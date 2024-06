Gimena Accardi: el tatuaje del que se arrepiente, el delivery en la casa de Messi y qué haría con un millón de dólares

Gimena Accardi es una reconocida actriz argentina que comenzó su carrera desde muy joven. Participó en series como Los buscas de siempre y Propiedad Horizontal, y en populares programas como Los simuladores y Kachorra. Su fama creció con papeles en Rebelde Way, Amor en custodiayAlma Pirata. En 2007, se destacó en Casi Ángeles como Malvina y en 2009 interpretó a la antagonista en la película Papá por un día.

En 2011, fue parte de la exitosa telenovela Herederos de una venganza y luego participó en Los únicos y Sos mi hombre. Entre 2013 y 2014, integró el elenco de Solamente vos. En 2016, protagonizó el musical El otro lado de la cama y años más tarde volvió a la televisión con Mi hermano es un clon. En 2020, actuó en Separadas, exitosa serie que fue interrumpida por la pandemia de Covid-19.

(Adrián Escandar)

Con Nicolás Vázquez se conocieron trabajando y llevan 17 años juntos como pareja. En 2016 se casaron en una playa privada en Mar del Plata, donde compartieron un especial momento con su familia y amigos.

Actualmente, ambos son parte de En otras palabras. La obra del inglés Matthew Seager, protagonizada por Gimena y Andrés Gil; bajo la producción y dirección de Nicolás Vázquez. Las funciones son de viernes a domingos en el Teatro Metropolitan.

“Es una historia de amor en la que ves a una pareja desde el día que se conocen, cómo van a travesando los años hasta que, en un momento, la vida se pone difícil y a uno de los dos le detectan una enfermedad, y ves cómo se acompañan hasta que son muy viejitos. Es muy hermosa”, expresó Gime.

Gimena Accardi, Andrés Gil y Nicolás Vázquez en la obra En otras palabras.

Pollo: — ¿Cómo es Nico como director? ¿Separan la relación del trabajo o es imposible?

Gime: — Sí, nosotros trabajamos mucho juntos en teatro, en televisión. Hicimos muchos trabajos juntos y trabajamos muy bien juntos por eso nos seguimos eligiendo. Yo ya lo había visto dirigir, no es la primera obra que él dirige, sus obras siempre las co-dirige y había dirigido completamente El Canasto, que era una obra para la que él había buscado todos Youtubers. Estaba Santi, su hermano, Maratea, BeluLucius, Sofi Morandi, gente que ahora explotó y yo te estoy hablando de hace 100 12 años atrás. Le iba bárbaro con esa obra y yo ya cuando lo había visto en ese rol me fascinaba su visión para dirigir siendo actor.

Pollo: — Si tienen una discusión ¿queda en el teatro o se dan esas conversaciones en el auto cuando vuelven a casa?

Gime: — Sí, queda ahí. Muchas veces pasa que hay una mini discusión laboral y queda ahí 100 por ciento.

Pollo: — ¿No queda un rencor?

Gime: — No y al revés también nos pasa que venimos ya con la discusión de casa, pero en el teatro se resuelve. Sobre todo cuando laburamos juntos. Muchas veces nos amigamos arriba del escenario, en escena mismo.

Pollo: — Se que no te gusta cuando dicen que ustedes son la pareja perfecta, ¿por qué? No se me ocurre otra…

Gime: — ¡¿Cómo qué no?! Messi y Antonella, por empezar. Me encantan Tripa con Flor Otero, tengo un montón, te puedo dar miles.

Pollo: — Pero ahí en un Top 3, entran.

Gime: — En Top 5. A ver, estamos hace 17 años juntos, entonces entiendo que estar en este medio durante tantos años nos posiciona como una pareja muy reconocible. Pero de perfectos, nada. Creo que sí que somos perfectos el uno para el otro, pero tenemos miles de errores, como cualquier pareja.

Pollo: — Esto está claro, pero los vemos de afuera y se nota que se quieren, se expresan cariño…

Gime: — Sí, en eso sí. Yo me veo como una re linda pareja, pero no me considero la pareja perfecta y no quiero poner tanta expectativa tampoco. Menos es más.

Pollo: — ¿Quién es el más cariñoso de los dos?

Gime: — Nico. Sin dudas. Yo soy un témpano. Es que hay que equilibrar. Yo considero que ahí está la base. Somos opuestos complementarios.

Pollo: — ¿Nico es como un labrador?

Gime: — Sí (risas). Es como un golden retriever. Es un cachorrito, mi vida.

“Con Nico no somos la pareja perfecta, pero sí somos el uno para el otro”, explicó la actriz.

Messi

Nico y Gime conocieron a Lionel Messi en 2012 cuando lo esperaron en un hotel para sacarse una foto con él. Para su sorpresa, él los reconoció y desde allí comenzó a forjarse un vínculo de amistad.

Con la sencillez que caracteriza al capitán y a su esposa Antonella Roccuzzo, Gime recordó una anécdota que vivió con la familia Messi hace algunos años cuando los visitaron en su casa de Barcelona.

Pollo: — Si van a Miami, ¿cenan con Leo y Anto?

Gime: — Desde que ellos están en Miami nosotros no fuimos para ahí así que no nos vimos, pero sí cuando estaban en Barcelona hemos compartido cenas en su casa. Yo particularmente siempre fui en modo chill, tranquila, buen onda, a conocerlos, a ver qué onda y ahí me di cuenta que eran unos copados bárbaros. Y ahí sí se empezó a armar como un vínculo más buena onda. Compartimos fiestas, casamientos, viajes a Rosario, mate, comida, delivery.

Pollo: — ¿Delivery? Es épico compartir eso con Messi y Anto. ¿Qué se pide unas pizzas?

Gime: — No, dijo: “Hay un restaurante argentino” y se pidió unas milanesas con papas fritas. Y llamó y pidió (risas).

Pollo: — ¿Esto en Barcelona?

Gime: — Sí, en Castelldefels.

Pollo: — Yo no puedo creer al tipo llamando al delivery

Gime: — Literal, él en persona.

Pollo: — Hola, te pido cuatro milangas. ¿Cuántas pido?

Gime: — ¿Napolitana? Sí, así (risas).

Pollo: — ¿Y cuándo llegó el delivery qué pasó?

Gime: — Comimos, en bandejitas, milanesas con papas fritas (risas).

Pollo: — Te digo. No debés tener ni te va a pasar nunca. Es la mejor anécdota que tenés. Cuidala.

Gime: — Puede ser (risas).

Tatuaje

Pollo: — ¿Te tatuaste de joven?

Gime: — Sí, viste que en nuestra época se usaba. Muy de nuestra generación tatuarse letras chinas. En un momento fueron furor los tribales, la letra china.

Pollo: — O la iguanita.

Gime: — A los 18 años, mi mamá se enferma y yo le digo: “Me voy a tatuar tu inicial con letra china”. ¿Para qué? ¿Por qué no me hice la “S”?

Pollo: — ¿Le dijiste al tatuador haceme la S en chino?

Gime: — Sí, me mostró un abecedario fake porque no existe como el español con la A, la B, la C. Yo señalé la S y dije con una estrellita. Me la hice, pasaron años, crecí y empecé a entender que no existía una letra que equivale a una letra en español. Una letra china no es lo mismo y empecé a averiguar. Aparte me la hice como en el borde de la cola, en una zona bastante baja, para que no se vea mi primer tatuaje. Como era actriz no quería en ese momento que me vean tatuada…

Pollo: — ¿Y qué quería decir lo que te tatuaron?

Gime: — Bienvenidos significa. En la cola me lo hice.

Pollo: — No te puedo creer (risas). ¿O sea te fuiste a tatuar la S por tu mamá y te puso bienvenidos?

Gime: — Sí, completamente sexual. Es terrible

Pollo: — Claro, bienvenidos es como decir pasen.

Gime: — Catastrófico.

Pollo: — Pero hay que denunciarla a esa persona.

Gime: — Le recomiendo a la gente que averigüen qué significan sus tatuajes porque toda nuestra generación hizo la misma boludes.

Pollo: — ¿No te lo vas a cambiar?

Gime: — No, ya está. ¡Bienvenidos!

Números

Gimena se atrevió al cuestionario y contó todo en relación al sexo, el dinero y los sentimientos. ¿Qué dijo?

Pollo: — ¿Hace cuántos días no tenés sexo?

Gime: — Ayer. Uno.

Pollo: — ¿Hace cuánto están?

Gime: — Hace casi 17 años.

Pollo: — ¿Cuál es el secreto?

Gime: — Tener un marido como Nicolás que quiere hacerlo todos los días. Yo puedo estar más tranqui, pero él como que lo necesita más.

Pollo: — ¿No se relaja?

Gime: — Le gusta.

Pollo: — ¿Qué fue lo más caro que te compraste?

Gime: — La casa.

Pollo: — ¿Más de 150 mil?

Gime: — Sí, donde vivimos con Nico.

Pollo: — ¿Cuántas veces lloraste en los últimos 30 días?

Gime: — Ahora muchísimo, no paro de llorar.

Pollo: — ¿Por qué?

Gime: — Por la obra.

Pollo: — ¿Te sensibiliza?

Gime: — No, tengo que llorar cuando actúo.

Pollo: — ¿Y por la vida? ¿Algo de emoción o de tristeza? No vale actuar.

Gime: — Soy una persona que no llora. Muy difícil de lagrimal. Mi miedo era que en la obra, done tengo que emocionarme mucho, no poder llegar a la emoción como requiere el texto y ahora ya hace un mes que soy una canilla. Toqué una tecla que… Pero sacando la actuación no sé. No lloro nunca.

Pollo: — ¿Cuántas bombachas tenés?

Gime: — Un montón.

Pollo: — ¿Por qué?

Gime: — Porque compro unos packs para usar para el teatro.Uso negras porque tengo justo que usar un vestido negro y encontré una bombacha muy cómoda y no puedo usar otra más que esa. Entonces me compro de ese estilo un pack que viene de a 12. Entonces, cada dos o tres meses me voy comprando un pack, entonces andá multiplicando. De esas tengo por millones. Y cuando se me van rompiendo, las voy tirando.

Pollo: — El elástico cansadito no va.

Gime: — No, aparte por nuestra profesión que nos cambiamos, estamos en el tiempo en el camarín. Yo al primer hilo que se sale, se va.

Gime sobre la familia Messi: "Cuando estaban en Barcelona hemos compartido cenas en su casa". (Adrián Escandar)

Juego del millón

Con una valija llena de dólares, el Pollo invitó a la actriz a comprar todo lo que le guste. El único requisito es que el dinero no puede ser guardado o donado. Puede utilizarse todo junto en una compra o en varias. ¿Qué eligió?

Pollo: — ¿Qué te gustaría hacer?

Gime: — A mí me gusta mucho viajar y gracias a Dios he viajado mucho y conozco muchos países. Con Nico hemos viajado mucho, pero si tuviera un palo verde, no sé cuánto, pero me elijo 20 amigos. Todos es business, por ejemplo, a Japón que no conozco.

Gime: “Con Nico trabajamos muy bien juntos y nos seguimos eligiendo”

Pollo: — Está caro ahora el business. Separemos 200 mil. Puede que salga un poco menos el viaje, pero si quieren ir mañana mismo les sale más caro.

Gime: — Bien. Ahora elijo hotel de lujo para los 20.

Pollo: — ¿100 mil? ¿Cuántos días van a ir?

Gime: — 10 o 15 días.

Pollo: — Vamos con 100 mil. Lo bien que van a vivir me da ganas de entrar en ese grupito.

Gime: — Buscaría restaurantes Michelin, mejor champagne, todo.

Pollo: — ¿100 más para comer? Te quedan 600 mil.

Gime: — Es que lo gastaría todo en viaje a la buena vida.

Pollo: — ¿Ahí mismo en Japón?

Gime: — No, dije Japón porque no conozco y es un sueño. Pero puedo ir a alguna islita linda. Maldivas.

Pollo: — ¿Otra vez los pasajes en business?

Gime: — Sí, siempre con champagne y todo.

Pollo: — 100 de pasajes, entonces. Es menos por la cercanía. Pero ahí los hoteles son all inclusive así que no gastas mucho más. ¿No querés comprar ropa?

Gime: — Sí, me los llevo a todos a una tienda. Iría a Chanel, unas carteras que tengo.

Pollo: — ¿Cuánto sale una cartera de esas?

Gime: — Y unos 10 mil, 20 mil dólares.

Pollo: — Entonces 100 mil en 10 carteras para todas. Te quedan 300 mil, ¿qué te gustaría relojes, autos?

Gime: — No, no me interesa mucho. No sé nada de autos. Le compro a Nico y me compro yo dos buenos autos. Un “mercho” para él y yo me compraría un Audi.

Pollo: — Te quedan 100 mil.

Gime: — Esto se lo doy entero a la familia de Nico para que vivan más tranquilos.

Pollo: — Se fue muy rápido todo. Pero bien gastados.

Gime: — Es el viaje de mi vida te digo (risas). Con 20 amigos, no te olvidas más. Un mes viajando Maldivas, Japón, meto todo lo que se pueda.

Mira la nota completa:

