“Godzilla: Minus One”: ¿qué dice la crítica de la película japonesa del titán?

En el Japón de la posguerra surge un nuevo terror: Godzilla. ¿Será capaz el pueblo devastado de sobrevivir?

La cine japonés resuena una vez más a nivel mundial con el lanzamiento de Godzilla Minus One, la más reciente entrega de la emblemática saga del ‘kaiju’ más célebre de la pantalla grande. Este nuevo capítulo, que se suma a una línea temporal de casi siete décadas, ha cobrado vida gracias al director y guionista Takashi Yamazaki, quien parece haber revigorizado la franquicia con una visión artística que elogian críticos de cine de renombre.

El retorno de Godzilla a la gran pantalla después de siete años sin producciones japonesas se celebra con una perspectiva renovada que ha impactado favorablemente en la crítica internacional tras su estreno en Estados Unidos el pasado 1 de diciembre. Debutó con 100%, pero ahora se mantiene en un respetable 97% de calificación en la crítica y 98% por parte de la audiencia en Rotten Tomatoes.

La crítica destaca que "Godzilla Minus One" es una de las mejores películas de Godzilla de la historia. (Créditos: AP)

La mejor de Godzilla en décadas

Frank Scheck, de The Hollywood Reporter: “Reconozcámoslo, Godzilla nunca fue muy guapo. Pero 70 años y docenas de películas después, el kaiju favorito de Japón ruge más fuerte que nunca en su última encarnación en la gran pantalla, que puede ser una de las mejores películas de Godzilla de todos los tiempos. Siete años después de Shin Godzilla, la película japonesa Godzilla Minus One deja en ridículo a las películas estadounidenses de los últimos años (te estoy mirando a ti, Godzilla de 1998) por su combinación de emoción y espectacularidad”.

Pete Hammond, de Deadline: “Toho vuelve a la carga por primera vez desde 2016 con una nueva toma de contacto con la franquicia Godzilla, de 70 años de antigüedad, una trayectoria consistente mucho más larga que Bond y casi cualquier otra cosa. La buena noticia es que justo cuando pensabas que no había nada nuevo que hacer con el lagarto gigante que disfruta pisoteando ciudades y a todos sus habitantes, llega lo que podría llamarse la primera película artística de Godzilla, o al menos una en la que los humanos son realmente tridimensionales y reconocibles”.

"Godzilla Minus One" tiene uno de los puntajes más altos de 2023 en Rotten Tomatoes. (Créditos: AP)

Charles Bramesco, de IndieWire : “El guionista y director Takashi Yamazaki hace algo más que encontrar un propósito renovado para un activo de propiedad intelectual inmune a la irrelevancia. Ha reconciliado la emoción pop de la serie con la pesadez de su subtexto político con más habilidad que nadie desde los tiempos de los trajes de goma, fundiendo ambas cosas en un espectáculo ideológico que rivaliza con el de Sergei Eisenstein, tanto en sus inclinaciones populistas como en su emocionante y catártico montaje en acción”.

Kambole Campbell, de Empire: “Godzilla ha sido muchas cosas a lo largo de sus casi 70 años de historia. Godzilla Minus One, de Takashi Yamazaki, siente nostalgia por los tiempos más sencillos, cuando el personaje era una fuerza elemental aterradora; incluso retrocede a sus orígenes originales de posguerra como escenario.

"Godzilla Minus One" es uno de los últimos títulos más esperados de 2023. (Créditos: Toho Studios)

Charles Pulliam-Moore, de The Verge: “Aunque este Godzilla es enorme, Yamazaki hace hincapié en la gracia acuática de la criatura y en su inimaginable fuerza física en las escenas ambientadas en alta mar, donde innumerables marineros encuentran su amargo final. Pero no es hasta que el Godzilla evolucionado de Minus One toca tierra cuando se puede ver cómo, a pesar de su moderna sensibilidad cinematográfica, Yamazaki ha realizado una espectacular película de catástrofes al estilo clásico de Toho, que mezcla efectos digitales, prácticos y a veces cursis para crear un producto final que parece más que la suma de sus partes”.

Godzilla: Minus One está disponible en cines de Estados Unidos desde el 1 de diciembre. Por ahora, puedes encontrar las demás películas de Godzilla en Netflix, Prime Video y HBO Max.