boca. Ya se están cambiando la cara a los 16, 17 años.

Coty Crotto: — ¿Te hiciste algo vos?

Chloé: — No, en la cara nunca me hice nada. La gente piensa que me operé la naríz, no sé por qué. La tengo grande, salí con la nariz de mi papá. No hay que ser perfecto, me muero del embole, tener rasgos que te definan.

Coty Crotto: — ¿Las lolas tampoco?

Chloé: — No, en un momento cuando tenía de 18 y estaba muy del tomate, y eso que no estaban las redes sociales, se me ocurrió hacerme la boca.

Coty Crotto: — ¿El hialurónico?

Chloé: — No, peor. No existía el hialurónico, era un relleno.

Coty Crotto: — No se te nota.

Chloé: — No, me lo saqué. ¡Me tuve que operar dos veces! Dos veces me tuve que abrir la boca. Me había quedado la boca como un pato. Me agarró una reacción alérgica. Porque andá a saber ¿qué me pusieron? Me tuvieron que dar un corticoide. Me arrepentí toda la vida. No hay que tocarse la cara, hay que ayudarse con vitaminas. Hoy en día hay un montón de cosas.

"En las redes sociales se dicen barbaridades", advirtió Chloé.

Mariana Gándara: — ¿Te afectan las críticas?

Chloé: — A mí me gusta vivir de una forma más libre. Pero acá es como que la gente tiene un constante de estar criticando, mirando, juzgando y es como agotador. Pasa en todas partes el mundo, obviamente, pero acá yo lo noto muchísimo más. También lo ves en las redes sociales. Las barbaridades que dicen. Me han atacado a mis perros el otro día. “Están pasados de pesos, qué horror”, me dijeron. Primero, son mis hijos, no te metas, segundo viven mejor que vos y que yo, comen como reyes, están perfectos, no te metas con mis hijos (risas). Y me ponía como una carita llorando.

Mariana Gándara: — Si te enganchás ahí, fuiste. Olvidate.

Chloé: — No, ni le contesté. Pero sí con todo esto de las redes todo el mundo es crítico de todo. Por eso, hay que ser muy cauteloso con todo eso.

Coty Crotto: — ¿Sos activa en redes?

Chloé: — Lo tengo que usar, pero me da fiaca. Hay que estar, es parte del laburo. Antes cobrabas por ser vos ahora es ¿cuántos followers tenés? Ahora todo pasa por ahí. Podésser Gisele Bündchen, pero sí tenés dos seguidores y no te contratan. Nuestra moneda hoy es eso.