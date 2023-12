Jennifer Lopez alista una experiencia musical y cinematográfica en colaboración con Ben Affleck

Jennifer Lopez retorna con un ambicioso proyecto doble. (Créditos: Norman Jean Roy/Prime Video)

En una notable fusión de música y cine, Jennifer Lopez, también conocida como JLo, anuncia su regreso triunfal con This is Me…Now, una experiencia que combina un nuevo álbum y una película inspirada en su música. El lanzamiento está programado para el 16 de febrero de 2024, marcando un hito en la carrera de Lopez como cantante y actriz. Pero este lanzamiento tendrá tendrá su versión cinematográfica: This Is Me…Now: The Film que podrá verse en Prime Video el 16 de enero.

Un viaje musical de dos décadas

El nuevo álbum de estudio de la artista llega casi una década después de su último trabajo discográfico. Celebrando 20 años desde el lanzamiento de su álbum hermano This is Me…Then, este proyecto es una declaración personal de Jennifer, mostrando su evolución tanto en lo personal como en lo profesional. Escrito y producido junto con talentos como Rogét Chayed, Angel Lopez, Jeff “Gitty” Gitelman, HitBoy, Tay Keith e INK, el álbum mezcla R&B, pop contemporáneo y ritmos de hip-hop con la inconfundible voz de la Diva del Bronx.

El arte del sencillo "Can't Get Enough" que forma parte de "This is Me…Now". (Créditos: Prime Video)

Un giro cinematográfico

This Is Me…Now: The Film, dirigida por Dave Meyers y coescrita por Lopez, Matt Walton y Ben Affleck, es una reimaginación musical de la vida amorosa de Lopez, presentada de una manera íntima, reflexiva y visualmente impresionante. La película promete ser un festín visual y sonoro, con coreografías asombrosas, cameos estelares y elementos visuales dignos de una superproducción. Es una oda a la autosanación y la confianza en los finales felices, donde la cantante comparte su historia de amor y desamor de una manera nunca antes vista. Amazon MGM Studios ha adquirido los derechos del film para ser lanzado en streaming.

El primer sencillo del disco, “Can’t Get Enough”, se dará a conocer el 10 de enero de 2024, con un fragmento de 30 segundos ya disponible en plataformas sociales y servicios digitales. Este lanzamiento anticipa una de las experiencias musicales y cinematográficas más esperadas del año.

JLo lanza "This is Me…Now: The Film", un viaje personal por su más reciente etapa musical. (Créditos: REUTERS/Mike Blake)

Jennifer Lopez, con una carrera que abarca más de dos décadas, ha vendido más de 80 millones de discos y cuenta con más de 15 mil millones de reproducciones combinadas en plataformas musicales. Sus logros incluyen cuatro éxitos número 1 en la lista Billboard Hot 100 y dos álbumes número 1 en la lista Billboard 200, confirmando su estatus como una de las figuras del pop más influyentes de su generación.