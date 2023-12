Imágenes nunca antes vistas de la Segunda Guerra Mundial en una docuserie que llegó al Top 10 de Netflix

A través de imágenes de archivo vívidamente mejoradas y voces de todos los bandos del conflicto, esta docuserie da vida a la Segunda Guerra Mundial como nunca antes. (Netflix)

Un emocionante documental de seis capítulos, titulado La II Guerra Mundial: desde el frente (World War II: From the Frontlines) acaba de incluirse al catálogo de Netflix escalando rápidamente el Top 10 entre lo más visto. Narrada por el actor John Boyega, conocido por sus papeles en la franquicia de Star Wars y Attack The Block, la producción de 72 Films tiene como objetivo proporcionar a los espectadores una mirada inmersiva e históricamente precisa del conflicto que cambió el curso de la historia moderna.

La docuserie presenta las dos versiones del acontecimiento mediante imágenes y videos de archivo recién descubiertas, con un diseño de sonido cinematográfico. Los espectadores serán testigos de escenas inéditas del frente de guerra, con especial atención a acontecimientos clave como la Batalla de Inglaterra, el Día D, Pearl Harbor y Stalingrado.

El documental revela material inédito de la Segunda Guerra Mundial, ofreciendo una visión auténtica y conmovedora de la historia. (Créditos: Netflix)

Una de las características más destacadas es la meticulosa investigación realizada, la cual incluyó el visionado de 8,000 horas de archivo recolectadas de todo el mundo. Posteriormente, se realizó la selección para la restauración fotoquímica cuadro por cuadro, además de su colorización. Este laborioso trabajo hace que los acontecimientos cobren vida con un nivel de detalle y viveza pocas veces visto. El uso inteligente del CGI realza escenas específicas, colocándonos a través de la mirada de las personas que lucharon, soportaron, resistieron y sobrevivieron.

Una visión equilibrada de la guerra

“Pensábamos que Alemania estaba haciendo algo bueno”, “Era una misión suicida”, “Si sobrevivías, era solo porque tenías una increíble suerte”, son algunos de los testimonios que se oyen durante el tráiler oficial, donde comparten su miedo, su dolor e incluso su humor en medio de la abrumadora ansiedad. “Los televidentes experimentarán lo que fue enfrentarse a un ataque kamikaze, correr con una banda de combatientes de la Resistencia, cabalgar con los soldados durante la liberación de París o con el Ejército Rojo ruso durante el asalto final a Berlín”, se afirma en un comunicado de prensa.

La serie documental abarca desde la Batalla de Inglaterra hasta el asalto final a Berlín, explorando los momentos más destacados del conflicto. (Créditos: Netflix)

La II Guerra Mundial: desde el frente es una herramienta educativa que despierta el interés por el pasado y fomenta el pensamiento crítico sobre sus causas y consecuencias, recordándonos la fragilidad de la paz, la resistencia del espíritu humano ante la adversidad y las consecuencias de la tragedia. Sus seis episodios se encuentran disponibles en el catálogo de Netflix.