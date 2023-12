Emma Stone protagoniza una feroz sátira del mundo de los reality

Una supuesta maldición perturba la relación de una pareja de recién casados que intenta concebir un hijo mientras coprotagonizan su nuevo programa de mejoras para el hogar. (Showtime/Paramount Plus)

La maldición (The Curse) es una serie creada por Nathan Fielder y Benny Safdie y protagonizada por Emma Stone junto a los dos mencionados anteriormente. Se trata de una mezcla muy sofisticada de comedia y drama que juega con el registro documental, la estética de reality show y los códigos más clásicos de la sátira social. Desde el comienzo se ve como algo diferente, incómodo e incluso perturbador. No es, bajo ningún concepto, una serie para cualquiera. Requiere complicidad y aceptación para sus cambios de tono y también su perturbadora construcción de situaciones. No hay comodidad posible en esta serie.

Te puede interesar: “Escalofríos” toma el universo de los famosos libros y arma una narrativa novedosa

Stone y Fielder interpretan al matrimonio conformado por Whitney y Asher Siegel. La pareja trabaja en el piloto de un programa para el canal HGTV, especializado en shows de hogar y jardín. La idea que tienen los Siegel es usar su empresa de desarrollo inmobiliario para ayudar a los locales de la pequeña comunidad de Española, Nuevo México. Los detractores del proyecto los acusan de gentrificar la humilde comunidad, pero ellos creen que realmente están haciendo algo bueno. Son en parte snobs progresistas y en parte egocéntricos incapaces de reconocer realmente el conflicto que tienen delante. Los acompaña Dougie Schecter (Benny Safdie), productor del show, que quiere aplicar todo el tiempo recursos poco éticos para generar emoción y drama en lo que hacen.

"La maldición" explora la gentrificación de Española, Nuevo México, a través de la visión de sus protagonistas y el rechazo de la comunidad. (Créditos: Paramount+)

En una de las situaciones forzadas por Schecter, Asher le da dinero a una niña que está vendiendo en un estacionamiento, pero este simple gesto genera un inesperado conflicto y finalmente el giro que le da nombre a la serie cuando la pequeña, enojada, le arroja una maldición a Asher. Este hecho, levemente inquietante, será sin embargo tan solo el comienzo de una serie de problemas que nunca se sabrá del todo si tienen su origen en la niña o simplemente en los problemas que los propios protagonistas encuentran o provocan.

Te puede interesar: Una estrella de “Dark” brilla en esta nueva serie alemana recién llegada a streaming

Nathan Fielder protagoniza, dirige, escribe y produce La maldición y aquí se perciben algunas de las características de su serie más famosa, El ensayo, aunque el camino sea diferente en muchos aspectos. Su actuación parece algo distante y no emocional, pero cuando la trama necesita mostrar sus contradicciones, estas aparecen claramente, justamente apoyadas en la estética de documental que se usa para varios momentos. Y Benny Safdie, el otro cocreador, es uno de los hermanos Safdie, famosos por su película Diamantes en bruto (2019), una película marcada por la claustrofobia y la tensión que aquí también se despliegan. Safdie ha estado desarrollando en paralelo una carrera como actor y hace poco lo hemos visto en Oppenheimer.

Stone demuestra su flexibilidad actoral en un entorno de narrativa no convencional e inusual. (Créditos: Paramount+)

Lo más sorprendente es ver a estos dos maestros de la incomodidad trabajando con la actriz ganadora del Oscar Emma Stone. Ella sabe cómo sumarse a este proyecto original y actuar con el tono raro de toda la serie. Aunque se trata de una historia nada confortable de ver, no deja de ser una comedia, por lo cual se disfruta tanto de la trama como del ensayo estético que muestra. Una pieza distinta para romper la monotonía habitual.

Te puede interesar: Glenn Close y Mila Kunis en una desgarradora película del hijo de Gabriel García Márquez

Los episodios de La maldición están disponibles en Paramount+.