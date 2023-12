Una temporada no fue suficiente: el reality inspirado en “El juego del calamar” recluta nuevos participantes

El último episodio de la primera temporada del reality se estrena este miércoles 6 de diciembre. (Créditos: Netflix)

A puertas de conocer al ganador de El juego del calamar: el desafío (Squid Game: The Challenge), la plataforma de streaming Netflix anunció que producirá una segunda temporada de dicho reality de competencia. Al igual que en su primera entrega, se ha abierto una postulación global para los aspirantes a participar en la siguiente edición del show. El premio que ofrece la producción asciende a 4,56 millones de dólares para un solo ganador.

Este formato se basa en la premisa de la aclamada serie surcoreana El juego del calamar, que capturó la atención mundial en 2021. En el tenso drama protagonizado por Lee Jung Jae, 456 concursantes compiten en un esquema de juegos infantiles con un giro mortal, para obtener un millonario premio en efectivo. El título original se convirtió en un fenómeno cultural y su fama condujo a la creación de esta versión de competición —sin desenlaces fatales, claro está— en la vida real.

El programa abrió por segunda vez su convocatoria global. (Créditos: Netflix)

Brandon Riegg, vicepresidente del contenido de no ficción de Netflix, expresó su entusiasmo por la continuación del proyecto, describiéndolo como el programa no guionizado más ambicioso que la compañía ha lanzado hasta la fecha. La producción de la segunda temporada será una colaboración entre el equipo en Corea y los productores de Studio Lambert y The Garden, una fusión de trabajo internacional que volverá a reproducir la atmósfera de adrenalina y tensión.

La búsqueda de los participantes para la próxima temporada ya está en marcha, con el sitio web SquidGameCasting.com abierto para inscripciones. Esta convocatoria global invita a personas de todo el mundo a formar parte de la experiencia y la posibilidad de irse a casa con una increíble suma de dinero.

¿Qué controversias enfrentó el programa?

Desde el anuncio de su desarrollo, El juego del calamar: el desafío, fue cuestionado por su concepto, el cual contradice el mensaje anticapitalista de la serie original. No obstante, los productores defendieron la idea al describirla como un “experimento social a gran escala” en donde la motivación de sus concursantes es la oportunidad en lugar de la necesidad.

Por otro lado, durante la temporada 1 hubo quejas sobre las condiciones en las que se llevó a cabo la grabación del juego “luz roja, luz verde”. La filmación que duró horas bajo condiciones climáticas adversas llevó a dos jugadores a amenazar con acciones legales contra Netflix y los productores del show, pues habrían sufrido hipotermia en el rodaje. No obstante, los realizadores argumentaron que hubo medidas de seguridad apropiadas para proteger la integridad de los participantes en el show.

Netflix también lanzará un videojuego sobre la serie coreana que se convirtió en un fenómeno global. (Créditos: REUTERS/Kim Hong-Ji/Illustration)

La gran final de El juego del calamar: el desafío se estrena en Netflix el 6 de diciembre a las 11:00 p. m., hora de Argentina.