2 documentales ganadores del Oscar: las miradas de amor y guerra en el mundo actual, ¿dónde verlos?

"20 días en Mariúpol" y "La última tienda de reparaciones" fueron premiados en los Oscar 2024. (Créditos: Filmin/Disney+)

La noche del Oscar 2024 coronó a Oppenheimer como la ganadora a Mejor película, dándole un total de siete premios durante la gala. Sin embargo, más allá de las grandes contendientes como Pobres criaturas, Barbie, Los asesinos de la luna, Anatomía de una caída, entre otras; también destacaron dos importantes documentales que también se llevaron la estatuilla dorada a casa: 20 días en Mariúpol (20 Days In Mariupol) y La última tienda de reparaciones (The Last Repair Shop). Dos metrajes que abordan historias completamente diferentes, pero que a fin de cuentas logran mostrar en pantalla aquello que no está a la vista de todos. ¿De qué tratan y dónde puedes verlos?

20 días en Mariúpol

Dirigido por Mstyslav Chernov, quien ha cubierto conflictos internacionales y la guerra entre Rusia y Ucrania durante casi una década para Associated Press, este documental presenta una crónica conmovedora de las atrocidades ocurridas durante la invasión rusa a esa ciudad ucraniana. A través de noticias diarias y material personal, Chernov, junto a un equipo de periodistas ucranianos de AP que quedaron atrapados en Mariúpol, documentan impactantes escenas del conflicto, incluyendo la muerte de niños, fosas comunes y el bombardeo de un hospital de maternidad. Este trabajo destaca no solo el sufrimiento de los civiles sitiados, sino también el desafío y la importancia del periodismo en zonas de guerra.

El trabajo periodístico de Chernov y su equipo proporciona una crónica visual inédita de la invasión rusa a Mariúpol. (Créditos: AP/Evgeniy Maloletka)

La ganadora a mejor documental compitió este año contra otras historias bastante peculiares: Bobi Wine: The People’s President (Star+), de Christopher Sharp y Moses Bwayo; La memoria infinita (Netflix), de Maite Alberdi; Las cuatro hijas, de Kaouther Ben Hania; y Matar a un tigre (Netflix), de Nisha Pahuja. Todas las nominadas, salvo una, ya se encuentran disponibles en streaming para Latinoamérica, al igual que 20 días en Mariúpol, que por ahora se puede ver únicamente desde la plataforma de Filmin.

La última tienda de reparaciones

Dirigido por Ben Proudfoot y Kris Bowers, el documental destaca la singularidad de Los Ángeles al ofrecer y reparar instrumentos musicales sin costo para los estudiantes de escuelas públicas desde 1959. La película, que se estrenó en el Festival de Cine de Telluride, narra la cuidadosa labor de un reducido grupo de artesanos dedicados que mantienen en funcionamiento unos 80 mil instrumentos musicales en un almacén del centro de la ciudad. El título se aborda desde los perfiles de algunos de estos trabajadores y de estudiantes beneficiados por el programa.

Dirigido por Ben Proudfoot y Kris Bowers, el documental captura el meticuloso trabajo de artesanos que mantienen 80,000 instrumentos en un almacén de Los Ángeles. (Créditos: Disney+)

En su búsqueda por la estatuilla de oro, La última tienda de reparaciones (Disney+) compitió contra los siguientes cortos documentales que puedes ver en las siguientes plataformas de streaming: El ABC de la prohibición de libros (Paramount+), de Sheila Nevins, Trish Adlesic y Nazenet Habtezghi; The Barber of Little Rock (YouTube), de John Hoffman, Christine Turner; Island in Between (YouTube), de S. Leo Chiang; y Nai Nai and Wai Po (Disney+), de Sean Wang.

Lista de ganadores en los Oscar 2024

Mejor película: Oppenheimer

Mejor dirección: Oppenheimer - Christopher Nolan

Mejor actriz: Emma Stone por Pobres criaturas

Mejor actor: Cillian Murphy por Oppenheimer

Mejor actor de reparto: Robert Downey Jr por Oppenheimer

Mejor actriz de reparto: Da’Vine Joy Randolph por Los que se quedan

Mejor canción: “What Was I Made For?” de Barbie

Cillian Murphy posa en la sala de prensa con el premio a mejor actor por "Oppenheimer" en los Oscar 2024. (Créditos: Invision/AP)

Mejor banda sonora original: Oppenheimer

Mejor sonido: La zona de interés (The Zone of Interest)

Mejor cortometraje de ficción: La maravillosa historia de Henry Sugar

Mejor fotografía: Oppenheimer

Mejor película documental: 20 días en Mariúpol

Mejor cortometraje documental: The Last Repair Shop

Mejor edición: Oppenheimer

Takashi Yamazaki, Kiyoko Shibuya, Masaki Takahashi and Tatsuji Nojima se llevaron el Oscar por Mejores efectos especiales en "Godzilla Minus One". (Créditos: REUTERS/Carlos Barria)