“El turista”: Netflix estrena la temporada 2 y le demuestra a HBO el potencial de la serie

Jamie Dornan regresa como Elliot en "El turista", explorando los misterios de su pasado mientras viaja por el Sudeste Asiático junto a su novia Helen. (Créditos: Netflix)

Si hay una plataforma a la que se le puede atribuir el título de “salvadora”, esa es Netflix. A lo largo de su existencia, el servicio de video ha logrado no solo rescatar diversas ficciones, sino también llevarlas al éxito bajo su propio sello: La casa de papel, Black Mirror y Arrested Development son solo algunos ejemplos. En esa misma línea, la “N” roja hoy pone a disposición de sus usuarios El turista (The Tourist), producción estelarizada por Jamie Dornan que nació bajo la marca de HBO, pero que tras su cancelación no solo fue adquirida por el gigante del streaming, sino que también se ha encargado de producirle su segunda temporada, la cual se estrenó recientemente y que puedes ver hoy mismo.

La ficción sigue la intrigante historia de un hombre irlandés llamado Elliot Stanley (interpretado por Dornan), quien despierta en un hospital australiano recuperándose de un accidente de coche, sin ningún recuerdo sobre su identidad o el motivo de su presencia allí. Su esfuerzo por resolver el misterio de su propia vida se vuelve más complejo cuando descubre que hay unos individuos que intentan asesinarlo. En su búsqueda por respuestas, Elliot se ve envuelto en una compleja red de crimen, donde las conspiraciones y las traiciones revelan implicaciones en delitos, robos y actividades ilegales.

La trama se traslada a Irlanda, sumergiendo a Elliot y Helen en una intrincada red de conflictos familiares y acciones pasadas con peligrosas consecuencias. (Créditos: Netflix)

Final explicado de la primera temporada de “El turista”

En la primera temporada de El turista, Elliot, un turista irlandés, despierta con amnesia en un hospital rural de Australia después de sufrir un accidente provocado. Helen, una oficial en formación, se interesa por su caso y juntos intentan desentrañar su identidad. Un giro importante ocurre cuando descubren a Luci, la ex de Elliot, arrastrándolos a ambos a un peligroso conflicto con Kosta, un gánster inestable que tiene visiones de su hermano muerto, Dimitri. La situación se complica aún más cuando se revela que el Detective Inspector Lachlan Rogers está involucrado de manera nefasta en el caso debido a que la esposa de Rogers está secuestrada por los hombres de gánster griego.

En el desenlace de la serie, Luci contacta a Dimitri, quien había simulado su muerte para alejarse del crimen organizado liderado por Kosta. No obstante, los esfuerzos de Dimitri por evitar la venganza resultan infructuosos, desembocando en un tiroteo que termina con Kosta muerto y Luci gravemente herida. Durante la carrera por salvarla, Elliot es injustamente acusado por Rogers del fallecimiento del criminal. En un giro inesperado, él y Helen simulan un asalto para distraer a las autoridades, plan que finalmente consigue exculparlos gracias a evidencias recogidas por cámaras de tráfico.

"El turista" se posiciona como un éxito en Netflix, continuando la tendencia de la plataforma de rescatar y potenciar series canceladas o abandonadas. (Créditos: Netflix).

Posteriormente, Elliot recibe la visita de Lena, quien lo confronta con las consecuencias mortales de un antiguo tráfico de drogas en el que ambos habrían estado implicados. A pesar de la voluntad de Elliot por aceptar las culpas del pasado, Lena niega conocerlo, liberándolo de responsabilidades legales pero no morales. Aunque inicialmente Helen se muestra repulsiva ante los horrores vinculados a Elliot, su postura evoluciona, ofreciendo apoyo en un momento crítico; justo cuando él, abrumado por el peso de sus acciones, opta por consumir una peligrosa mezcla de medicamentos y alcohol.

¿De qué trata la temporada 2 de “El turista”?

De acuerdo con la información del portal TUDUM de Netflix, en la segunda temporada de El turista, “Elliot y su ahora novia Helen viajan a Irlanda en busca de respuestas sobre la identidad de Elliot, pero en lugar de eso, se ven obligados a enfrentarse a las peligrosas consecuencias de sus acciones pasadas”. Como es de esperarse, la acción, el misterio y el drama vuelven a hacerse presentes en los nuevos capítulos que ya están disponibles en la plataforma.

La acción, el misterio y el drama se intensifican en los nuevos episodios de "El turista", disponibles ya en Netflix. (Créditos: Netflix)

A lo largo de la temporada, Elliot (Jamie Dornan) y Helen (Danielle Macdonald) viajan a través del Sudeste Asiático y, tras decidir seguir una pista sobre el pasado de Elliot, terminan en Irlanda, donde él es secuestrado al caer en una trampa. Sin saberlo, se ven envueltos en una antigua disputa entre dos familias rivales, momento en el cual descubren que Elliot tiene conexiones familiares inesperadas que lo colocan en medio del conflicto. El reparto también incluye a Shalom Brune-Franklin, Victoria Haralabidou, Conor MacNeill, Olwen Fouéré, Francis Magee, Diarmaid Murtagh, Nessa Matthews y Mark McKenna, presentando tanto rostros conocidos como nuevos personajes que añaden capas de misterio y conexión con la historia de Elliot.

La segunda temporada de El turista, que consta de seis episodios, se estrenó el 29 de febrero en Netflix, por lo que ya puedes ver la serie completa en la plataforma.