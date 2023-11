Así es la nueva película de terror que no te dejará dormir por las noches

La serena estadía en el bosque será la antesala de los inquietantes eventos que se sucederán. (Créditos: Paramount+)

El film dirigido por Roxanne Benjamin bajo la producción de Blumhouse, aborda con audacia temas de salud mental, desmantelando el cliché del personaje “loco” que nadie cree hasta que es demasiado tarde. El título es There’s Something Wrong with the Children, y se trata del reciente lanzamiento de Paramount+ que redefine el género de terror.

La trama se centra en dos parejas casadas: Ellie (Amanda Crew) y Thomas (Carlos Santos), padres de dos hijos, y Margaret (Alisha Wainwright) y Ben (Zach Gilford), quienes se han centrado en sus carreras sin considerar la paternidad. Durante un viaje de fin de semana a unas cabañas en el bosque, los hijos de Ellie y Thomas desaparecen una noche en un fuerte abandonado y regresan comportándose de manera extraña. Ben, luchando con condiciones de salud mental y bajo tratamiento con estabilizadores de ánimo, es el único que percibe el comportamiento siniestro de los niños, pero su juicio es cuestionado debido a su pasado y medicación.

Los niños de la película, en un momento clave, reflejando el giro oscuro de la trama. (Créditos: Blumhouse)

El largometraje no solo se destaca por su enfoque único en el subgénero de niños malvados, sino que también introduce una secuencia de títulos estilizada y una banda sonora de sintetizadores. Benjamin, conocida por su trabajo en películas como Southbound, trae su experiencia distintiva al proyecto. Se enfrenta al desafío de trabajar con niños y bajo un horario de producción televisivo, lo que añade una complejidad adicional al proceso creativo.

El concepto del “gaslighting<i>” </i>en la trama de terror

Lo que distingue a esta historia es su tratamiento del gaslighting, un tropo común en el cine de horror, generalmente dirigido a personajes femeninos. En este caso, se centra en Ben, presentado como demasiado emocional o poco confiable.

Desafiando estereotipos: un film que cambia las reglas del juego. (Créditos Blumhouse)

La película profundiza en la estigmatización de las condiciones de salud mental, representada a través de Ben. A pesar de ser un adulto funcional con trabajo, relaciones y amistades, el hombre enfrenta prejuicios debido a su necesidad de medicación para episodios maníacos. Esto se refleja en cómo los otros personajes perciben y responden a sus advertencias sobre el comportamiento extraño de los niños. En ese sentido, desafía el estigma, mostrando que tener condiciones de salud mental o necesitar medicación no disminuye la credibilidad de una persona.

No se trata de un entretenido film de horror, sino que también es un comentario social sobre las relaciones matrimoniales y de amistad, así como sobre el impacto de los niños en estas dinámicas. There’s Something Wrong with the Children es un ejemplo brillante de cómo el cine puede ser utilizado para explorar temas complejos y pertinentes, desafiando al mismo tiempo las convenciones de un género. La encuentras en Paramount+.