Fernanda Raverta, precandidata a intendenta de Mar del Plata: “Soy la persona que puede hacer avanzar la ciudad”

Seguridad y Salud, los primeros dos temas que mencionó Fernanda Raverta a la hora de proyectar su gestión en la intendencia de Mar del Plata (Matias Arbotto)

Fernanda Raverta buscará convertirse en intendenta de Mar del Plata, luego de casi cuatro años de gestión en ANSES, área de trascendencia en la administración pública nacional. Su postulación adhiere a las dos listas presidenciales de Unión por la Patria: tanto Sergio Massa como Juan Grabois la tendrán como su única precandidata para la intendencia en la ciudad balnearia.

Los planes en caso de ser electa, su defensa a la gestión de Alberto Fernández “ha pesar de las dificultades”, su identidad kirchnerista y por qué la fórmula jubilatoria actual es mejor que la que generó una crisis social durante la gestión presidencial de Mauricio Macri, fueron ejes del diálogo con Infobae.

— ¿Por qué la decisión de volver a presentarte como candidata a intendenta en Mar del Plata?

— Bueno, porque creo que tengo mucho por aportar en la ciudad. Porque creo que he acumulado una experiencia enorme de gestión en estos años. Y porque creo que sigo teniendo una mejor propuesta para los marplatenses que la gestión que hace ocho años gobierna la ciudad y que esa propuesta tiene mucho que ver con hacernos cargo de los problemas, no contemplarlos sino resolverlos. Así que por eso quiero ser intendenta de la ciudad.

Entrevista a Fernanda Raverta por Luis Novaresio

— Diagnóstico de Mar del Plata hoy, tres temas que son esenciales para abordar.

— Seguridad. Viste que pareciera ser que la seguridad es un tema que se contempla pero no se resuelve. Bueno, yo creo que hay que tener una agenda para resolverlo. Mar del Plata ha retrocedido en términos de indicadores de hurto, robo, robo automotor, comercio... en todos los indicadores estamos peor. Salud. En salud hay una deuda pendiente importante en Mar del Plata, sobre todo en el primer nivel de atención que es de lo que se ocupa la Municipalidad. Las salitas como le dice la gente ¿no? Y creo que el otro tema es sostener una ciudad que pueda potenciar lo que ya tiene, lo que ya ofrece. Nuestra matriz productiva es muy diversa. Nosotros no solo vivimos del turismo, aunque el turismo es una actividad muy importante en nuestra ciudad, además tenemos el puerto. Además tenemos el cordón frutihortícola, la industria textil, la construcción. Mar del Plata es una ciudad que tiene una enorme potencialidad para trabajo todo el año, pero trabajo registrado. Acá también tenemos una deuda y creo que tenemos un programa para encararla.

Aunque las fuerzas de seguridad no estén a cargo del municipio, Raverta considera que se puede hacer una contribución desde la gestión local para brindar seguridad a los vecinos (Matias Arbotto)

— Hablaste del primer tema, seguridad, que comparto. Es seguridad y economía en el reclamo diario. La particularidad es que los intendentes en Argentina no son autónomos, salvo la Ciudad, no tienen policía propia. ¿Cómo crees que hay que abordar eso?

— Mirá, muchos me preguntan cómo voy a hacer para tener una agenda de seguridad si la seguridad es responsabilidad provincial y yo digo que cuando te eligen de intendente, en este caso de intendenta, tu agenda es el bienestar de tus vecinos y tus vecinas, el desarrollo de las familias que viven en tu ciudad. Y la seguridad es claramente la principal preocupación, por lo tanto pareciera una excusa decir a qué jurisdicción corresponde el problema de la inseguridad. Para mí las excusas son un problema porque yo creo de verdad que las cosas tienen solución, que hay que trabajar por supuesto, hay que poner compromiso, dedicación, horas de trabajo, muchas horas de trabajo. Por ejemplo, en Mar del Plata no hay ningún momento de formación para los agentes que van a la ciudad. Entonces, quienes tienen vocación de ser policías se forman en Ezeiza o en La Plata, y después no hay nada que les sume la impronta de nuestra ciudad. Por lo tanto yo creo que la policía tiene que tener un espacio de formación que sea local, que tenga que ver con la ciudad. Es una ciudad con características distintas. Nosotros en la última temporada tuvimos 4.200.000 visitantes. O sea, claramente es una ciudad distinta que requiere de una formación distinta. Creo, además, que hay que incorporar tecnología. Tecnología que funcione. Nosotros tenemos un déficit importante en términos de tecnología en la ciudad. Y creo que además tenemos que tener un diálogo interjurisdiccional ¿Para qué? Para que aquello que se planifica desde las fuerzas de seguridad nacionales con las provinciales tengan la conducción de un intendente que es el que sabe perfectamente, desde la perspectiva local, cuáles son los problemas, cuál es el mapa del delito, dónde se concentran los mayores problemas en términos de inseguridad. Esto lo tiene que hacer un intendente... Para mí una intendenta... Por eso creo que tenemos una agenda que tiene mucha fuerza, que tiene mucha potencia, pero además que estamos preparados.

— ¿Una ciudad del tamaño de Mar del Plata debería ser autónoma?

— ¿A qué le decís autónoma?

— En términos de presupuesto propio. Al estilo de la Capital Federal.

— Mar del Plata tiene presupuesto propio.

— Sí, ya lo sé, quiero decir, pero no dependiendo de…

— El 50% de nuestro presupuesto justamente es de la recaudación local.

— Propia.

— Y el otro 50% tiene que ver con aportes de Nación y de Provincia.

— Pero quiero decir, la seguridad depende de la provincia. La salud también depende. Si bien hay efectores municipales, etcétera, etcétera.

— Mirá, en la responsabilidad de la seguridad, como te decía, hubo experiencias de policía local que directamente tenían que ver con la ciudad pero se puede hacer una seguridad con más perspectiva local. En términos de salud, la atención primaria de la salud corresponde al municipio. ¿Qué quiere decir? Que si vos tenés un tercer nivel -que es donde van las complejidades de salud, donde van las patologías, las cuestiones graves que requieren de intervenciones más sofisticadas-, eso sí tiene otro nivel de atención y depende de otra jurisdicción que, igual, si soy la intendenta me voy a hacer cargo del hospital regional que es un hospital provincial. De hecho estoy trabajando porque el hospital regional de Mar del Plata no está en las condiciones que tendría que estar y estoy trabajando para poner en condiciones y dar una respuesta al tercer nivel de atención que está de alguna manera demandando el marplatense que no tiene obra social y que acude a la salud pública. Pero el primer nivel de atención, las salitas, eso que ocurre cuando vos necesitás hacer un control de un niño sano, quiere decir que vos podés tener la necesidad de controlar todos los años a tus nenes... Incluso te digo porque en ANSES les pedimos el control todos los años a las mamás de la Asignación Universal por Hijo. Pero digo, vos podés tener la necesidad de ir controlando a tus nenes y detectar si tu nene tiene alguna cuestión. Bueno, eso es primer nivel de atención. Eso es prevención. Eso es pensar que hay una población sana que hay que atender, que hay que cuidar, y que después por supuesto si surge algo tiene que ser atendido en otro nivel. Eso también le corresponde al intendente. ¿Sabés qué otro tipo de salud tendríamos si efectivamente uno pudieran detectar patologías? No te digo grandes patologías, los chicos que necesitan alguna cuestión visual, necesitan un anteojo. Digo, las cosas del primer nivel de atención son muy importantes y hoy están fallando. Hoy conseguir un turno en la salita de Mar del Plata es un problema.

Las dificultades del gobierno actual y porqué, a pesar de todo, Raverta considera que se trata de una administración superior a la de Mauricio Macri (Matias Arbotto)

La despenalización de las drogas

De formación como Trabajadora Social, Raverta se mostró cauta a la hora de hablar de la despenalización del consumo de drogas, evitando generalidades que afecten el padecimiento de las familias que luchan contra el consumo problemático en alguno de sus integrantes, y brindó un caso extremo como ejemplo.

— Mar del Plata tiene algunos problemas parecidos a mi ciudad, la ciudad de Rosario. Por ejemplo el tema de la discusión de consumo, narcotráfico y etcétera, etcétera. ¿Qué posición tenés respecto de despenalización de la tenencia para uso personal? La persecución, como es hoy, desde la tenencia de un porro hasta el operativo Langostino donde son todos delitos.

— Yo soy trabajadora social y me especialicé y me formé para trabajar con chicos y chicas de los sectores más vulnerables de la sociedad. La verdad es que no es tan fácil decir de qué lado estás. ¿Por qué? Y bueno, porque el problema del consumo, de la adicción, del consumo problemático, es un problema muy serio pero sobre todo es un problema que afecta severamente a las familias de Mar del Plata. Mirá, el sábado abrimos la oficina de ANSES, pero como yo estaba en Mar del Plata fui a atender la oficina de la calle Constitución. Y me crucé con una abuela que estaba criando una nena porque su hijo se había suicidado, se había quitado la vida por un problema de adicción. Y esta abuela -obviamente no voy a decir quién es ni mucho menos, ni de qué barrio ni nada porque es un ejemplo-, esta abuela me dijo “yo creí que cuando mi hijo me decía ‘yo voy a saber cuándo salir’ se refería a salir del consumo; nunca me imaginé que salir era quitarse la vida”. Entonces hablar de consumo problemático, de adicciones, de droga, es un tema en el que hay que ser muy cuidadoso porque tenemos que estar preparados para que esta discusión no termine siendo una discusión que victimice aún más a quienes consumen y por supuesto todo lo que pasa en las familias de quienes consumen ¿no? Familias destruidas por el consumo. Por eso como trabajadora social soy muy cuidadosa porque he trabajado muchos años con los jóvenes de Mar del Plata en relación a esta problemática.

— Muchas veces se da una discusión de laboratorio académico que llevado al terreno es bien distinto, es una discusión holandesa en una realidad bien distinta ¿no?

— Y que hay que preparar la Argentina para esa discusión con seriedad. No es los unos y los otros. Viste que tenemos esa tendencia ¿no? Los que están de acuerdo, los que están en contra. Guarda. Guarda porque es un tema en donde familias enteras se destruyen por ser un tema mal abordado o por ser un tema que la familia no termina de detectar o que la comunidad no termina de asimilar o incluso que los efectores del Estado, los efectores privados, no terminan de ofrecer una alternativa de tratamiento, una alternativa de acompañamiento seria. Entonces es un tema que es muy delicado para mí.

¿Massa o Grabois? interrogó Novaresio. La respuesta de la titular de ANSES (Matias Arbotto)

Unidad en Mar del Plata

— Hoy Unión por la Patria, Unidos por la Patria, aparece con un gran espectro de Grabois a Massa. Vas y te dicen dónde está en Unión por la Patria, en qué sector está enrolada.

— Te voy a contestar algo que te va a sorprender. Nosotros en Mar del Plata construimos un espacio nuevo que se llama Encuentro Marplatense porque justamente había un partido -dos partidos, puntualmente-, muy fuerte de la ciudad, un partido vecinal que se llama Acción Marplatense con el que hace mucho tiempo veníamos trabajando. Quien lidera ese partido es el ex intendente Gustavo Pulti, y decidimos unirnos, decidimos encontrarnos a partir de distintos ejes programáticos, de una agenda en común, de una manera de ver la ciudad en común y presentarnos con una expresión novedosa. Se llama Encuentro Marplatense. Es ese espacio donde no solo hay distintos espacios políticos -distintos digo los que te imagines, todos y muchos más-, sino también hay muchos ciudadanos y ciudadanas que encuentran en esta oferta electoral, pero sobre todo en este espacio de encuentro, una alternativa en la ciudad. Estamos trabajando fuerte con Gustavo para ofrecerles a los marplatenses un programa que resuelva los problemas. Que deje de ser el problema de la familia marplatense un problema contemplado, caracterizado, diagnosticado, sino que sea un problema que pueda encontrar una solución a partir de una intervención, de una agenda agenda de respuestas ante las necesidades. Por supuesto Encuentro Marplatense va pegado a la boleta de Unión por la Patria, así que están las dos boletas, tanto de la candidatura de quien es el candidato de la unidad de Unión por la Patria, que es Sergio Massa, y por supuesto también va pegada la boleta de Juan Grabois. Así que eso es una experiencia distinta. Estamos construyendo en la ciudad algo novedoso. Y además que genera mucha esperanza y mucha ilusión. Es importante lo que está pasando en la ciudad.

— Pero digo, te reivindicas como kirchnerista.

— Me reivindico como kirchnerista.

— ¿Y de La Cámpora?

— También. Creo que Encuentro Marplatense es un espacio que nuclea distintas experiencias políticas, experiencias que vienen del radicalismo, experiencias que vienen del socialismo, experiencias que vienen de distintos espacios. Pero lo más importante de Encuentro Marplatense es que además reivindica experiencias de gestión: quien encabeza nuestra boleta es el presidente de un club muy importante de la ciudad, que tiene una experiencia de gestión muy importante pero en la gestión de un club deportivo. Digamos, me parece que Encuentro Marplatense es esa síntesis entre las distintas fuerzas que ponen en marcha la ciudad todo el tiempo. Que sean fuerzas de colegios profesionales, fuerzas de artistas, fuerzas colectivas que empujan la ciudad.

— Vamos con las indiscreciones. ¿A quién vas a votar, a Grabois o a Massa?

— No puedo decir eso.

— ¿Por qué?

— Porque soy candidata de los dos. No estaría bien contestar eso. Esa es una respuesta a una pregunta personal y yo soy candidata de un espacio que representa Encuentro Marplatense y que tiene que darle la posibilidad a quienes votan a unos y a otros para que puedan elegir.

— ¿Cómo funcionaria de este gobierno, sentís que fue el gobierno esperado? ¿Sentís que es un gobierno que cumplió con los objetivos que vos te planteabas como dirigente?

— Mirá, como funcionaria de este gobierno te puedo hablar mucho de la gestión de ANSES. Obviamente es una gestión de la que estoy orgullosa y reivindico fuertemente. Creo que hay deudas pendientes por parte de lo que nosotros nos propusimos hacer cuando llegamos al gobierno. Vos sabrás obviamente que tenemos problemas de la macroeconomía importantes. Lo saben las familias de la Argentina, nuestros compatriotas. Pero te puedo decir qué me pasa cuando estoy en la calle hablando en Mar del Plata producto de la campaña o cuando voy a cualquiera de las oficinas del país, que recorro muchas, muchas oficinas del país. La verdad es que lo que hay es un registro importante del pésimo gobierno que tuvimos anterior a este gobierno y las complejidades que quedaron en nuestro presente producto de las malas decisiones. Hay un registro, hay una memoria, y una memoria muy cercana, sobre lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, el gobierno de Juntos por el Cambio, el gobierno del PRO. Entonces a mí me gusta decir que por supuesto tenemos dificultades, tenemos deudas pendientes, pero que las cosas no ocurren porque... mirá, yo tengo una frase que me gusta decir: destruir es un instante. Por ejemplo, se cambió la fórmula de movilidad para los jubilados y en dos años perdieron 19.5 del valor de la capacidad de compra. Del valor adquisitivo de las jubilaciones.

— La fórmula para jubilados aritméticamente es peor la que tenemos ahora que la que existió el día de los piedrazos.

— No. No.

— Sí.

— Te digo que no. Te digo cuánto daría la fórmula de Macri, cuánto da la nuestra y te vas a dar cuenta que la nuestra es mejor. Pero te digo esto: en dos años se perdieron 20 puntos de la capacidad de compra. ¿Vos sabés lo que nos está costando recuperar? Cada tres meses actualizamos las jubilaciones y aumentamos.

— Estoy convencido que este es el peor gobierno de la historia de la democracia. Como lo digo públicamente tengo que decirlo frente a vos.

— Yo no creo eso y muchísimos, muchísimos argentinos y argentinas tampoco creen eso. No importa, digamos, que individualmente cada uno crea lo que crea porque el voto por supuesto es personal y cada voto vale uno.

— Obvio.

— Y si vos me preguntás si este gobierno es mejor que el anterior. Te digo que sí, sin ninguna duda.

— ¿Es mejor que el de Cristina que terminó en el 2015?

— Mirá, todos con los que me cruzo -que no son todos los argentinos, obviamente-, con la gente que me voy encontrando, con los ciudadanos y ciudadanas, con los vecinos y vecinas -es una campaña muy activa, muy de encontrarme, no te digo grandes actos pero sí en casas, en espacios, a tomar el té- todos los que vienen a los espacios en donde yo estoy generando estos encuentros tienen un registro absoluto de que los 12 mejores años de su vida fueron durante el gobierno de Néstor y de Cristina. Esto es así. Digo, está bastante claro que hay un gobierno que hizo mucho y que avanzó mucho en términos macroeconómicos, en términos educativos, en términos de salud, de seguridad social. En cualquiera de los aspectos.

— Tomo esto que decís, pero no quiero dejar de decir que estos cuatro años fueron gobierno de Cristina también eh.

— Estos cuatro años la vicepresidenta fue Cristina Fernández de Kirchner, sí por supuesto.

Fernanda Raverta será precandidata a intendenta de Mar del Plata en las PASO de Unión por la Patria (Matias Arbotto)

— Me parece que Mar del Plata, Rosario, son ciudades que están caracterizadas por lo que los sociólogos hablan de las sociedades fragmentadas, que son altísimas diferencias que colisionan generando distintas cuestiones complicadas, complejas de resolver. ¿Compartís eso? ¿Mar del Plata es una ciudad fragmentada?

— Mar del Plata es una ciudad, sí, que requiere un fuerte proceso de integración. Mar del Plata tiene un centro que tiene que estar hermoso, está un poco abandonado, pero tiene que estar hermoso porque es una ciudad que vienen visitantes de todo el país. Y de repente hay que ocuparse de que eso esté lindo, bello, que sea atractivo, pero no podés no ocuparte de los 105 barrios que hay en Mar del Plata que tienen que estar dignos para que vivan las familias de Mar del Plata. Primero porque en Mar del Plata vivimos todo el año muchas familias, entonces quienes vienen a disfrutar de Mar del Plata se merecen lo mejor pero quienes vivimos en Mar del Plata también. Entonces no sería justo que el que visite tenga una ciudad hermosa y el que viva en Mar del Plata tenga una ciudad que no tiene infraestructura, que está fea, que está abandonada. Una ciudad integrada es una ciudad un poco más justa. Entonces vos te vas a trabajar al centro, trabajás en un lugar muy lindo, pero cuando volvés a tu casa volvés a un barrio que te da los servicios que vos necesitás, que está a la altura de cualquier barrio digno en el que querés vivir y en el que querés que tus hijos lleguen más lejos que vos ¿no? Porque en última instancia cuál es un poquito el anhelo de cualquier familia, que los hijos y las hijas lleguen más lejos. Que tengan más. Que sean más felices. Que puedan hacer lo que tal vez vos no pudiste, no supiste o no te salió bien. Bueno, para que eso ocurra tiene que haber barrios que estén atendidos como corresponde. Por supuesto también ocuparnos del centro, también ocuparnos de los centros comerciales que tiene la ciudad, no es solamente en el centro, no es solamente en la costa. Digo, hay que ocuparse de toda la ciudad. Y para eso hay que pensar una ciudad integrada.

Fernanda Raverta habló sobre el ausentismo en las elecciones, tema que preocupa a la dirigencia política. (Matias Arbotto)

— En estas elecciones provinciales hubo un fenómeno que me parece que es indubitable que es el ausentismo: 30, en algunos llegó al 40 por ciento. Y algunos hablan de un desencanto con la política. Como una militante, si hay algo que me parece que se puede reconocer en vos es que has militado desde tu condición de trabajadora social, ¿qué te pasa con eso? Algo que es evidente y que genera apariciones fulgurantes de algunos dirigentes políticos que proponen solucionarlo todo rápido.

— Creo que si hay, yo primero creo mucho en la democracia. Por eso siempre digo: deseo ganar la elección pero acepto el resultado de lo que mis vecinos y vecinas deseen. Yo quiero ser la candidata más votada porque quiero resolver las cosas que no me gustan de la ciudad y quiero presentarme en un programa que me permita decir “bueno, esto se resuelve de esta manera”. Pero lo que más disfruto es ese domingo de ir a votar y saber que todos están teniendo esa posibilidad. Cuando alguien no va a votar siento que esa persona se está perdiendo algo. Que se está perdiendo la posibilidad de decidir, incluso de decir esto me gusta o incluso decir esto no me gusta. Nuestra campaña es totalmente positiva, nosotros queremos que nos voten por lo que vamos a hacer. Pero incluso aquellos que hacen campaña en contra de -esta que es de tal lugar, de tal organización-, incluso esos, los que buscan el voto en contra de, no a favor de... No es mi caso, a mí me gusta mucho contar lo que quiero hacer porque de esa manera lo que hago es decirle quién soy, qué hago, qué me motiva, cuáles son mis intereses para poder cambiar el orden de las cosas, que eso que aparece más injusto, que esa ciudad desintegrada, que eso que vos no tenés podamos trabajar para que lo tengas. Bueno, así que lo primero que me pasa cuando me dicen la gente no va a votar digo “ay, que lástima”. Porque aparte tenemos una historia reciente…

— Triste.

— El 10 de diciembre se cumplen 40 años de democracia, hace 40 años que podemos votar, no te lo pierdas. Esa es la primera sensación que me da, no te pierdas esa oportunidad. Porque en democracia cuando vas a votar cada voto es uno. Es uno el del voto más joven y es uno el del voto que tiene más edad. Es uno el voto de la mujer y es uno el voto del varón. Es uno el voto de quien lo tiene todo y tiene resuelto lo económico y tiene para gastar y le sobra, hasta para el que no tiene nada. Ese voto es uno. Cada uno valemos uno. Eso es la democracia. Entonces lo primero que me pasa es decir “ay, qué picardía que no fue a votar”. No importa por quién vote, pero que vaya.

— Por qué debería votarte el marplatense. Cuál sería el motivo por el cual vos íntimamente sentís que vale la pena votarte.

— Porque soy parte de un encuentro, el Encuentro Marplatense, que es una fuerza que es novedosa, que tiene ganas, que tiene motivación para cambiar las cosas que no están bien en la ciudad. Porque ya hace 8 años que es una ciudad que ha puesto en pausa muchos proyectos importantes. Hemos perdido y hemos retrocedido en cosas que eran muy importantes para la ciudad. Digo, lo voy a decir y vos no vas a saber de qué hablo pero los marplatenses saben, desde los polideportivos de los barrios que quedaron inconclusos hasta el hospitalito de Batán... bueno, en Mar del Plata se perdió hasta el torneo de verano. Mar del Plata está en un grado de retroceso. A mí me gusta decir en pausa porque es menos violento, pero está en un grado de retroceso importante. Yo soy la persona que puede hacer avanzar a Mar del Plata. ¿Desde qué perspectiva? Desde reconocer que cada familia, cada comerciante, cada empresario, cada artista, cada trabajador, cada estudiante pone en marcha todos los días la ciudad. Se esfuerza para que la ciudad funcione. Imaginate si tuviéramos una gestión local, un municipio, que acompañe, reconozca y ponga en valor eso que hace cada marplatense y cada familia de la ciudad. Yo quiero hacer eso. Quiero ser la intendenta que reconozca el esfuerzo de cada comerciante que todas las mañanas levanta la persiana o cada laburante que sale a la mañana a trabajar y dice #yo voy a poner en marcha la ciudad, yo voy a desarrollar mi familia”. Y que ese esfuerzo que hace cada uno por su familia y por la ciudad pueda ser reconocido por una gestión que ponga todos los días horas de trabajo. Yo siempre digo: la gestión de 24x7. Hay que trabajar mucho, hay que arremangarse.

— Las funciones ejecutivas son así, no hay vuelta.

— 24x7, es así. Y que pueda sostener en ese compromiso de reconocer el esfuerzo hacer una Mar del Plata.

Seguir leyendo: