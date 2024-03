En Netflix: la película mexicana que conmovió a la crítica internacional, pero fue excluida de los Oscar 2024

"Tótem" narra la historia de Sol, una niña que se enfrenta al caos familiar en medio de los preparativos de una fiesta para su padre. (Netflix)

Considerada una de las mejores películas del 2023 por The New York Times, la recién llegada a Netflix, Tótem, es la última producción de la directora Lila Avilés, quien se describe a sí misma como una “hippie del cine”. El título se justifica por su curiosa indagación del actuar humano, con un enfoque amplio, inclusivo y sin prejuicios. En Rotten Tomatoes, el filme obtuvo una calificación de 97%, con críticas casi unánimes que enfatizan su extraordinaria cinematografía. Tras su gran acogida en circuito de festivales, México la seleccionó para representar al país en los Oscar 2024, aunque finalmente no logró una nominación.

Tótem es una narración introspectiva y terrenal desarrollada en el lapso de un día dentro en un único escenario: la casa familiar. La trama gira en torno a Sol (Naíma Sentíes), una niña de 7 años que aguarda la fiesta de cumpleaños de su padre, Tonatiuh ‘Tona’ (Mateo García Elizondo), quien se encuentra en las últimas etapas de cáncer. A medida que avanza el día, vemos las dinámicas de los integrantes, mientras la pequeña busca desesperadamente estar junto a su progenitor durante sus últimos momentos.

La lente del cinematógrafo Diego Tenorio (La paloma y el lobo) crea un viaje visual que intenta hacernos parte de la perspectiva de Sol, creando un efecto de inmersión en los pensamientos y emociones del personaje. Según Avilés, contar la historia desde este enfoque fue una decisión muy personal. “Mi hija perdió a su padre cuando era pequeña y, sobre todo, me interesaba explorar el concepto de hogar, de cómo vivimos en este, cómo interactuamos dentro de él y, por extensión, cómo habitamos nosotros mismos. Me encanta el concepto de microcosmos y, al hacer esta película, me permití llegar a esas raíces”, sostuvo en entrevista con The Wrap.

Salma Hayek en la producción

El proyecto contó con la participación de Salma Hayek en el rol de productora ejecutiva, junto a sus socios José Tamez y Siobhan Flynn de Ventanarosa Productions. La actriz de Frida aplaudió el trabajo de la directora, describiendo al largometraje como “una visión poética de la dureza de la vida vista a través de los ojos de una niña. Avilés captura la soledad innata que puede surgir con la niñez, cuando la vida te enfrenta a la amargura, incluso si tienes la dulzura. También es un recordatorio de que, tras el dolor, todavía existe la importancia de la unidad, la alegría, el humor, los amigos, la familia, la comunidad y la celebración de la vida”, dijo en conversación con Deadline.

El elenco se complementa con las actuaciones de Marisol Gasé (Sin Ton ni Sonia), Saori Gurza (Pienso en ti) y Teresita Sánchez (Ojo dos veces boca); con Avilés, Tatiana Graullera y Louise Riousse en la producción. Desde su estreno mundial en el Festival de Cine de Berlín, donde fue laureada con el Premio del Jurado Ecuménico, la película recibió también nominaciones a Mejor película internacional en los Premios Gotham e Independent Spirit, y presentándose en importantes festivales como Telluride, New Directors/New Films y el BFI London Film Festival.

El auge de las cineastas mexicanas

Aunque en el escenario actual del cine mexicano se destaquen figuras masculinas como Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu, gracias a su éxito en las recientes ediciones de los Premios Oscar, las cineastas emergentes están capturando la atención progresivamente. Entre ese grupo encontramos también a Tatiana Huezo con El eco, Fernanda Valadez con Sin señas particulares e Issa López con Vuelven y True Detective.

Lila Avilés se destaca tras una serie de interesantes proyectos fílmicos que desembocaron en la preselección de a Academia. Este es un reconocimiento meritorio por sí mismo, lo que llevó a la revista IndieWire a reconocerla como una de las pioneras de la nueva cinematografía en su país, “con un potencial que podría competir o incluso eclipsar” a sus colegas hombres en el futuro.

Con una hora y 35 minutos de duración, la película Tótem ya está disponible en Netflix.